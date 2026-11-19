España se ha paralizado en la noche de este jueves 19 de noviembre con el octavo cara a cara de nuestra democracia entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Un debate crucial, que podría cambiar el rumbo de los estudios demoscópicos y definir La Moncloa a partir del 29, y para el que los dos candidatos, conscientes de su importancia y de lo que juegan, habían despejado sus agendas con casi cuarenta y ocho horas de antelación; dejando a un lado los actos de campaña y concentrándose en sus respectivos discursos.

Organizado por la Academia de la Televisión, moderado por su presidenta María Casado y retransmitido en los grandes grupos mediáticos (RTVE, Atresmedia, Mediaset, La Séptima y la FORTA), este 'combate' político entre el líder del PSOE y el del PP ha levantado una expectación colosal entre la opinión pública. Por ser el primero y el único y por tratarse de un duelo de altísimo voltaje que venía a reflejar cuánto de encarnecida y polarizada se encuentra la política de nuestro país en los últimos tiempos.

Los dos representantes políticos se han enfrentado a un cara a cara algo distinto al anterior, el que tuvo lugar en el grupo Atresmedia en las elecciones generales de 2023. Diferente en fondo y forma: con una duración algo mayor (superior a 90 minutos) y con unos tiempos muy medidos. Tanto, que se ha contado con la participación de Árbitros de la Federación Española de Baloncesto para cronometrar con lupa y garantizar así una ecuanimidad en todas las intervenciones entre Sánchez y Feijóo.

Ante una cita tan decisiva, nada podía dejarse al azar por parte de la organización de la Academia de la TV. Todo, para que ambos políticos solo tuvieran que preocuparse por confrontar sus programas electorales y por defender sus propuestas estrella durante un tenso cara a cara que, por sorteo, ha abierto Feijóo y ha clausurado Sánchez y que se ha vertebrado en cinco bloques temáticos (uno más que hace tres años) de 16 minutos cada uno (8' por contendiente).

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Como resultado, hemos asistido a dos modelos diametralmente distintos de país, con el que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han tratado de convencer al 14% de indecisos y al electorado fronterizo y, a su vez, de captar la atención del sector de la población llamado a las urnas que todavía se encuentra instalado en la abstención.

La repercusión y el impacto del Sánchez vs. Feijóo dependía de cuán de bronco y destemplado fuera a ser y lo presenciado a lo largo de sus casi cien minutos duración ha suscitado una reacción unánime entre su millonaria audiencia que vamos a repasar a continuación:

En primer lugar, todas las miradas estaban centradas en la organización por parte de la Academia de la Televisión y en el desempeño de María Casado, sobre la que ha recaído una enorme presión. Muchos de los comentarios han ido enfocados a valorar su papel, con una crítica muy repetida al echarse en falta una verificación de datos durante el desarrollo del cara a cara y, sobre todo, por mantenerse "desaparecida" durante toda la retransmisión; sin apenas llamar al orden a Feijóo por sus continuas interrupciones.

"Ni modera ni corta a Feijóo cuando interrumpe o cuando se pasa de tiempo. Una lástima el espectáculo que se está dando", ha sido uno de los comentarios más recurrentes. "Horrible. Sin tempo. Sin reflejos. Es la nada", ha criticado, con dureza, el productor Javier Olivares. "¿Y la moderadora para qué está? ¿De atrezzo?", ha sentenciado el consultor Jordi Sarrión-Carbonell "¿Dónde está la moderadora? ¿Dónde están los fact checkers?", se ha preguntado en la misma línea el también analista Manuel Rodríguez. "Organizar un debate también es moderarlo, no callar durante hora y media", ha valorado el periodista Pablo Machuca.

Hasta llegar a este careo, la incógnita residía en si iba a ser un 'a cara de perro' o más bien un enfrentamiento de guante blanco, moderado y con sentido de Estado. Sin embargo, el presidente del Partido Popular no ha optado por un tono presidencial, como algunos barruntaban tras saberse que Miguel Ángel Rodríguez no repetiría como asesor después de serlo en 2023, y, finalmente, ha bajado al barro. Esto ha propiciado que la descalificación -incluso personal- se haya convertido en un indeseado protagonista desde el inicio.

Se ha visto a un Feijóo agresivo y atacante en sus formas y con la clara intención de combatirle con datos -varios de ellos falsos- que, lamentablemente, ha disparado como una ametralladora y sin posibilidad de ser verificados en riguroso directo. Esto ha sido una de las grandes debilidades del formato, que ha resultado tedioso y, por momentos, soporífero, dejando con una sensación de que ha aportado más ruido que conclusiones certeras.

