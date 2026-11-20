Sonsoles Ónega ha comenzado este viernes 'Y ahora Sonsoles' haciéndose eco de la noticia de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo serán entrevistados por Plex, el youtuber e influencer. Y justo después ha conectado con Ana Pastor para analizar con ella el cara a cara que moderó María Casado y que emitieron todas las televisiones.

Ana Pastor ha querido aprovechar su conexión con 'Y ahora Sonsoles' para defender el papel de María Casado como moderadora tras haberlo hecho previamente en sus redes sociales. Y es que nadie mejor que ella para saber lo que supone regular debates electorales y también un cara a cara tras haberlo hecho en 2023.

"Esta campaña yo creo que está retratando a muchos periodistas que salen a repartir carnets de lo que puede hacer o no Broncano, de lo que puede hacer o no Griso, de lo que puede hacer o no Franganillo. Y ahora ya estamos en María Casado, de la que yo no soy amiga, pero a la que salí a defender ayer. Primero, por empatía porque imagino que no fue fácil para ella; y segundo, porque habrá que poner el foco en por qué los partidos quieren hacer ese debate en la Academia y no en Atresmedia como hicimos con preguntas y repreguntas hace tres años", ha expuesto Ana Pastor.

Sonsoles Ónega: "Su papel de moderadora ayer fue impecable"

"No pongamos el foco en María, pongámoslo en los partidos que siempre prefieren un territorio mucho más sencillo", ha sentenciado la presentadora de 'El objetivo'. "Claro, claro, totalmente. Además yo creo que su papel de moderadora ayer fue impecable", ha sostenido por su lado Sonsoles Ónega sobre el trabajo de María Casado.

Tras ello, la también escritora y ganadora del Premio Planeta ha vuelto a incidir en que todo lo que se vio ayer estaba pactado por los partidos políticos. "Es el papel que le concede la Academia y que pactan los partidos. Que nadie se olvide de que esto está todo bien pactado", ha terminado diciendo.

Sonsoles, sobre la imagen viral de María Casado: "La vimos incómoda"

Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'

Por otro lado, Sonsoles Ónega no ha dejado escapar la ocasión para preguntarle a Ana Pastor por qué opinaba de la imagen viral de María Casado quitándose los tacones y dejándolos en el atril. "Pues me parece María Casado y naturalidad. A veces nos quejamos de los robotizados que son los políticos y de lo que somos los periodistas, y a veces un gesto humano se agradece. El otro día por ejemplo en el debate económico que hicimos en La Sexta se le cayeron los papeles una vez a Cuerpo y otra a Juan Bravo y en ambas ocasiones se agacharon a darle los papeles al otro y tengo que decir que yo respiré viéndolo. Los tacones de María por ahí somos muchas mujeres cuando estamos mucho tiempo de pie", ha agregado.

Más tarde junto a sus colaboradores, Sonsoles Ónega ha vuelto a comentar las imágenes de los tacones de María Casado que están dando la vuelta a las redes sociales. "Fíjense en este detalle, los tacones de María Casado encima del atril. Ha terminado el debate, lleva horas seguramente, desde media tarde, subida a esos tacones y no puede más. Despide a los candidatos descalza. Es verdad que durante toda la transmisión la vimos incómoda, la vimos moverse, y haciendo así que es como liberarse del peso del tacón", ha aseverado la presentadora.

Y justo después le ha preguntado a una experta en si hizo bien la presentadora en quitarse los tacones cuando aún estaban en directo. "A ver yo creo que ya se había terminado el debate, se los quitó muy al final, yo creo que en ningún caso se los tendría que haber quitado cuando estaba moderando el debate. ¿E hizo bien? Todos nos sentimos identificados porque después de una boda y después de una noche hay veces que realmente no puedes más. Quizás te los puedes quitar, pero el hecho de ponerlos como un trofeo...", ha sentenciado la estilista Bea de la Cova.