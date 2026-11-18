Después de que Pablo Motos mostrara su incredulidad en 'El Hormiguero' ante las audiencias de las entrevistas de Pedro Sánchez en su tour televisivo ante el 29-N, y después de comparar los datos que obtuvo en TVE y en La Séptima con el bajo dato de su visita a 'Informativos Telecinco'; Sarah Santaolalla no se ha podido quedar callada y le ha contestado de forma rotunda en 'En línea', su programa de La Séptima.

Fue este martes en la tertulia política de 'El Hormiguero' cuando Pablo Motos mostró su extrañeza ante las audiencias dejando sobre la mesa la sombra de la duda, al hacer la comparativa de los elevados resultados en TVE y La Séptima en contraposición al paupérrimo dato de su entrevista con Carlos Franganillo, a la cual definió como "extraordinaria".

"Aunque no entendáis de datos técnicos os doy los porcentajes. Cuando fue a Televisión Española sacó un 33 y pico, que es una final de Champions. Cuando fue a La Séptima sacó un 14% que es una cadena que acaba de empezar y es muchísimo, y ayer en Telecinco sacó un 7,8% que es muy poco para una entrevista a Pedro Sánchez en Telecinco. Entonces, es bastante incomprensible todo y nos hemos quedado con cara de conejos", llegó a soltar el presentador en Antena 3.

Pablo Motos cuestiona las #audiencias de las entrevistas a Pedro Sánchez



“No se entiende nada. Un 33,9% en TVE, un 14,2% en La Séptima y un 7,8% en Telecinco. Es bastante incomprensible todo” pic.twitter.com/IRBIdobiZm — televisivok (@televisivok) November 17, 2026

Un día después, 'En línea' se ha hecho eco de las declaraciones de Pablo Motos en 'La trituradora', la sección en la que se analizan las noticias y titulares que se publican en otros medios de comunicación o los ataques que recibe tanto la cadena como la propia Sarah Santaolalla bien en redes o bien por parte de algunos periodistas.

"Con cara de conejo me acabo de quedar yo. Aunque me gustaría poner cara de hormiga. Pero Pablo, de verdad, ¿Cómo puede decir esto quién lidera la noche? ¿Cómo puede decir esto el programa líder y la cadena líder? Nosotros tenemos unas audiencias que vemos todos los días a partir de las ocho de la mañana. Antena 3 tiene el liderazgo desde hace muchísimos meses, ¿qué pasa es mentira el dato? ¿Antena 3 no es líder y está manipulado? ¿Pablo Motos tiene un dato que es falso? ¿Las hormigas no ganan? ¿Me estás diciendo que Trancas y Barrancas nos están estafando?", ha empezado preguntando la presentadora de La Séptima.

"Pablo, de verdad, esto no me lo esperaba. Y sobre todo, hay un dato que hay que dar a la audiencia más allá del chiste. La entrevista con el periodista Carlos Franganillo fue anunciada ese mismo día, tuvo menos repercusión. Hoy, el presidente del gobierno ha estado en un plató de Antena 3, en el programa de Susanna Griso. ¿Si mañana hace un buen dato que pasará? ¿Es mentira, está Sánchez y el sanchismo detrás de los audímetros? Porque aquí cuando estuvo el domingo hizo un 8 y pico, un dato más bajo que la primera entrevista. Ay Pablo, no te piques que te aceleras", ha sentenciado Sarah Santaolalla.