Sentencia masiva a la entrevista de David Broncano a Abascal en 'La Revuelta', con una crítica muy repetida: "Ha perdido la partida"

David Broncano se ha enfrentado a todo un acontecimiento televisivo con su primera y difícil entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta'. Una emisión histórica del programa de La 1 de RTVE, por lo que suponía que el líder de Vox acudiera a una televisión pública tildada de hostil y a un espacio alejado del tono habitual en el que se mueve el político, que ha generado una descomunal expectación, con infinidad de reacciones por parte de la audiencia en las redes sociales.

Tanto el formato en su conjunto como el propio humorista en particular se jugaban mucho con el enfoque de la entrevista al máximo representante de la extrema derecha española. Cuando se oficializó la visita, como resultado de la invitación que se ha extendido a todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre, los abucheos y pitos que se escucharon en el teatro saltaron al terreno virtual; en el que ha circulado una corriente muy combativa contra el show de la cadena estatal.

Si bien, las críticas se sucedieron desde el minuto uno al significar -para muchos- que se iba a dar voz a los postulados de Vox en horario de máxima audiencia y en una plataforma progresista como 'La Revuelta'. De hecho, hay quienes han ido más allá y han emprendido una campaña de boicot, promoviendo un "apagón" a la entrevista y llamando, en señal de protesta, a sintonizar La Séptima, que ha recibido al presidente Pedro Sánchez casi al mismo tiempo en el programa de Javier Ruiz.

Sin embargo, lo que terminaba por disparar la polémica era la exigida condición para que Santiago Abascal accediera a esa aparición. Hablamos del veto impuesto al público habitual para evitar así el abucheo o cualquier otro tipo de manifestación contraria o incómoda durante el desarrollo de la charla con Broncano. La formación exigió unos asistentes ad hoc, seleccionados previamente por una agencia, y forzó a cancelar a los asistentes convocados por su perfil de izquierdas y alejado de lo que encarna Vox.

Con este revuelto mar de fondo, que ha enfangado por completo la antesala de la intervención del político en 'La Revuelta', se ha llegado a este lunes; con un interés añadido cuando se producen controversias como esta y con una profunda división entre el público. Y es que no todos han censurado la participación de Abascal: hay quienes la han considerado completamente legítima por encabezar, además, la tercera fuerza más votada.

Sin embargo, esta otra corriente de opinión es la que ha aumentado la presión sobre David Broncano, que ha afrontado una noche extremadamente complicada. Numerosas voces de este sector de la audiencia reclamaban al cómico que estuviera a la altura de lo que significa su programa, que no callara y que colocara a su entrevistado frente a sus discursos "misóginos, homófobos, racistas, anticonstitucionales o negacionistas". Cualquier otro trato que no fuera confrontar sus mensajes sería una profunda decepción para su target.

Broncano, foco de fuertes y masivas críticas por el tono de su entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta': "La mayor torpeza en su carrera"

Así, la lupa ha estado puesta sobre Broncano desde el primer minuto en el que Abascal ha puesto un pie en el teatro hasta el último. Y el veredicto ha sido atronador, con una crítica muy repetida por el tono de la entrevista y por la actitud del humorista: con mucho menos temple y serenidad que el invitado y con un comportamiento a la defensiva que ha generado incomodidad en el espectador y que ha pervertido por completo la esencia e idiosincrasia del formato.

"No debería sorprender a nadie que un cómico no sepa entrevistar y que no controle los temas. La decepción es que haya renunciado a su trabajo, la comedia, para desmontar el mensaje político de odio que hoy ha tenido el mejor altavoz de campaña en la televisión pública del país", ha denunciado el periodista José Enrique Monrosi (ElDiario.es), yendo así a la raíz de la desazón que ha suscitado la entrevista.

"Broncano hace rato que ha perdido la partida, lo que estamos viendo hoy no es 'La Revuelta'", ha señalado el también periodista Bernar. Crítica recurrente que se ha producido incluso por parte de rostros de RTVE, que también han cuestionado a Broncano. Marta Flich, presentadora de 'Directo al grano', ha sido tajante y solo ha necesitado tres palabras: "Le vino grande". Por su parte, la conductora del 'Telediario' Marina Ribel ha puesto voz a otra queja reiterada: "Todo mal. Todo muy mala idea desde el 23 de octubre". "El alma de @LaRevuelta_TVE es la comedia y esta noche la ha perdido", ha publicado la ex guionista de 'El Hormiguero' Raquel Martos.

