Se acabó el bloqueo a los debates electorales del 29-N: El PP acepta a la Academia de la Televisión para su organización tras la oferta del PSOE

El bloqueo a la celebración de los debates electorales parece desencallarse tras la propuesta del PSOE de que sea la Academia de la Televisión la que se encargue de organizarlos como ya hiciera en el pasado. Y es que tal y como avanza el diario El País, el PP ha aceptado dicha oferta y se abre a que sea el organismo que preside María Casado el que se encargue de organizar los debates electorales de cara a las elecciones del 29-N.

Esta solución de última hora en un territorio neutro se alcanza después de que el PP se haya negado a acudir a los debates electorales propuestos por RTVE, y que desde el PSOE no hayan aceptado por ahora ni el cara a cara propuesto por Mediaset ni el debate a cuatro de Atresmedia, como medida de presión para evitar que el PP vetara a la cadena pública.

Así, este mismo lunes, el PSOE ha movido ficha para evitar que los debates electorales no salieran adelante por los bloqueos mutuos de los partidos. Desde el Partido Socialista se ha ofertado que sea la Academia de la Televisión la que organice tanto el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo como el debate a cuatro en el que estén también Santiago Abascal (Vox) como Ada Colau (Frente Amplio).

El PSOE ha recordado que la Academia de la Televisión ya ha organizado debates "con éxito" en anteriores ocasiones. "Esta fórmula garantiza una señal neutral y abierta para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente", han señalado fuentes socialistas. Una oferta que ahora el PP ha aceptado según recoge el diario El País.

Por otro lado, desde Podemos también se apuesta por la fórmula de que sea la Academia de la Televisión la que organice los debates y poder así acudir a alguno de ellos pues los grupos les habían vetado su asistencia. "Podemos apuesta por que la Academia de Televisión organice el debate. Nos sumamos a la propuesta realizada por el PSOE esta mañana y creemos que es la mejor opción para garantizar la pluralidad y que se escuchen toda las voces. Nos ponemos a disposición de la Academia para hacerlo posible y confiamos en que ningún partido lo obstaculice", han expresado en su cuenta oficial en "X".

Podemos apuesta por que la Academia de Televisión organice el debate. Nos sumamos a la propuesta realizada por el PSOE esta mañana y creemos que es la mejor opción para garantizar la pluralidad y que se escuchen toda las voces.



Nos ponemos a disposición de la Academia para… — Podemos (@PODEMOS) November 9, 2026

Los debates que organizó la Academia de la Televisión

Como bien recoge el PSOE, la Academia de la Televisión tiene gran experiencia en la realización de debates electorales. La institución fue la encargada de producir los dos cara a cara entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 con Manuel Campo Vidal y Olga Viza como moderadores respectivamente.

Manuel Campos Vidal también moderó el cara a cara entre Mariano Rajoy y Alfonso Pérez Rubalcaba en 2011. Cuatro años después, la Academia también organizó el cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en 2015, aquel en el que el líder del PSOE acusó a su rival de no ser una "persona decente".

El último debate que organizó la Academia de la Televisión fue el debate a cuatro entre Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera , que moderaron Ana Blanco (RTVE), Pedro Piqueras (Mediaset) y Vicente Vallés (Atresmedia) en 2016.