"Se ha echado en falta que contase con verificadores de datos en tiempo real. Es odioso que suelten cifras y datos sin que podamos saber al instante si son ciertos, están manipulados o directamente son fake", se ha leído en las redes sociales, con tirón de orejas a la organización de la Academia de la Televisión. "Habría estado bien un micrófono como el del antiguo 59 segundos: que cuando agotas tu tiempo te lo quitan", ha protestado Ignacio Escolar, director de 'ElDiario.es'.

"Feijóo repite el debate de 2023: al ataque desde el minuto 1 y con bulos fácilmente rebatibles. Sánchez vuelve a cometer el mismo error de 2023 de no entrar a desmentirlo. Y eso le ha costado el debate. En 2023 se supo después que gran parte de los datos de Feijóo eran falsos", ha analizado el periodista José Precedo.

"Qué manera de mentir Feijóo y con la agresividad que lo hace. Qué pena. Es insoportable ver esto eh", se ha quejado la columnista Rosa María Artal, una impresión que ha embargado a una parte de la audiencia, que ha visto en ese modus operandi del líder del PP un "empobrecimiento" del debate político. "El PP lo ha fiado todo a reproducir los titulares de digitales que financia", ha condenado la economista y presentadora Marta Flich, en referencia a la sarta de fake news lanzadas.

La estrategia para los telespectadores ha quedado clara: "Es una táctica de debate que consiste en interrumpir, hablar por encima del adversario y monopolizar la conversación". "Tenía cierta esperanza de ver un debate entretenido, con argumentos, propuestas y algo de altura política. Pero Feijóo, en la línea de su partido: descalificaciones, ataques personales y cero propuestas", ha sido otra de las más reiteradas reflexiones en redes.

Por su parte, el candidato socialista, Pedro Sánchez, ha extrañado a muchos por su extremada templanza. A su favor tenía la experiencia del cara a cara de los anteriores comicios. De manera que ha acudido a este encuentro conociendo mejor a su adversario y con la lección aprendida sobre su estrategia de la provocación y el insulto. Sin embargo, no solo no ha entrado en el cuerpo a cuerpo, sino que para muchos ha sido excesivamente moderado ante la técnica del fango de Alberto Núñez Feijóo. Ese giro de imagen, con un comportamiento contenido y comedido del Presidente que, en general, ha desconcertado, ha generado muchas reacciones.

"El tono de Sánchez tiene mucho de cálculo electoral. Mientras Feijóo endurece su discurso para frenar la sangría de votos hacia Vox, Sánchez intenta ocupar el espacio de centro que deja el PP, proyectando una imagen de solvencia, serenidad y distancia frente a la crispación", ha resumido el analista Julen Bollain.

Por su parte, Inés García, presentadora de La Sexta, ha hablado de "tono casi litúrgico" en Pedro Sánchez. Para Esther Palomera, el candidato a la reelección ha corrido el riesgo "de pasarse de templado", definiendo a Feijoo como "impertinente y bulero" en gran parte de sus intervenciones. La periodista Núria Garrido también ha puesto voz a una corriente mayoritaria: "Sánchez no quiere arriesgar esta noche. No está entrando apenas en el debate ni combatiendo mucho el argumentario de Feijoo".

"Feijoo vuelve a repetir estrategia, soltar datos de dudosa veracidad de forma agresiva. Sánchez muy blando, buscando empatía en lugar de confrontar", ha sido la crítica de un politólogo al ver al dirigente socialista a medio gas durante a mayor parte del encuentro. "Sánchez se está equivocando en el planteamiento del debate. Intentar replicar a las cifras de Feijóo con sus propias cifras solo consigue que el espectador se pierda en un océano de datos interminable. No es un debate técnico, es un debate político", ha compartido el periodista Máximo Pradera.

"No se puede contrarrestar una cascada de datos y números, muchos falsos, estando a la defensiva. Pedro Sánchez es bueno en la réplica porque es hábil y rápido, y ha abandonado en lo que es bueno para replicar datos, medidas y dejar que Feijóo lleve la iniciativa", ha comentado el analista y tertuliano televisivo Antonio Maestre.

Honestamente creo que Feijóo está quedando fatal sobre todo por su tono faltón y de no dejar hablar porque Sánchez está teniendo un tono muy presidencial.

Dos monólogos simultáneos.

No se puede contrarrestar una cascada de datos y números, muchos falsos, estando a la defensiva. Pedro Sánchez es bueno en la réplica porque es hábil y rápido, y ha abandonado en lo que es bueno para replicar datos, medidas y dejar que Feijóo lleve la iniciativa. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 19, 2026

Lo que Sánchez aprendió del #CaraACara26 de 2023 👇



La interrupción constante, el no entrar al choque o el reconocer un acierto del rival no te debilita: transmite seguridad, autoridad y control. Y, además, descoloca al rival.



