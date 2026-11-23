Después de que la Junta Electoral Central haya abierto un expediente sancionador a Silvia Intxaurrondo por la reflexión que hizo en 'La Hora de La 1' sobre si había que invitar a la ultraderecha a la cadena pública; la presentadora de RTVE ha reaccionado con un contundente comunicado en su cuenta de "X".

La JEC ha estimado oportuna la denuncia que interpuso Vox contra Silvia Intxaurrondo por considerar que sus manifestaciones podían vulnerar los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa establecidos en el artículo 66.1 de la LOREG".

Y tras hacerse pública la resolución del organismo, Silvia Intxaurrondo no ha dudado en mostrar su perplejidad. "Creo que es la primera vez que la Junta Electoral Central abre un expediente sancionador contra una periodista a título personal por hacer preguntas y plantear un debate", empieza reconociendo la presentadora.

Tras ello, la periodista vasca se hace eco de una parte de la resolución de la JEC. "En el presente caso, las manifestaciones denunciadas se produjeron en el espacio de análisis y tertulia de 'La Hora de La 1', y no en su bloque estrictamente informativo. Es cierto que la presentadora formuló sus intervenciones en forma de preguntas y reflexiones y permitió a los colaboradores expresar posiciones discrepantes, incluidas aquellas que defendían la presencia en la televisión pública de todas las formaciones políticas legalmente constituidas", recoge Intxaurrondo.

"Recibo esta sanción con orgullo. Iremos a los tribunales para revertir este ataque a la libertad de prensa", termina sentenciando Silvia Intxaurrondo en su cuenta de "X".

Creo que es la primera vez que la Junta Electoral Central abre un expediente sancionador contra una periodista a título personal por hacer preguntas y plantear un debate.

Y es la propia JEC la que reconoce textualmente:

“En el presente caso, las manifestaciones denunciadas se… pic.twitter.com/vN1vaxpYIG — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) November 23, 2026

La JEC abre un expediente sancionador a la presentadora de 'La Hora de La 1'

Tanto RTVE como Silvia Intxaurrondo presentaron alegaciones ante la JEC por la denuncia de Vox recalcando que dichas palabras se "produjeron en un espacio de análisis y debate político, con la finalidad de suscitar una reflexión sobre el pluralismo y la función de los medios públicos, permitiendo la expresión de opiniones discrepantes, incluidas aquellas que defendían expresamente la presencia de todas las formaciones políticas legalmente constituidas en la televisión públicas".

Ahora, el organismo ha reconocido dichas alegaciones de RTVE y Silvia Intxaurrondo, pero ha recordado que no es lo mismo que las declaraciones las haga un tertuliano a que las exprese la presentadora y directora de un programa. "La naturaleza de un programa como espacio de análisis y opinión no excluye las obligaciones de neutralidad informativa de quienes lo dirigen", argumenta. Asimismo incide en que resulta "difícilmente conciliable con las exigencias de pluralismo político y neutralidad informativa que quien conduce un programa de la televisión pública cuestione la presencia de una formación política legalmente constituida por las ideas que defiende".

Por ello, la JEC estima la denuncia de Vox y acuerda incoar el correspondiente expediente sancionador a Silvia Intxaurrondo. Y además, requiere a RTVE que "extreme el cumplimiento de los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante el período electoral". Por último, el organismo solicita "expresamente a doña Silvia Intxaurrondo a que, en el ejercicio de sus funciones como presentadora, observe con el máximo rigor dichos principios, de conformidad con la doctrina reiterada de esta Junta" según recoge El Mundo.