El clamor tras la emisión: "Desperfilar el programa y llevarlo a un terreno que no es el suyo no ha sido buena idea"

"La única baza que tenían en 'La Revuelta' era el humor y han decidido ponerse serios con catastróficos resultados", ha dicho por su parte Antonio Maestre. "Broncano se ha equivocado muchísimo con la forma de enfocar la entrevista a Abascal", ha suscrito el expolítico y politólogo Ramón Espinar. "Desperfilar el programa y llevarlo a un terreno que no es el suyo no ha sido buena idea", ha criticado la histórica María Escario.

"Hoy @LaRevuelta_TVE se ha convertido en otra cosa. Por primera vez, Broncano intenta hacer de entrevistador serio y el problema es que no es periodista ni entrevistador. Desde luego si entrevistado se lo está comiendo, manteniendo más temple", ha opinado Javier Guardiola. "Incomodidad máxima. Dentera. La tiza en la pizarra. Y soy espectadora fiel del programa y admiro a Broncano", ha reaccionado Pilar Eyre. Al hilo, el analista Alán Barroso ha hablado de "paliza" de Abascal al humorista, que ha perdido esa condición a lo largo de toda la retransmisión con esa cuestionadísima actitud.

"Es lamentable asistir a este esperpento, con un presentador titubeante y un público seleccionado bajo criterios de censura. La mayor torpeza en la carrera de Broncano ha sido aceptar esta entrevista. Ni está preparado ni el formato es el adecuado para conversar con un fascista", ha aseverado el crítico de televisión David Vidal.

"Pocas cosas han contribuido tanto a la dulcificación de la imagen de Vox como esta bochornosa entrevista. Abascal se lleva el triunfo (enorme, para él) de no dar tanto miedo, gracias a este descalabro de La Revuelta. Desastre sin paliativos de Broncano. Ha sido difícil de ver", el periodista de El Mundo, Juanma Lamet.

Una entrevista en 'La Revuelta' marcada por la "incomodidad" y "sin ningún valor para la audiencia"

"Los nervios, su tartamudez extrema y lo mal que está llevando Broncano la entrevista a nivel comunicativo y de ritmo televisivo, está haciendo que el foco, las ideas radicales y retrógradas de Abascal estén pasando a un segundo plano", ha valorado el periodista especializado en televisión Berto Molina. El sentir general es que no se ha visto algo tan tenso y tan incómodo en televisión en mucho tiempo como la entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta'. "Está siendo hasta difícil de ver. Esto no es un espacio de entretenimiento. Es un debate mal planteado con falta de datos por todos lados, sin contexto, y sin ningún tipo de valor periodístico que aporte algo positivo a la audiencia", ha sentenciado el periodista Pedro Pablo Doña.

Por su lado, Álvaro Roldán ha puesto el foco en el insólito tartamudeo de Broncano: "La tensión traspasa la pantalla del televisor. Tanto Abascal como Broncano están incómodos. Se palpa. El tartamudeo del presentador impacta. Parece de todo menos una entrevista. Eso sí, se está escenificando la polarización de un país en vivo 'directo'".

Precisamente ese detalle, el nerviosismo tan palpable del cómico, ha sido otro de los aspectos más comentados del encuentro. "Lo que estamos viendo hoy demuestra por qué los profesionales de los Informativos de RTVE son tan importantes", ha apuntado el periodista de La SER Martín Bianchi Tasso. Respecto a este parecer, muchos sostienen que ha sido "una falta de respeto al periodismo en general y a los profesionales de RTVE en particular" y que una televisión pública no debería haber permitido esto. "Broncano, al borde de un ataque de nervios", ha resumido la columnista Luz Sánchez Mellado.

"Hay que saber preguntar, dar especio a las respuestas, saber escuchar y lo más importante: saber repreguntar", han señalado otros televidentes de forma también mayoritaria, reprobando la labor de un David Broncano que, más que una entrevista, estaba planteando un debate a cara de perro. "Lo de #AbascalEnLaRevuelta es el claro ejemplo de que no es necesario abarcar la política si no dominas el debate y tu especialidad es el entretenimiento", ha destacado el comunicador Adolfo Rodríguez.

"En un presente en el que el país se lo juega todo, lo de esta noche es inadmisible"

"En la vida (en la profesional, también) hay dos reglas de oro: saber decir no y conocer tus limitaciones", ha afirmado sin rodeos el guionista y productor Javier Olivares. "Esa falsa imagen de 'no me preparo las cosas' de la que presumen en 'La Revuelta' no es profesional. En un presente en el que un país se lo juega todo, lo de esta noche es inadmisible", ha sido otro de los comentarios más destacados y repetidos en redes.

"Esto es lo que pasa cuando renuncias a un recurso tan poderoso como es la comedia para hacerte pasar por un entrevistador serio. Que has perdido tu esencia, y que no sabes hacer el trabajo de un periodista. Un esperpento mayúsculo", ha reseñado la periodista de investigación Rocío Vidal. "Vista una conversación político-humorista, me quedo con cierta frustración por todo lo que en la charla se ha quedado por el camino. No me sirve como ciudadana", ha compartido la presentadora de La Séptima Verónica Sanz.