De ahí el tono institucional y sosegado de Sánchez. — Óscar García Paz (@OscarGPaz) November 19, 2026

Feijóo repite el debate de 2023: al ataque desde el minuto 1 y con bulos fácilmente rebatibles. Sánchez vuelve a cometer el mismo error de 2023 de no entrar a desmentirlo. Y eso le ha costado el debate. En 2023 se supo después que gran parte de los datos de Feijóo eran falsos — Jose Precedo (@joseprecedo) November 19, 2026

En el #caraACARA26 el PP lo ha fiado todo a reproducir los titulares de digitales que financia. Dato objetivo. — Marta Flich (@martaflich) November 19, 2026

Qué manera de mentir Feijóo y con la agresividad que lo hace qué pena. Que le preocupan a esta rata los mayores de su país? Es insoportable ver esto eh — Rosa María Artal (@rosamariaartal) November 19, 2026

Feijóo está volviendo a usar la metralleta. Está lanzando ideas sin ton ni son. Evita que Sánchez pueda refutar pero también tiene más posibilidades de embarrancar.#CaraACara26 — Manuel Rodríguez 🦦 (@ManuRodriguezCC) November 19, 2026

#CARAaCARA26 📺

Sánchez reconociendo errores y un discurso elegante, sin insultos frente a un discurso lleno de insultos y faltos y con tópicos.

Feijóo el modelo Ayuso solo funciona dentro de la M30 — Eskender (@Faltan_Palabras) November 19, 2026

Dos monólogos simultáneos. — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) November 19, 2026

Está clara la estrategia, no dejar hablar a Sánchez.

El steamrolling (literalmente, «pasar por encima como una apisonadora») es una táctica de debate que consiste en interrumpir, hablar por encima del adversario y monopolizar la conversación.#CaraACaraRTVE#CaraACara26 — Laquehabla (@laquehabla_) November 19, 2026

Parece que la estrategia de Feijóo, a falta de propuestas, va a ser interrumpir constantemente a Sánchez para impedirle explicar sus propuestas y responder a sus ataques a lo largo del debate.#CaraACara26 #CaraACaraRTVE — David Hernández (@_davidhdez_) November 19, 2026

Feijóo con la estrategia del debate anterior que tan buen resultado le dio. Ametralladora de falacias para que Sánchez se trate de ofuscarse refutándolas. Y lo que no refuté queda como verdadero. El Perro aprendió la lección y no entró #DebateElectoral #CaraACara26 #CaraACaraRTVE — Fran Delgado Morales (@FranjDelMo) November 19, 2026

En la segunda frase de Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara ya hay insultos. Creo que estamos ante un nuevo récord. Son una España triste, insultona y chabacana. No nos representan. — Ger Arribas (@Gertxu) November 19, 2026

Tenía cierta esperanza de ver un debate entretenido, con argumentos, propuestas y algo de altura política. Pero Feijóo, en la línea de su partido: descalificaciones, ataques personales y cero propuestas #CaraACaraRTVE — Cristi (@CrisCucadinas) November 19, 2026

La táctica de Feijoo es bastante clara, hablar de cualquier otra cosa e interrumpir de forma constante. Nada nuevo. Propuestas? Ninguna real.#CaraACaraRTVE — Santi Perez (@santi1407) November 19, 2026

Esta estrategia de Feijóo de soltar datos y cifras como una metralleta (Gish Gallop) ya la había usado antes. No da tiempo a asimilar los números y a contestar a todo lo que suelta. #CARAaCARA26 — Jem Gorgory (@jemgorgory) November 19, 2026

Feijóo Cara a Cara



Corrupción desde el primer minuto

Busca confrontar con Sánchez pero le ha costado mucho

Algunos tramos ha estado hablando con una pared

Vincula cada tema con la corrupción

Y perfil de gestor



¿Les habrá gustado a los suyos?#CaraACara2026#CaraACaraLaSexta — Rodrigo Blázquez (@RodrigoBlazquez) November 19, 2026

1/2 Sánchez se está equivocando en el planteamiento del debate. Intentar replicar a las cifras de Feijóo con sus propias cifras solo consigue que el espectador se pierda en un océano de datos interminable. No es un debate técnico, es un debate político. 🧵👇 — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) November 19, 2026

O reacciona Pedro Sánchez en el #CaraACara o esta campaña no la remonta — Jordi Sarrión-Carbonell (@sarrioncarbo_) November 19, 2026

Sanchez corre el riesgo de pasarse de templado y Feijoo, de impertinente y bulero con tanta interrupción y dato falso , como el de las 100 subidas de impuestos — Esther Palomera (@estherpalomera) November 19, 2026

Feijoo vuelve a repetir estrategia, soltar datos de dudosa veracidad de forma agresiva. Sánchez muy blando, buscando empatía en lugar de confrontar…#CaraACara26 — Chrisstiandl (@Ch_leonh) November 19, 2026

Sánchez por lo que vemos no quiere arriesgar esta noche.



