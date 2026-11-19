España se ha paralizado en la noche de este jueves 19 de noviembre con el octavo cara a cara de nuestra democracia entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Un debate crucial, que podría cambiar el rumbo de los estudios demoscópicos y definir La Moncloa a partir del 29, y para el que los dos candidatos, conscientes de su importancia y de lo que juegan, habían despejado sus agendas con casi cuarenta y ocho horas de antelación; dejando a un lado los actos de campaña y concentrándose en sus respectivos discursos.
Organizado por la Academia de la Televisión, moderado por su presidenta María Casado y retransmitido en los grandes grupos mediáticos (RTVE, Atresmedia, Mediaset, La Séptima y la FORTA), este 'combate' político entre el líder del PSOE y el del PP ha levantado una expectación colosal entre la opinión pública. Por ser el primero y el único y por tratarse de un duelo de altísimo voltaje que venía a reflejar cuánto de encarnecida y polarizada se encuentra la política de nuestro país en los últimos tiempos.
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Los dos representantes políticos se han enfrentado a un cara a cara algo distinto al anterior, el que tuvo lugar en el grupo Atresmedia en las elecciones generales de 2023. Diferente en fondo y forma: con una duración algo mayor (superior a 90 minutos) y con unos tiempos muy medidos. Tanto, que se ha contado con la participación de Árbitros de la Federación Española de Baloncesto para cronometrar con lupa y garantizar así una ecuanimidad en todas las intervenciones entre Sánchez y Feijóo.
Ante una cita tan decisiva, nada podía dejarse al azar por parte de la organización de la Academia de la TV. Todo, para que ambos políticos solo tuvieran que preocuparse por confrontar sus programas electorales y por defender sus propuestas estrella durante un tenso cara a cara que, por sorteo, ha abierto Feijóo y ha clausurado Sánchez y que se ha vertebrado en cinco bloques temáticos (uno más que hace tres años) de 16 minutos cada uno (8' por contendiente).
- Vivienda
- Economía y fiscalidad
- Política Social y Servicios Públicos
- Lucha contra la corrupción y regeneración democrática
- Migración y política exterior
Como resultado, hemos asistido a dos modelos diametralmente distintos de país, con el que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han tratado de convencer al 14% de indecisos y al electorado fronterizo y, a su vez, de captar la atención del sector de la población llamado a las urnas que todavía se encuentra instalado en la abstención.
La repercusión y el impacto del Sánchez vs. Feijóo dependía de cuán de bronco y destemplado fuera a ser y lo presenciado a lo largo de sus casi cien minutos duración ha suscitado una reacción unánime entre su millonaria audiencia que vamos a repasar a continuación:
En primer lugar, todas las miradas estaban centradas en la organización por parte de la Academia de la Televisión y en el desempeño de María Casado, sobre la que ha recaído una enorme presión. Muchos de los comentarios han ido enfocados a valorar su papel, con una crítica muy repetida al echarse en falta una verificación de datos durante el desarrollo del cara a cara y, sobre todo, por mantenerse "desaparecida" durante toda la retransmisión; sin apenas llamar al orden a Feijóo por sus continuas interrupciones.
"Ni modera ni corta a Feijóo cuando interrumpe o cuando se pasa de tiempo. Una lástima el espectáculo que se está dando", ha sido uno de los comentarios más recurrentes. "Horrible. Sin tempo. Sin reflejos. Es la nada", ha criticado, con dureza, el productor Javier Olivares. "¿Y la moderadora para qué está? ¿De atrezzo?", ha sentenciado el consultor Jordi Sarrión-Carbonell "¿Dónde está la moderadora? ¿Dónde están los fact checkers?", se ha preguntado en la misma línea el también analista Manuel Rodríguez. "Organizar un debate también es moderarlo, no callar durante hora y media", ha valorado el periodista Pablo Machuca.
Hasta llegar a este careo, la incógnita residía en si iba a ser un 'a cara de perro' o más bien un enfrentamiento de guante blanco, moderado y con sentido de Estado. Sin embargo, el presidente del Partido Popular no ha optado por un tono presidencial, como algunos barruntaban tras saberse que Miguel Ángel Rodríguez no repetiría como asesor después de serlo en 2023, y, finalmente, ha bajado al barro. Esto ha propiciado que la descalificación -incluso personal- se haya convertido en un indeseado protagonista desde el inicio.
