Pedro Sánchez se ha sentado con Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' este miércoles, siendo el primer candidato a la presidencia del Gobierno en estrenar el set habilitado en plató tras la entrevista en dúplex (fuera del estudio) de Ada Colau y el plantón de Santiago Abascal. El primero… y quizás el único, ya que, a solo 48 horas, Alberto Núñez Feijóo aún sigue sin decidir si acudirá a la cita programada para el viernes 27.

En cualquier caso, con su aparición en la mañana de TVE, el dirigente socialista se ha enfrentado a la que, con toda seguridad, ha sido su última entrevista antes de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, pues este jueves queda reservado al debate a cuatro y a su preparación y el viernes es el día de cierre de campaña.

Por tanto, esta intervención de Pedro Sánchez ha sido muy importante. Y más tratándose del programa matinal rey en audiencias en la televisión y con una periodista como Silvia Intxaurrondo, en la palestra esta semana por el polémico expediente sancionador de la Junta Electoral Central que ha impugnado la FAPE por ser una medida desmesurada y contraria a la libertad de expresión. De hecho, se ha tratado de la primera entrevista periodística del líder del PSOE en RTVE después de sus visitas a formatos de entretenimiento, alejados de la institucionalidad, como 'La Revuelta' o 'El Perro Andaluz'.

A diferencia de todas las comparecencias que ha concedido hasta ahora en la pequeña pantalla, como en Atresmedia, Mediaset o La Séptima, Pedro Sánchez disponía de un tiempo estrictamente delimitado por la ley electoral, que establece que el ente público debe regirse por los principios de proporcionalidad parlamentaria.

Así, el tiempo asignado por la Junta Electoral Central, bajo el mandato de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), ha sido de 27 minutos exactos en virtud de su representación en el Congreso de los Diputados. Y por ello, la charla entre Sánchez e Intxaurrondo ha transcurrido apresurada. Se ha procurado abarcar todos los temas, pero con un ritmo precipitado y quedando varios asuntos de relevancia en el tintero.

En dicho intervalo se ha hablado de la crisis de los cayucos en la isla de El Hierro, de violencia de género coincidiendo con el 25N, del sistema de pensiones, de vivienda, de regulación del mercado inmobiliario, del asalto en Ceuta y la falta de respuesta eficaz, de la responsabilidad que tiene el Gobierno en el fallo de los servicios de Inteligencia, de los casos de corrupción que han sacudido su mandato y las deficiencias en los mecanismos internos de control del PSOE, de las desproporcionales cargas policiales que se han visto recientemente o de la limpieza del sistema electoral que ahora cuestionan PP y Vox.

#29Nrtve | Pedro Sánchez, sobre el sistema de pensiones: "Hay que aumentar los salarios. La subida del SMI ha permitido que la Seguridad Social puede ingresar más [...] Necesitamos más gente trabajando [...] Aumentar la producción por trabajo"https://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora25N pic.twitter.com/4KskCynCkK — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 25, 2026

#29Nrtve | Pedro Sánchez mantiene que ningún servicio de inteligencia "advirtió" de la entrada masiva en Ceuta y que "no hubo fallos" de su Ejecutivo y que "no hay elementos" de la participación de Marruecoshttps://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora25N pic.twitter.com/1gteqnO5dM — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 25, 2026

Sin embargo, cumplidos los 27 minutos adjudicados, Silvia Intxaurrondo se ha visto obligada a interrumpir a las bravas una de las intervenciones de Sánchez y cortar la entrevista de manera abrupta, prácticamente sin despedida, para no infringir la legislación: "Disculpe señor Sánchez, concluye el tiempo asignado a esta entrevista por la Junta Electoral Central". La presentadora, que ha recibido una orden por pinganillo que incluso se ha captado desde casa, apenas ha podido agradecerle su visita y el Presidente, con la palabra en la boca, se ha limitado a verbalizar "un placer".

🔴 Silvia Intxaurrondo cortando a Pedro Sánchez en plena entrevista:



“Disculpe, señor Sánchez, concluye el tiempo asignado a esta entrevista por la Junta Electoral”



Qué manera de decirlo todo sin decir nada #LaHora25N pic.twitter.com/3M5RmwNW7b — Antonio Arrebola (@antonio_arrebol) November 25, 2026

Acto seguido, la periodista ha compartido con los telespectadores de 'La hora de La 1' que era una "pena no haber podido seguir" porque "teníamos muchas preguntas más". "Qué sensación hacer una entrevista tasada. Ustedes imaginen: para hacer esta entrevista, había asuntos que llevaban una o dos preguntas. Realmente, para abordar esta entrevista completa habríamos necesitado entre una hora y una hora y cuarto, pero claro, han sido 27 minutos", ha justificado para que, así, la audiencia tuviera conciencia del porqué de ese corte tan súbito e incómodo para ella.

A su vez, ha aclarado, a fin de atajar el más mínimo atisbo de duda, que esos tiempos se acotan en función de la representación parlamentaria obtenida en las últimas elecciones, las de 2023. También ha puntualizado que el orden de entrevistas se determina de menos a más representatividad en la cámara baja.

Si bien, Silvia Intxaurrondo ya hizo patente su malestar con este tipo de interrupciones drásticas el pasado lunes con Ada Colau, la candidata del Frente Amplio. Entonces, fue mucho más expeditiva: "Yo no puedo superar lo de cortar así las entrevistas electorales, lo tienen que saber ustedes. Es un horror, una falta de modales terrible. Es que el entrevistado se queda como '¿qué me dice esta señora?'".