Silvia Intxaurrondo, desconcertada con el gesto de Miguel Tellado (PP) al despedir su entrevista en 'La hora de La 1' de RTVE

Silvia Intxaurrondo ha entrevistado al secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha aceptado intervenir en 'La Hora de La 1' de TVE pese a la cruzada del partido contra la cadena pública y, en particular, contra la propia periodista y presentadora; a la que Cayetana Álvarez de Toledo no deja de señalar públicamente pidiendo su cabeza.

Y, como suele ser habitual cada vez que Tellado aparece en este espacio, se ha vivido un momento de tensión entre él y la comunicadora vasca. El político ha cuestionado que sacara, a colación del accidente ferroviario de Urda, tragedias bajo gobiernos del PP como Angrois o la DANA de Valencia: "Veo que este es un programa de rabiosa actualidad".

Tras soltar esa irónica frase, Miguel Tellado ha afirmado que en 'La hora de La 1' "se ha llegado a insultar a los votantes del PP": "Yo no le vi pedir disculpas a usted, señora Intxaurrondo". "Cuando gobierne Feijóo, no habrá manipulación como sí hay hoy, y lo puedo asegurar", ha prometido el número dos del Partido Popular.

Por su parte, Silvia Intxaurrondo ha reaccionado de una forma singular, permitiendo a Tellado que se despachará a gusto contra RTVE para, acto seguido, poder seguir la entrevista con normalidad. "Tiene la palabra, le escucho. Lance su crítica y, cuando termine, volvemos a los asuntos de actualidad", le ha conminado la presentadora de las mañanas de La 1.

"Si me insiste, me veré obligado a decir lo que piensa el PP de TVE y lo que piensa una mayoría creciente de españoles. Esta televisión ha sido manoseada, utilizada hasta la extenuación, por un gobierno que la ha puesto a su servicio. Yo no cuestiono la profesionalidad de los trabajadores de la casa, claro que no. Y por lo tanto, todo nuestro respeto a los profesionales. Pero este juego político con determinados programas no es de recibo en una democracia", ha sentenciado, poniendo en el foco a la dirección de RTVE.

"Nosotros nos vamos a encargar de despolitizar TVE. En la televisión pública de nuestro país no se puede insultar a los votantes de ninguna formación política. Tampoco se insultará a los del PSOE cuando gobierne el PP. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a gobernar para todos y esta España de las trincheras que ha creado Pedro Sánchez tiene que ser pasado. Tiene que haber una España normal en la que la sociedad deje de estar crispada y en la que la televisión pública se dedique a informar y no a opinar permanentemente tratando de alterar a la opinión pública de todo un país", ha añadido Miguel Tellado, que ha reiterado que "vamos a hacer que RTVE sea plural de nuevo".

RTVE ha sido manoseada y puesta al servicio del Gobierno.



Respetamos a sus profesionales y, por eso, vamos a acabar con su uso partidista.



El PP gobernará para todos. No se volverá a insultar a los votantes de ninguna formación política. Se acabó la España de las trincheras de… pic.twitter.com/b65GiYEyUX — Miguel Tellado (@Mtelladof) November 3, 2026

Hasta aquí, todo dentro de lo normal y de esa campaña de desprestigio emprendida por el PP contra TVE y, en particular, contra determinados programas y periodistas. Sin embargo, la sorpresa mayúscula ha llegado al término de la entrevista cuando se ha producido la despedida entre Silvia Intxaurrondo y Miguel Tellado.

Miguel Tellado felicita a Silvia Intxaurrondo por su onomástica

Ella, pese a todo, le ha agradecido el haber estado en 'La hora de La 1' dando la cara. Y la respuesta del entrevistado ha sido llamativa: "Gracias a vosotros y felicidades en tu onomástica, Silvia". La comunicadora se ha quedado ojiplática y ha reaccionado con estupor por ese inesperado gesto: "¡Ay, qué me dice señor Tellado! ¡Ay! No sabe usted lo que ha sucedido: es el primero que me felicita hoy".

"Eso es lo que pasa con el PP, que siempre damos sorpresas agradables", ha afirmado Tellado entre risas. "No sé si ha elegido este día para conceder la entrevista porque precisamente era mi santo", ha apuntado con sarcasmo Silvia Intxaurrondo. "Supongo que son cosas del destino", ha apostillado él.

"Gracias por la felicitación, buen día", ha zanjado la conductora de 'La hora de La 1', que ha subrayado la importancia del momento que se acababa de vivir en la pantalla de RTVE: "Esto ya que quede para la posteridad y para las redes sociales... el detalle del señor Tellado acordándose de Santa Silvia".