Se ha visto a un Feijóo agresivo y atacante en sus formas y con la clara intención de combatirle con datos -varios de ellos falsos- que, lamentablemente, ha disparado como una ametralladora y sin posibilidad de ser verificados en riguroso directo. Esto ha sido una de las grandes debilidades del formato, que ha resultado tedioso y, por momentos, soporífero, dejando con una sensación de que ha aportado más ruido que conclusiones certeras.
"Se ha echado en falta que contase con verificadores de datos en tiempo real. Es odioso que suelten cifras y datos sin que podamos saber al instante si son ciertos, están manipulados o directamente son fake", se ha leído en las redes sociales, con tirón de orejas a la organización de la Academia de la Televisión. "Habría estado bien un micrófono como el del antiguo 59 segundos: que cuando agotas tu tiempo te lo quitan", ha protestado Ignacio Escolar, director de 'ElDiario.es'.
"Feijóo repite el debate de 2023: al ataque desde el minuto 1 y con bulos fácilmente rebatibles. Sánchez vuelve a cometer el mismo error de 2023 de no entrar a desmentirlo. Y eso le ha costado el debate. En 2023 se supo después que gran parte de los datos de Feijóo eran falsos", ha analizado el periodista José Precedo.
"Qué manera de mentir Feijóo y con la agresividad que lo hace. Qué pena. Es insoportable ver esto eh", se ha quejado la columnista Rosa María Artal, una impresión que ha embargado a una parte de la audiencia, que ha visto en ese modus operandi del líder del PP un "empobrecimiento" del debate político. "El PP lo ha fiado todo a reproducir los titulares de digitales que financia", ha condenado la economista y presentadora Marta Flich, en referencia a la sarta de fake news lanzadas.
La estrategia para los telespectadores ha quedado clara: "Es una táctica de debate que consiste en interrumpir, hablar por encima del adversario y monopolizar la conversación". "Tenía cierta esperanza de ver un debate entretenido, con argumentos, propuestas y algo de altura política. Pero Feijóo, en la línea de su partido: descalificaciones, ataques personales y cero propuestas", ha sido otra de las más reiteradas reflexiones en redes.
Por su parte, el candidato socialista, Pedro Sánchez, ha extrañado a muchos por su extremada templanza. A su favor tenía la experiencia del cara a cara de los anteriores comicios. De manera que ha acudido a este encuentro conociendo mejor a su adversario y con la lección aprendida sobre su estrategia de la provocación y el insulto. Sin embargo, no solo no ha entrado en el cuerpo a cuerpo, sino que para muchos ha sido excesivamente moderado ante la técnica del fango de Alberto Núñez Feijóo. Ese giro de imagen, con un comportamiento contenido y comedido del Presidente que, en general, ha desconcertado, ha generado muchas reacciones.
"El tono de Sánchez tiene mucho de cálculo electoral. Mientras Feijóo endurece su discurso para frenar la sangría de votos hacia Vox, Sánchez intenta ocupar el espacio de centro que deja el PP, proyectando una imagen de solvencia, serenidad y distancia frente a la crispación", ha resumido el analista Julen Bollain.
Por su parte, Inés García, presentadora de La Sexta, ha hablado de "tono casi litúrgico" en Pedro Sánchez. Para Esther Palomera, el candidato a la reelección ha corrido el riesgo "de pasarse de templado", definiendo a Feijoo como "impertinente y bulero" en gran parte de sus intervenciones. La periodista Núria Garrido también ha puesto voz a una corriente mayoritaria: "Sánchez no quiere arriesgar esta noche. No está entrando apenas en el debate ni combatiendo mucho el argumentario de Feijoo".
"Feijoo vuelve a repetir estrategia, soltar datos de dudosa veracidad de forma agresiva. Sánchez muy blando, buscando empatía en lugar de confrontar", ha sido la crítica de un politólogo al ver al dirigente socialista a medio gas durante a mayor parte del encuentro. "Sánchez se está equivocando en el planteamiento del debate. Intentar replicar a las cifras de Feijóo con sus propias cifras solo consigue que el espectador se pierda en un océano de datos interminable. No es un debate técnico, es un debate político", ha compartido el periodista Máximo Pradera.
"No se puede contrarrestar una cascada de datos y números, muchos falsos, estando a la defensiva. Pedro Sánchez es bueno en la réplica porque es hábil y rápido, y ha abandonado en lo que es bueno para replicar datos, medidas y dejar que Feijóo lleve la iniciativa", ha comentado el analista y tertuliano televisivo Antonio Maestre.
Honestamente creo que Feijóo está quedando fatal sobre todo por su tono faltón y de no dejar hablar porque Sánchez está teniendo un tono muy presidencial.
Dos monólogos simultáneos.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.