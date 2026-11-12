Silvia Intxaurrondo condena las imágenes emitidas desde 'La hora de La 1' de RTVE sobre la Policía en la huelga

En plena resaca de la huelga general del 11N por la crisis de la vivienda, marcada por los piquetes y la brutalidad policial, Silvia Intxaurrondo no ha dudado en condenar la actuación de la Policía. La presentadora de 'La hora de La 1' ha cuestionado abiertamente desde el matinal quién dio las instrucciones a los agentes para agredir a los manifestantes, poniendo el grito en el cielo por las imágenes que dejó la jornada.

"Vamos a tener a dos representantes del Gobierno y, por supuesto, les vamos a preguntar si efectivamente dieron a la Policía Nacional la instrucción de disparar hacia adelante o si fue el agente quien tomó la decisión", ha comenzado adelantando la periodista, haciendo referencia a los numerosos vídeos que circulan en redes sociales de antidisturbios disparando y agrediendo a manifestantes principalmente en Madrid.

Silvia Intxaurrondo se revuelve contra las imágenes de las cargas policiales en la huelga: "Ponen los pelos de punta"

Así, Silvia Intxaurrondo ha reiterado su estupor ante la actuación de los agentes contra quienes se manifestaban de forma pacífica por la crisis de la vivienda este miércoles. "Porque yo la instrucción de disparar hacia adelante y que un policía la acate sabiendo que esa es una praxis que no se debe hacer... Me sorprende", ha insistido la presentadora, sin ocultar su indignación ante la cámara.

🚨 Silvia Intxaurrondo pone sobre la mesa preguntas que alguien tiene que responder:



➖“¿Dieron a la Policía la instrucción de disparar hacia delante?”

➖“ ¿Qué instrucciones recibieron los agentes?”



Y recuerda que en esas manifestaciones había menores que reclamaban su derecho… pic.twitter.com/VFTz3v1BP7 — Nenedenadie (@nenedenadie) November 12, 2026

"Pero vamos a preguntarles a ver qué órdenes de cargar tenían y hacia dónde deberían dirigir la bocacha cuando disparaban la pelota de goma", ha reiterado la comunicadora mientras una de las colaboradoras de su elenco aclaraba que "no se puede usar pelotas de goma", pues están prohibidas. Sin embargo, la conductora de 'La hora de La 1' no ha cesado en su denuncia sobre lo ocurrido.

Con gesto serio, Silvia Intxaurrondo ha continuado describiendo la magnitud de lo sucedido. "Porque hay imágenes que son para poner, de verdad, los pelos de punta, teniendo en cuenta que en esas manifestaciones todo el mundo conocíamos a menores que estaban manifestándose por la vivienda", ha asegurado la periodista. "Hay imágenes, de verdad, que son para escandalizar a familias enteras de este país", terminaba sentenciando.

En ese sentido, la presentadora ha ido más allá teorizando sobre el origen de estas instrucciones. "La órdenes se tienen que dar por escrito, o sino en una manifestación alguien decide... En una manifestación ya no decide el ministro de Interior, generalmente. A no ser que dé esa orden y quede el camino registrado de que se ha dado", ha aclarado la conductora de 'La hora de La 1'.

Así, Silvia Intxaurrondo ha insistido en que, en estos casos, "decide quien está sobre el terreno", asegurando que hay que llegar hasta el fondo de todo este escándalo. "Vamos a pedir esas explicaciones al Gobierno para saber qué ha sucedido", ha reiterado la periodista ante la cámara. "Son actuaciones que representan un exceso policial denunciado ya a escala internacional por Amnistía Internacional, imagínense ustedes", ha terminado advirtiendo.