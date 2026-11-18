A once días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, 'Informativos Telecinco' prosigue con su ronda de entrevistas a los principales candidatos. Este miércoles, ha sido Irene Montero, eurodiputada, secretaria política de Podemos y candidata por esta formación, la que se ha sentado frente a Carlos Franganillo en el plató.

Esta intervención ha generado cierta expectación después de cómo resultó el encuentro entre el periodista y Pedro Sánchez este pasado lunes, con una entrevista que levantó grandes ampollas por la tensión e incomodidad que provocó el tono adoptado por el director del informativo y su criticada gestión de los tiempos. Algo por lo que, horas después, entonó el mea culpa.

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Esta circunstancia derivó en varios encontronazos que desvirtuaron la conversación y que convirtieron la entrevista en un debate ruidoso e inconcluso. Así, Franganillo se colocó en el ojo del huracán de un gran sector de los espectadores e incluso de profesionales del ámbito audiovisual, que reprobaron su papel al considerar que había incumplido una ley básica del periodismo: preguntar y dejar responder al invitado.

El rostro de las noticias de Telecinco fue duramente señalado por su excesiva carga opinativa a la hora de plantear las preguntas y los temas a abordar y por entrar en la confrontación en apenas 40 minutos de formato. Esto hizo que Carlos Franganillo adquiriera mucho más protagonismo que el propio Presidente del Gobierno y que muchas cuestiones quedaran en el aire.

Con este mar de fondo se ha llegado a la aparición de Irene Montero en 'Informativos Telecinco', tratándose de su primera gran entrevista periodística en un plató de televisión en periodo electoral y su segunda intervención más destacada en el medio después de haber asistido junto a Gabriel Rufián a 'La Revuelta' de David Broncano.

Si bien, la cabeza de lista de Podemos no se dejaba ver en el grupo Mediaset desde hace más de tres años. Su última visita se produjo en febrero de 2023 con Pedro Piqueras y, en aquel entonces, como ministra de Igualdad. Por tanto, ha sido también la primera entrevista de Franganillo con la candidata del partido morado dentro de su actual etapa como presentador y director de 'Informativos Telecinco'.

De entrada, el periodista le ha puesto contra la realidad al exponer que varios sondeos "hablan de 0 a 1 escaños" para Podemos. Ante esta posible pérdida de representación parlamentaria, Carlos Franganillo le ha preguntado por cómo explica esa desconexión con su electorado. Por su parte, Irene Montero le ha refutado asegurando que hay trackings que otorgan varios diputados pero que algunas encuestas no lo están reflejando.

Irene Montero: "Nosotras hacemos una propuesta a la gente, y es que la política sirva para volver a lo básico" > https://t.co/A9yQQzbAkA #MonteroEnT5 pic.twitter.com/mE3ZwnfS7y — Informativos Telecinco (@informativost5) November 18, 2026

Por otro lado, el presentador también le ha enfrentado a otro de los asuntos especialmente controvertidos: como esa criticada no integración en el Frente Amplio de Ada Colau para concurrir a los comicios de manera conjunta. Frente a esta división, Franganillo se ha interesado en saber si "asumen el riesgo de que esto facilite un gobierno de PP y Vox". La eurodiputada se ha hecho cargo de un posible enfado en sus simpatizantes, pero ha justificado esa falta de acuerdo con las desavenencias que han existido con Sumar en la última legislatura.

Entretanto, Carlos Franganillo ha abordado algunas de las críticas que Podemos ha dirigido a PSOE y Sumar, como el incremento del gasto en Defensa. En ese caso, el periodista de Mediaset ha señalado una contradicción en que estuvieran en el poder y no se salieran si tan en contra se posicionaban. "Podemos siempre mal; Podemos siempre peor", ha reaccionado tirante Montero, apuntando, en su descargo, que esa elevación se sustanció "sin votación democrática" y que se materializó con unos "Presupuestos expansivos".

Irene Montero, sobre el gasto en Defensa: "Yo quiero un Gobierno que tenga prisa por abrir nuevos centros de salud o por poner pediatras donde no los hay" > https://t.co/A9yQQzbAkA #MonteroEnT5 pic.twitter.com/BJJByHlCKf — Informativos Telecinco (@informativost5) November 18, 2026

Por último, el entrevistador ha tratado el escollo de la vivienda, el tema estrella de la campaña electoral. Franganillo le ha cuestionado si las medidas que proponen son "muy restrictivas" y perjudiciales para la oferta. E Irene Montero ha negado la mayor, afirmando que eso forma parte de un "discurso asustaviejas".

Irene Montero: "Si bajas el precio de los alquileres por ley, lo que tendrás es alquileres más bajos. Y la gente tiene que entender que si quiere hacer negocio tendrá que hacerlo con relojes o con vinos pero no con el derecho a la vivienda" > https://t.co/A9yQQzb2v2 #MonteroEnT5 pic.twitter.com/CYjE0iap0n — Informativos Telecinco (@informativost5) November 18, 2026

Estupor con la duración de la entrevista de Irene Montero en 'Informativos Telecinco'

Y hasta aquí ha llegado la charla, que apenas ha contado con siete minutos de duración. Algo que ha provocado estupor total entre los espectadores, que no han comprendido que, aun teniendo a la invitada en el plató de 'Informativos Telecinco', el formato de entrevista haya quedado restringido a un intervalo de tiempo tan sumamente fugaz como si se tratara más bien de un dúplex (conexión en directo fuera de set). Nada que ver con los casi 40 minutos de Pedro Sánchez.

"¿Lo de Franganillo con Montero qué coño ha sido?", se ha preguntado un usuario en 'X', poniendo así voz a una gran parte del público. "Cuando nos dimos cuenta de que había entrevista, ya se había acabado", ha comentado otro televidente, estupefacto con el efímero tiempo asignado a Irene Montero en una cadena privada que no se rige por una ley electoral que tasa los minutos como es el caso de La 1 de RTVE. Por otro lado, se han registrado quejas por "haber informado tarde" de una aparición que ha sido, como decimos, un desconcertante visto y no visto.

"Tengo la sensación de que 'Informativos Telecinco' ha dado más espacio al estreno de GH VIP, al pijama de Belén Esteban y a Karmele Marchante que a la entrevista en directo con Irene Montero. No puedo decir que no lo entienda, hemos esperado TRES AÑOS", ha señalado con sorna la periodista Paula M. Gonzálvez, incrédula con lo presenciado. "Ha sido una estafa", ha reaccionado con más dureza otro espectador.