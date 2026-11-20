Este jueves, Silvia Intxaurrondo confirmó que por ahora solo dos de los cuatro candidatos principales a la presidencia del gobierno habían confirmado su asistencia a 'La Hora de La 1' la próxima semana. Así, todo apuntaba que por ahora ni el PP ni Vox habían aceptado que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal acudieran a ser entrevistados por la presentadora.

Sin embargo, este viernes, desde el PP se ha informado que Alberto Núñez Feijóo habría aceptado finalmente acudir a la entrevista con Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' la próxima semana después de sentirse ganador del debate cara a cara con Pedro Sánchez.

"No vemos margen para que Sánchez remonte. Quedan nueve días y a Sánchez se le van a hacer muy largos. Nosotros vamos ganando y queremos más", confiesan fuentes del PP según ha recogido El Mundo. Y por eso, desde el PP habrían aceptado definitivamente la entrevista con Silvia Intxaurrondo a pesar del mal recuerdo que quedó tras lo sucedido en 2023 cuando la periodista desmontó en directo la mentira de Feijóo sobre las pensiones.

TVE pidió por carta al PP que Alberto Núñez Feijóo acudiera a 'La Hora de La 1' el próximo viernes 27 de noviembre para cumplir con su propuesta aprobada por la JEC que incluía que Ada Colau (Frente Amplio) acuda el lunes, el martes sería el turno de Santiago Abascal (Vox) y Pedro Sánchez (PSOE) por su parte se sentará el miércoles.

No obstante, parece que en el PP no vería con buenos ojos que dicha entrevista se produzca el viernes y habrían pedido un cambio de fecha. En La Séptima, José Miguel Contreras ha dejado entrever que el posible día para la esperada entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Silvia Intxaurrondo sería el jueves, el mismo día que el debate a cuatro. Aunque la fecha no es definitiva.

Feijóo también acudirá a 'Espejo Público' e 'Informativos Telecinco'

Por otro lado, después de que Pedro Sánchez acudiera a 'Informativos Telecinco' el lunes y a 'Espejo Público' el pasado miércoles, ahora será Alberto Núñez Feijóo quien visite ambos espacios. Concretamente, el lunes 23 de noviembre el líder del PP se sentará con Susanna Griso en Antena 3 por la mañana y por la noche hará lo propio con Carlos Franganillo.

Asimismo, también se ha publicado que Alberto Núñez Feijóo grabará un encuentro con el youtuber Plex (Daniel Alonso Agúndez) para seguir captando al público más joven tras su paso por el podcast de Jordi Wild y también otra entrevista en 'El sentido de la birra'. Cabe señalar que también se ha sabido que Pedro Sánchez ya habría grabado también su propia conversación con el novio de Aitana.