El veredicto relativo a que ha sido una oportunidad fallida es generalizado. "Esto se estudiará como todo lo que está mal con una entrevista a un candidato político", han concluido numerosos telespectadores como balance final, apelando a poner mucho más en valor la figura del periodista. En definitiva, la emisión ha dejado con la sensación de una pérdida de tono y compostura y una falta de preparación palmaria en Broncano, y eso ha contribuido a que Santiago Abascal haya salido airoso.Corría el riesgo de decepcionar y así ha sido. "Después de esta noche... a ver qué político quiere volver a ser entrevistado por un periodista", ha ironizado Iñaki López (La Sexta). "Todo equivocado", ha apoyado el escritor Edu Galán.

No debería sorprender a nadie que un cómico no sepa entrevistar y que no controle los temas. La decepción es que haya renunciado a su trabajo, la comedia, para desmontar el mensaje político de odio que hoy ha tenido el mejor altavoz de campaña en la televisión pública del país. — José Enrique Monrosi (@monrosi) November 9, 2026

Es lamentable asistir a este esperpento, con un presentador titubeante y un público seleccionado bajo criterios de censura.

La mayor torpeza en la carrera de Broncano ha sido aceptar esta entrevista. Ni está preparado ni el formato es el adecuado para conversar con un fascista. — David Vidal (@davidalsol) November 9, 2026

La única baza que tenían en La Revuelta era el humor y han decidido ponerse serios con catastróficos resultados.



Ece Temelkuran dice en un libro sobre Erdogan y los ultras que intentar debatir con un ultra es como intentar jugar al ajedrez con una paloma, tirará las fichas del… — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 9, 2026

Broncano se ha equivocado muchísimo con la forma de enfocar la entrevista a Abascal.



Pero su público ha visto el efecto de la extrema derecha en su programa: miedo, público suplantado, conversación incómoda, blanqueamiento del fascismo.



El horror. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) November 9, 2026

Broncano hace rato que ha perdido la partida



Eso le pasa por permitir a un invitado cambiar el formato del programa



Hasta el tono ha cambiado: lo que estamos viendo hoy no es LA REVUELTA#AbascalEnLaRevuelta — BĒR (@BernarGM) November 9, 2026

Después de esta noche a ver qué político quiere volver a ser entrevistado por un periodista. — Iñaki López (@_InakiLopez_) November 9, 2026

Todo mal. Todo muy mala idea. Desde el 23 de octubre. — Marina Ribel (@MarinaRibel) November 9, 2026

El alma de @LaRevuelta_TVE es la comedia y esta noche la ha perdido. — RaquelMartos (@RaquelMartos) November 9, 2026

En la vida (en la profesional, también) hay dos reglas de oro: saber decir no y conocer tus limitaciones. https://t.co/7WacNQReEL — javier olivares (@olivares_javier) November 9, 2026

Vaya paliza de Abascal a Broncano. Totalmente merecida por haberse dejado mangonear sustituyendo al público fiel de la revuelta por uno elegido a dedo por Vox. Cada magufada que suelta aplaudida mientras Broncano agacha la cabeza. No tiene sentido. Solo se entiende si quieren que… — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 9, 2026

Le vino grande. — Marta Flich (@martaflich) November 9, 2026

Incomodidad máxima. Dentera. La tiza en la pizarra. Y soy espectadora fiel del programa y admiro a Broncano. #AbascalEnLaRevuelta — Pilar Eyre (@pilareyre) November 9, 2026

Hoy @LaRevuelta_TVE se ha convertido en otra cosa. Por primera vez @davidbroncano intenta hacer de entrevistador serio y el problema es que no es periodista ni entrevistador. Desde luego si entrevistado se lo está comiendo, manteniendo más temple #abascalenlarevuelta — Javier D. Guardiola (@jdguardiola) November 9, 2026

Los nervios, su tartamudez extrema y lo mal que está llevando Broncano la entrevista a nivel comunicativo y de ritmo televisivo, está haciendo que el foco, las ideas radicales y retrógradas de Abascal, estén pasando a un segundo plano…

Qué rabia!#AbascalEnLaRevuelta — Berto Molina (@BertoMolina) November 9, 2026

Pocas cosas han contribuido tanto a la dulcificación de la imagen de Vox como esta bochornosa entrevista.



Abascal se lleva el triunfo (enorme, para él) de no dar tanto miedo, gracias a este descalabro de La Revuelta.



