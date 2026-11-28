Silvia Intxaurrondo alcanzó un verdadero hito en audiencias este viernes 27 de noviembre. Una fecha marcada en rojo en el calendario por ser el día en el que Alberto Núñez Feijóo debía haber acudido a 'La hora de La 1' de RTVE para conceder la entrevista de 30 minutos estipulada por la Junta Electoral Central.

Sin embargo, el presidente del PP y candidato a las elecciones generales desairó a la corporación pública y, en particular, a la periodista vasca, contra la que el partido ha emprendido una cruzada por ser incómoda y por las pesadillas que aún provoca aquella visita de 2023 en la que desmontó los bulos de Feijóo respecto a las pensiones.

Finalmente, el político gallego dio plantón, al igual que hizo Santiago Abascal, y dejó el set vacío a pesar de que algunos medios afines al Partido Popular publicaron que sí iba a presentarse. Un plantón que Silvia Intxaurrondo condenó en directo no solo por el hecho en sí, sino por las formas en las que se produjo, usando la misma técnica del silencio que el líder de Vox.

Alberto Núñez Feijóo fue incapaz de avisar de su decisión y el equipo del matinal de La 1 se tuvo que enterar de su incomparecencia sobre la marcha al ver que en su agenda incorporaba intervenciones en medios amigos como la COPE o EsRadio con Jiménez Losantos. Además, el PP no solo determinó no asistir al matinal, pues, entretanto, ha cursado una denuncia contra RTVE y la propia Silvia Intxaurrondo ante la Junta Electoral Central.

La formación elevó un escrito a la JEC en el que señala "falta de neutralidad informativa" en la corporación "en plena campaña electoral" y, a su vez, acusó a Intxaurrondo de "rebeldía". Por su parte, la presentadora, frente a esta nueva ofensiva de la derecha, estalló; dándole un repaso en directo a Feijóo y al PP como nunca antes que hizo las delicias de sus seguidores.

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Con todo, ante la expectación por comprobar si Feijóo aparecía y ante la reacción de Silvia Intxaurrondo, las audiencias se dispararon a niveles estratosféricos. 'La hora de La 1' anotó un impresionante 28,7% de cuota de pantalla solo en La 1. Un índice de share que se tradujo en más de 600 mil telespectadores de media. Cifra también insólita en televisión en una franja caracterizada por el bajo consumo. Con la suma del Canal 24 horas, donde el formato se ofrece en simulcast, se elevó a un galáctico 30,4%.

Con estas métricas, hablamos de un máximo para el programa informativo. No solo fue su mejor registro de la temporada y del año, también se trató de un récord histórico en su horario habitual como así indica la propia RTVE. Además, esta arrasada propició que, después, 'Mañaneros 360' obtuviera un enorme 22% de share y más de 700 mil seguidores. Datos impulsados por el efecto arrastre.

A continuación, gracias a un informe de la consultora 'Dos30', analizamos el récord de 'La hora de La 1' con profundidad:

Por sexos, sobresalió en hombres (30,1%) frente al público femenino, que también otorgó un formidable resultado (27,6%). En cuanto a targets de edad, despuntó en mayores de 65 años con un desorbitado 33,2% de cuota. También marcó grandísimas cifras en adultos-jóvenes (25 a 44 años) con un 27,4% y en jóvenes (13 a 24 años) con un 26,6%.

La curva minuto a minuto fue ascendente, alcanzando su pico hacia el tramo final que debería haber albergado la visita de Alberto Núñez Feijóo. La emisión comenzó con un 24,8% y llegó a rebasar la marca del 33%. La cuota máxima se produjo a las 09:58 horas con un 33,3%. Por su lado, el minuto más visto tuvo lugar a las 10:02 horas, con más de 800 mil televidentes (33,2%).

Por último, respecto al funcionamiento por ámbitos, arrolló en Navarra (47,6%), Comunidad de Madrid (392%), Galicia (38,5%) y Comunidad Valenciana (38,2%). También se situaron por encima de la media nacional mercados como Aragón (37,9%), Euskadi (35,8%) y el denominado Resto (31,8%). En el otro lado, Baleares y Canarias, territorios que desentonaron con un 15,8% y 12,3% de share respectivamente.