El audio viral de "Yo sí te voy a votar" abogando por la reelección de Pedro Sánchez en las urnas el próximo 29 de noviembre continúa inundando las redes sociales, y cada vez se extiende más entre perfiles famosos. Sofía Suescun ha sido la última creadora de contenido en sumarse al trend manifestando su apoyo al PSOE y logrando incluso una reacción por parte del líder de la formación.

La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha sorprendido este martes a sus más de 1,6 millones de seguidores en Instagram publicando un 'reel' en el que deja más que clara su intención de voto de cara a este domingo de elecciones. En la publicación, en la cual ha etiquetado a Pedro Sánchez, aparece haciendo ejercicio en una playa de Benidorm al ritmo del audio viral que pide el voto socialista.

Sofía Suescun se suma al trend viral del PSOE y Pedro Sánchez reacciona a su vídeo: "Esa fuerza de la gente"

"Me uno al trend", ha escrito Sofía Suescun en sus historias horas después de publicar el clip, que ha causado un gran revuelo en redes sociales por su inesperado posicionamiento político en una semana clave. De hecho, el propio Pedro Sánchez ha reaccionado a la publicación dejando un comentario: "Esa fuerza de la gente", ha escrito el candidato a la presidencia por el PSOE junto a un corazón, expresando su agradecimiento a la televisiva.

Así, la antigua colaboradora de Mediaset se suma a la lista de creadores de contenido que se han posicionado a favor de Pedro Sánchez estos días, como es el caso de Laura Escanes. El vídeo de la ex pareja de Risto Mejide, también bailando al ritmo del popular audio, ha captado también la atención del Ejecutivo, que comentó "¡vamos, chicos!" en el vídeo de ella junto a otros influencers apoyando al PSOE.

"No te va a votar nadie, Pedro Sánchez", se puede escuchar al inicio del popular audio, reutilizando la advertencia de Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular, para crear un challenge al que cada vez más celebridades se suman. Por el momento, la publicación de Sofía Suescun acumula más de 10.000 'me gusta' en Instagram así como más de 1.800 comentarios.