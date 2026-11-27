Alberto Núñez Feijóo no ha acudido finalmente a la entrevista que tenía reservada este viernes en 'La hora de La 1' de TVE. Un plantón que Silvia Intxaurrondo ha condenado en directo no solo por el hecho en sí, sino por las formas en las que se ha producido, usando la misma técnica del silencio que Santiago Abascal.

El líder del PP ha sido incapaz de avisar de su decisión y el equipo del matinal de La 1 se ha tenido que enterar de su incomparecencia sobre la marcha al ver que en su agenda incorporaba intervenciones en Cadena COPE y EsRadio con Jiménez Losantos; lo que hacía materialmente imposible su aparición en el formato que presenta y dirige la periodista vasca.

Además, el PP no solo ha determinado no asistir a 'La hora de La 1' y no hacer uso de los 30 minutos asignados por la Junta Electoral Central, pues ha ido un paso más allá y ha cursado una denuncia contra RTVE y la propia Silvia Intxaurrondo ante dicho organismo. La formación ha elevado un escrito a la JEC en el que reclama amparo por una "falta de neutralidad informativa" de la corporación "en plena campaña electoral".

El Partido Popular señala una "omisión" de los incidentes sufridos por Jon Echeverría y Ester Muñoz en la localidad guipuzcoana de Andoain. "Hechos de evidente relevancia electoral como el acoso y la intimidación a sus candidatos", se aduce. A su vez, se han denunciado "las publicaciones de altos cargos de dicha Corporación dirigidas contra dirigentes del PP" y, en particular, la "rebeldía" de Intxaurrondo tras cuestionar en antena y en redes los requerimientos de la Junta Electoral.

Pues bien, con este mar de fondo, la presentadora de 'La hora de La 1' ha emitido una réplica aplastante. En primer lugar, respecto al desplante de Feijóo no acudiendo a su entrevista. "En torno a esta hora (09:02) tendríamos que estar entrevistando en este programa al candidato Feijóo. Él tenía 30 minutos reservados según el plan de cobertura de RTVE y el tiempo asignado por la Junta Electoral Central. Hace días, el PP confirmó a la prensa que iba a venir, pero curiosamente a quienes teníamos que realizar esta entrevista no nos lo confirmaba. Y anoche, a escasas horas, nos trasladaron que, si se celebraba finalmente, nos iban a avisar con antelación", ha contextualizado de entrada.

"Aquí hay una simetría que queremos explicar: ellos tienen libertad de venir o no venir, pero nosotros tenemos la obligación de garantizarles ese espacio. ¿Eso qué significa? Preparar una entrevista, organizar a todo un equipo y poner a su disposición recursos públicos. Por supuesto que el señor Feijóo tiene derecho a no venir, lo que nos parece muy cuestionable es la forma de proceder. Por una cuestión de seriedad, de compromiso institucional y de respeto al trabajo de los demás", ha reprobado Silvia Intxaurrondo.

"Esta forma de proceder suscita dudas sobre la buena fe con la que se ha procedido. No era tan difícil decir que no iba a venir porque nosotros sí hemos hecho nuestro trabajo. La entrevista está preparada y las preguntas también, pero el señor Feijóo no se ha presentado. El señor Feijóo, que se presenta como un hombre de palabra, mintió a los periodistas cuando hace exactamente una semana dijo que sí que iba a venir a este programa", ha proseguido condenando la comunicadora.

Madre mía el desahogo que se ha pegado Silvia Intxaurrondo con Feijoo por dejarla tirada con la entrevista. pic.twitter.com/x6EOjn4Yik — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) November 27, 2026

"¿Saben qué hay peor que les mientan a ustedes diciendo que somos comisarios políticos? Que no sean capaces de venir y decírnoslo mirándonos a los ojos"

Acto seguido, Silvia Intxaurrondo ha puesto sobre la mesa la cobardía del presidente del PP y del partido: "¿Saben qué hay peor que les mientan a ustedes diciendo que somos comisarios políticos? Que no sean capaces de venir y decírnoslo mirándonos a los ojos. No sea que les vayamos a contestar". "El PP mintió a todos los compañeros. Ha elegido, por lo que sea, estar en otro sitio y mintiendo a la prensa de este país con la boca así de grande", ha reiterado, poniendo el énfasis también en "el silencio atronador de la imagen del set de entrevistas", completamente vacío.

En segunda instancia, sobre esa denuncia ante la Junta Electoral Central, Intxaurrondo también ha sido firme: "Hay quien puede pensar que el PP quiere a RTVE calladita. No nos vamos a callar. Yo tengo derecho recurrir un expediente sancionador de la Junta Electoral. Es la ley. Nosotros lo respetamos. Algunos ni los modales".

Atención, Silvia Intxaurrondo confirma el plantón de Feijoo a su entrevista y explica cómo ha mentido a toda la prensa.



Y estas son las formas del que quiere presidir este país, ¿alguna diferencia con Abascal?



Qué se sepa. Difunde.#LaHora27N#DebateA4RTVE pic.twitter.com/x1DCb0QQAU — Volando... (@aerotrastorna2) November 27, 2026

En paralelo, la periodista y conductora de RTVE ha destapado un malestar dentro del Partido Popular con la decisión de Feijóo: "Una cosa que el PP no quiera pasarse por aquí y otra que nosotros no hablemos con el PP. Y hay gente en el PP a la que esta incomparecencia le parece un error de bulto en plena campaña electoral".

Por último, Silvia Intxaurrondo ha evidenciado nuevamente la falta de palabra y honestidad del político gallego: "El señor Feijóo ha dado la palabra en este programa y lleva tres años sin cumplirla. Prometió disculparse ante esta audiencia por los datos falsos que dio sobre las pensiones. Tres años han pasado, no ha venido Feijóo y no han llegado las disculpas". "La credibilidad no se proclama, se demuestra", ha sentenciado.