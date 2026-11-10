Silvia Intxaurrondo deja este pronunciamiento ante la entrevista de Broncano a Abascal en 'La Revuelta': "Igual me meto en un lío hoy"

Silvia Intxaurrondo ha dedicado buena parte de 'La hora de La 1' a analizar la "polémica" entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta'. El propio programa de la mañana de TVE ha calificado así una emisión que derivó en multitud de críticas a David Broncano por el tono que adoptó, que dio lugar a un cara a cara incómodo e insustancial y a que el líder de la ultraderecha saliera airoso.

Los términos en los que se desarrolló la intervención normalizó el discurso discriminatorio para muchos y dejó patente las costuras y limitaciones del humorista, que se olvidó de su papel y optó por enfundarse en el traje de periodista con muchas limitaciones, sin herramientas y provocando, con su actitud, que el dirigente de la ultraderecha quedara blanqueado.

"Una entrevista con un público elegido por el entrevistado. Algo inédito en este programa que, por cierto, está provocando una enorme polémica. Fue una conversación sin apenas titulares que acabó con una frase de Abascal lapidaria: deseó suerte a Broncano porque, según dijo, la va a necesitar", ha introducido Silvia Intxaurrondo, resaltando que fue una entrevista "sin bromas, con el tono más serio que de costumbre", y "cargada de tensión".

"La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en TVE"

Sin embargo, a pesar de que el presentador de 'La Revuelta' no estuvo en su mejor papel, la periodista ha hecho hincapié en que "hay que atinar el foco": "Hoy igual me meto en un lío". "La pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista, la pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública. Esta es la pregunta de fondo", ha planteado, reivindicando que "un líder político tiene que enfrentarse a una situación real": "Y esto fue una situación generada".

Sus reflexiones no se han quedado ahí. "¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?", ha cuestionado. "Cuando a una parte de la población le parece un trago esta entrevista es porque en el ambiente flotan estas cuestiones", ha añadido.

"Yo lo he tenido claro: en los últimos tres años, no se ha entrevistado en este programa a nadie que vaya contra los derechos humanos. A no ser que yo no estuviese presente o que lo ordenase la Junta Electoral Central", ha defendido Silvia Intxaurrondo. "El deber de RTVE es mantener la ética y defender los derechos fundamentales. Está puesto negro sobe blanco lo que debemos hacer. Entonces, ¿podemos ser neutrales? Para mi la respuesta está clara", ha proseguido la presentadora de 'La hora de La 1'.

Silvia Intxaurrondo sobre la entrevista de Broncano a Abascal: “La pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista. La pregunta a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública” #LaHora10N pic.twitter.com/IUZpKsPhtN — Pablo (@pabloo_c5) November 10, 2026

Entretanto, la comunicadora vasca ha puesto el acento en un momento concreto de la entrevista: "Esa frase del final en la que Abascal le dice a Broncano: 'yo sí le voy a desear suerte porque la va a necesitar'. Podría haber sido más explícito. La gallardía de un político se mide por las palabras que puede pronunciar y por cómo se responsabiliza de ellas". Para Intxaurrondo, anoche "era el momento de decir cuál era su plan para TVE" sin rodeos.

Por otro lado, Silvia ha desmontado la idea de que la Junta Electoral Central obligó a realizar esa entrevista. "La decisión de la JEC afecta a los programas informativos implicados en la cobertura electoral", ha afirmado, subrayando que este organismo interviene en los programas informativos y no en los de entretenimiento.

Silvia Intxaurrondo defiende a Broncano y pone el foco en TVE

Por último, Silvia Intxaurrondo ha sacado la cara por David Broncano ante el aluvión de críticas recibido: "Ahora déjenme que envíe un abrazo muy fuerte a David Broncano porque es absolutamente injusto cargar contra un comunicador. Pero es especialmente falto de gallardía cargar contra él sin haber respondido a estas preguntas: ¿debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública? ¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?".

"Yo ayer a David Broncano no le vi cómodo. Es verdad que días antes dijo que la Junta Electoral Central había hablado. Yo no sé la información que manejaba Broncano, pero sí creo que no fue una decisión suya", ha señalado la conductora de TVE, reiterando el "abrazo enorme" al humorista y al equipo de 'La Revuelta'. "No vayamos a cometer una injusticia", ha rematado.