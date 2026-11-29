Al igual que pasó en 2023 con la famosa entrevista que realizó a Alberto Núñez Feijóo desmontándole su gran bulo sobre las pensiones, Silvia Intxaurrondo ha vuelto a convertirse en todo un símbolo en estas elecciones. En esta ocasión ha sido la Junta Electoral Central con su denuncia y la negativa de Abascal y Feijóo a ser entrevistados los que la han situado en el foco.

Y es que esta semana, Silvia Intxaurrondo no ha parado de ser noticia. Todo empezó cuando supimos que la JEC decidía abrir un expediente sancionador a la presentadora de 'La Hora de La 1' tras una denuncia de Vox por las reflexiones que hizo al día siguiente de la polémica visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta'. Y es que la presentadora se preguntó si se tenía que dar voz a la ultraderecha en la cadena pública.

Un expediente que supone un antes y un después pues es la primera vez que la Junta Electoral Central señala y coarta la libertad de una periodista. Algo que han condenado muchos compañeros, y que llevó a que la FAPE instara al organismo a archivar dicha resolución. También el Consejo de Administración de RTVE envió un comunicado defendiendo el trabajo de la vasca.

Mientras, la propia Silvia Intxaurrondo no se quedó callada y contestó a la Junta Electoral Central desde 'La Hora de La 1' mostrando su orgullo y defendiéndose de sus acusaciones. Pero además, esta semana, Vox y el PP también han convertido a la presentadora en protagonista después de que sus dos líderes la plantaran definitivamente y se negaran a ser entrevistados rechazando así el espacio que les otorgaba precisamente la JEC en TVE.

Algo que provocó que Silvia Intxaurrondo también alzara la voz en su programa y dejara retratados tanto a Santiago Abascal como a Alberto Núñez Feijóo mostrando el set de la entrevista vacío y el silencio provocado por sus ausencias. Un hecho que llevó a que el pasado viernes 'La Hora de La 1' anotara máximo histórico en su horario habitual con un impresionante 28,7% de cuota de pantalla y 660.000 espectadores en La 1. Con la suma del Canal 24 horas, donde el formato se ofrece en simulcast, se elevó a un galáctico 30,4%.

La fotografía de Silvia Intxaurrondo al ir a votar

Por todo ello, Silvia Intxaurrondo se ha convertido en todo un símbolo en la lucha por la libertad de expresión y en un ejemplo de lo que es el periodismo valiente y combativo, que no se deja amedrentar ni por la Junta Electoral Central ni por ninguno de los partidos de la derecha, que además han dejado claro que la despedirán de RTVE si llegan a gobernar. De hecho, Cayetana Álvarez de Toledo no ha parado de atacarla en las últimas semanas tachándola de "ultra" y asegurando que "acabaremos con las Intxaurrondo".

Este domingo, la presentadora de 'La Hora de La 1' ha querido subir una fotografía a sus redes sociales con los sobres en la mano antes de ir a votar. Algo que suele hacer en cada una de las elecciones. "¡¡Ganas de votar YA!", ha escrito en su post. Un mensaje que en "X" acumula casi 290 mil visualizaciones, más de tres mil retuits, 23 mil me gustas y cientos de comentarios. Mientras que en Instagram su post obtiene casi 63.000 me gustas y miles de respuestas.