Desastre sin paliativos de Broncano. Ha sido difícil de ver. — Juanma Lamet (@juanmalamet) November 9, 2026

No he visto una cosa tan tensa y tan incómoda como esta entrevista de La Revuelta. Lo de un público seleccionado a dedo por un partido político como si se tratara de un mitin es una distorsión delirante. Impresiona mucho lo extraños que se vuelven el programa y su atmósfera. — Elizabeth Duval ☀️ (@_elizabethduval) November 9, 2026

#AbascalEnLaRevuelta está siendo hasta difícil de ver. Esto no es un espacio de entretenimiento. Es un debate mal planteado con falta de datos por todos lados, sin contexto, y sin ningún tipo de valor periodístico que aporte algo positivo a la audiencia.



Y aplausos. Muchos. — Pedro Pablo Doña (@pedropablo_dr) November 9, 2026

La tensión traspasa la pantalla del televisor. Tanto Abascal como Broncano están incómodos. Se palpa.



El tartamudeo del presentador impacta. Parece de todo menos una entrevista. Eso sí, se está escenificando la polarización de un país en vivo ‘directo’.#AbascalenLaRevuelta — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) November 9, 2026

Lo estoy pasando fatal viendo esta barbaridad…… Yo creo que Broncano se va a arrepentir de haber aceptado a esto. Una persona blanqueando lo que ha hecho Israel…. Y Broncano está perdiendo también la compostura como presentador (normal)#AbascalEnLaRevuelta — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 9, 2026

Esto está siendo muy incomodo de ver. Broncano no está hecho para entrevistar políticos, y Abascal está diciendo bastantes chorradas (nada nuevo). Pero sobre todo lo que cuesta es seguir el hilo de qué están hablando #AbascalEnLaRevuelta — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) November 9, 2026

No sé vosotros, pero la entrevista de #LaRevuelta me está poniendo de los nervios…



Entre los nervios de Broncano, la tensión y los aplausos del público a cada intervención de Abascal, tengo la sensación de que está siendo una oportunidad perdida por parte de Brocano — M 📺 (@casasola_89) November 9, 2026

Esto es incomodísimo de ver



Un presentador que tartamudea ante la frivolidad de un tipejo que habla así de las mujeres#AbascalEnLaRevuelta

pic.twitter.com/R4V4lfSIig — sofrito (@soofrito) November 9, 2026

https://twitter.com/pabloo_c5/status/2119904621019922782?a=rH606TFt7UM9ab_VQx8&s=46

Hay que saber preguntar, dar especio a las respuestas, saber escuchar y lo más importante: saber repreguntar #AbascalEnLaRevuelta — Arnau Martínez (@arnaumj) November 9, 2026

Bronano, al borde de un ataque de nervios — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) November 9, 2026

Lo incómodo que se hace seguir la entrevista de #AbascalEnLaRevuelta con Broncano tan nervioso. No sé qué le está pasando, pero no para de tartamudear. Cuesta verlo. — 🫶🏼 (@realitysdetv) November 9, 2026

Lo de #AbascalEnLaRevuelta es el claro ejemplo de que no es necesario abarcar la política si no dominas el debate y tu especialidad es el entretenimiento — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) November 9, 2026

Lo que estamos viendo hoy en @LaRevuelta_TVE demuestra por qué los profesionales de los Informativos de @rtve son tan importantes. — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) November 9, 2026

Vista una entrevista con criterio periodístico; vista una conversación político-humorista, con muchos aplausos, eso sí.

Me quedo con cierta frustración por todo lo que en la segunda charla se ha quedado por el camino.

La primera me sirve como ciudadana; la segunda, no mucho. — Verónica Sanz (@Veronicasanztv) November 9, 2026

Todo equivocado. — Edu Galán (@edugalan) November 9, 2026

Lo de esta noche está siendo un disparate en el que todo el mundo está incómodo: un cómico que no se atreve a hacer comedia entrevista a un político de extrema derecha que pretende no ser de extrema derecha delante de un público que no es público.#abascalenlarevuelta — Manuel Rodríguez 🦦 (@ManuRodriguezCC) November 9, 2026

La entrevista de Broncano a Abascal es un desastre para el periodismo por la forma en la que se ha ejecutado. Que coincida con una campaña en la que los podcast, streaming, youtubers, etc van a ser intermediarios y no anécdota, da buena cuenta de la salud de los medios. — Eduardo Bayón (@edubayon_) November 9, 2026

Esto se estudiará como todo lo que está mal con una entrevista a un candidato político #abascalenlarevuelta — Mario Abril (@mariusabril) November 9, 2026

Lo de #AbascalEnLaRevuelta ha sido de todo menos @LaRevuelta_TVE. Qué decepción y qué mal ha estado Broncano. Vaya golazo les han colado. — LukaES (@LukaEurovision) November 9, 2026

Desperfilar el programa y llevarlo a un terreno que no es el suyo no ha sido buena idea. — María Escario (@maria_escario) November 9, 2026