No está entrando apenas en el debate ni combatiendo mucho el argumentario de Feijoo. #CaraaCara26 — Núria Garrido (@Nurgago) November 19, 2026

El tono de Sánchez tiene mucho de cálculo electoral. Mientras Feijóo endurece su discurso para frenar la sangría de votos hacia Vox, Sánchez intenta ocupar el espacio de centro que deja el PP, proyectando una imagen de solvencia, serenidad y distancia frente a la crispación. — Julen Bollain (@JulenBollain) November 19, 2026

Feijóo empieza a la ofensiva.

Sánchez ha decidido adoptar un tono casi litúrgico. — Inés García (@inesgcaballo) November 19, 2026

Sánchez, propositivo, habla e invita a Feijóo. Dos tonos muy diferentes. — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) November 19, 2026

Honestamente creo que Feijóo está quedando fatal sobretodo por su tono faltón y de no dejar hablar porque Sánchez está teniendo un tono muy presidencial. #CaraACara26 #CaraACaraRTVE — Íñigo (@inigojouron) November 19, 2026

Feijóo golpeando al aire mientras Sánchez se muestra moderado para atraer al votante de centro o cansado del pimpampún.#CaraaCara26 #CaraaCaraRTVE — Laura Teruel (@LauTeruel) November 19, 2026

Hoy veo a Sánchez muy algodón de azúcar



¡Si es el mejor dando hostias dialécticas en el Congreso, coño!#CaraaCara26 pic.twitter.com/U5RTokUsn9 — BĒR (@BernarGM) November 19, 2026

Feijóo va a la ofensiva, está pletórico y de momento se está comiendo a P. Sánchez, porque tiene la ventaja de no haber gobernado.

Creo que P. Sánchez ha cambiado de estrategia respecto a 2023, no entra al ataque y prefiere ganarse al votante centrado/moderado.#CARAaCARA26 — Javier 🚂 (@javimartc) November 19, 2026

Horrible. Sin tempo. Sin reflejos. Es la nada. https://t.co/F2UJD8y6WK — javier olivares (@olivares_javier) November 19, 2026

María Casado nefasta como moderadora ante el matón de Feijóo saltándose todas las normas del debate.



Está siendo un bochorno el #CaraACara26 — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) November 19, 2026

Habría estado bien un micrófono como el del antiguo 59 segundos: que cuando agotas tu tiempo te lo quitan. — Ignacio Escolar (@iescolar) November 19, 2026

Me hubiese gustado que el #CaraACara26 contase con verificadores de datos en tiempo real.



Es odioso que suelten cifras y datos sin que podamos saber al instante si son ciertos, están manipulados o directamente son fake #CaraACaraRTVE — M 📺 (@casasola_89) November 19, 2026

En este #CaraACaraRTVE había verificadores, ¿no? Pues no sé para qué, porque ahí nadie desmiente un bulo o un dato falso. — Andrea Rodrimon (@AndreaRodrimon) November 19, 2026

La moderadora debería moderar, no sólo dar pie a los temas. Si un candidato está interrumpiendo demasiado a otro, actúa. #CaraACaraRTVE — o Sir Ales (@alessiogarcai) November 19, 2026

Solo puedo decir que María Casado es como un ficus, para que le han puesto ahí y ya, debería estar parando el debate para aclarar datos, vaya tela.#CaraACara26 #CaraACaraLaSeptima — ivi C 🌹 (@IvanCalvo_9) November 19, 2026

¿Dónde está la moderadora? ¿Dónde están los fact checkers?#CaraACaraRTVE — Manuel Rodríguez 🦦 (@ManuRodriguezCC) November 19, 2026

¿Y la moderadora para qué está? ¿De atrezzo? #CaraACara — Jordi Sarrión-Carbonell (@sarrioncarbo_) November 19, 2026

La moderadora para qué está? No hace más que interrumpir.#CaraACara26 — LaCarmela (@carmendondellas) November 19, 2026

Organizar un debate también es moderarlo, no callar durante hora y media. #CaraACara26 — Pablo Machuca (@Pablo__Machuca) November 19, 2026

María Casado está o se ha ido a cenar #CaraACara26 — Merche Ruiz (@mercheruiz_) November 19, 2026

Debate tremendamente encorsetado — Eduardo Bayón (@edubayon_) November 19, 2026

Aburrido. Insulso. Palabrería sin debate…



Así no es un cara a cara #CARAaCARA26 — Rodrigo Quesada (@Quesadacid) November 19, 2026

Está siendo lamentable este debate. Demasiado dato si no hay forma de contrastarlo. En este bloque ha estado algo mejor Sánchez, pero la sensación que queda vuelve a ser de caos — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) November 19, 2026