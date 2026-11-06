Sarah Santaolalla puso entre la espada y la pared a Gabriel Rufián en La Séptima, con la pregunta que muchos se hacen: "¿No es incoherente?"

Para su debut como presentadora de 'En línea' en La Séptima, Sarah Santaolalla contó este jueves, 5 de noviembre con un invitado de excepción. La analista política recibió a Gabriel Rufián en una entrevista donde no dudó en poner contra las cuerdas en varias ocasiones al candidato de ERC en las elecciones generales del 29-N, por no haber sido capaz de aunar a toda la izquierda a la izquierda del PSOE en una única coalición.

De esta forma, Gabriel Rufián siguió su periplo en los medios de comunicación después de que hace unas semanas participara en 'Salvados' y recientemente haya acudido tanto a 'La Revuelta' junto a Irene Montero como a 'Cara al show' de Marc Giró. Todo en medio de su acuerdo con Podemos y sin haber conseguido que el partido morado se haya sumado al Frente Amplio para contar con una única candidatura.

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Durante la entrevista, Gabriel Rufián se mostró cordial con la presentadora tuteándola mientras que Sarah Santaolalla estuvo mezclando el tratamiento entre el tú y el usted. "Huele a nuevo", le reconoció el político de ERC sobre el recién estrenado plató de La Séptima. "¿Y cómo oliste la dimisión de Óscar Puente?", le cuestionó Santaolalla hilando bien fino. "Muy bien traído. Me medio sorprendió, si que creo que la situación era insostenible para él, creo que dio la cara que es muchísimo más de lo que han hecho otros representantes, sobre todo de la derecha. Pero es inadmisible dos accidentes con 100 y pico muertes en menos de 9 meses, es algo que le tumba el cargo a cualquiera. Lo entendí y lo acepté, pero lo importante es si el sistema ferroviario de la alta velocidad es sostenible o no lo es y no lo es", contestó él.

"¿Cree que viajar en tren no es seguro?", repreguntó la presentadora. "Creo que hay un problema. Es cierto que se liberalizó un mercado público. Renfe y Adif son públicas, aunque Adif es una carcasa vacía que reparto dinero a subcontratas y eso lo que ha hecho es precarizar el mantenimiento. Se abarató el billete porque han entrado otras empresas públicas francesas e italianas, pero se bajó a costa de la seguridad de la gente", prosiguió opinando Rufián.

Asimismo, Gabriel Rufián comparó la actitud de Óscar Puente con la de Carlos Mazón tras la pregunta de Sarah Santaolalla sobre la sesión en la que le puso contra la pared. "Mazón para mí es un inútil, un homicida imprudente, una persona que por su inacción murió muchísima gente. Si este tipo hubiera estado donde tenía que estar y no donde estuviera, que me da igual, pues podría haber dado las órdenes y habría salvado a mucha gente. Mucha gente murió porque nadie le dijo que no saliera de casa, no hubo gente capaz, ni Mazón ni su corte de avisar. Y luego es un psicópata porque me parece de psicópata presentarse en el funeral sin estar invitado", ha sentenciado el político catalán. "Lo de Mazón, lo de Ayuso con las residencias, lo de Botella con el Madrid Arena o lo de Angrois es otra cosa", añadió el político catalán.

Posteriormente, Sarah Santaolalla se interesó en saber si Rufián tiene algún tipo de quiniela de lo que puede pasar el próximo 29-N. "Que sumemos, yo lo digo claramente, yo quiero un gobierno del PSOE sometido, o exigido, que nadie se ofenda, a las izquierdas soberanistas que han demostrado tantas cosas durante estos 5, 6 o 7 años. Gente que no estábamos llamada a implicarnos en la gobernabilidad del Estado lo hemos hecho", expresó el portavoz de ERC.

"Usted dice ahora que hay que sumar, que sumemos, aunque no sea muy amigo de los de Sumar", le replicó Sarah Santaolalla. "Sí, si soy ehhh. Yo le deseo lo mejor a todas las izquierdas. A mí me da vergüenza pedir el voto, pero yo lo único que le digo a la gente es que vote progresista. A mí me hubiera gustado que no hubiera habido tanta diversidad pero quiero que a la izquierda le vaya bien y que sumemos, porque un gobierno de PP y Vox, aparte del sufrimiento social va a comportar poner en peligro siglas de partidos, derechos sociales", le corrigió él.

Después, tras recordar que los números no daban y que le dolía la boca de decirlo, Sarah Santaolalla apretó a Rufián al querer saber si "los números le siguen sin salir y si la boca le da el mismo dolor". "Nos tienen que salir. Yo no entendí cierta euforia que hubo con la convocatoria electoral. Las izquierdas tenemos que hablar de conflicto de la gente en el día a día, y no tanto del léxico. Tenemos que hablar de vivienda, de impuestos, de corrupción, de seguridad, de migración y de cosas que la gente nos entienda y ser valientes", añadió el político de Esquerra.

Las incómodas preguntas de Sarah Santaolalla a Gabriel Rufián en La Séptima: "¿No es incoherente decir que hay que unir a la izquierda y luego pactar solamente con un partido de izquierdas?"

Sarah Santaolalla y Gabriel Rufián en 'En línea'

Tras unos minutos de publicidad, Sarah Santaolalla fue más allá y puso contra las cuerdas a su invitado al repreguntarle si se sentía responsable de que las izquierdas no se hayan unido. "Yo no quería abandonar mi partido, yo quería que mi partido y la izquierda soberanista fuera el motor de esos espacios de confluencias y colaboración. Nunca quise ser muy concreto porque quería dejar espacio a la dirección de los partidos. Yo me siento responsable de muchas cosas, pero yo no soy capaz de convencer a la dirección de no se qué partido", reconoció Rufián.

"¿No es incoherente decir que hay que unir a la izquierda y luego pactar solamente con un partido de izquierdas y el resto no?", le cuestionó Sarah. "Bueno, primero que era un pacto abierto y ya le digo que es como decir que el pacto entre Más Madrid y Sumar, que por cierto fue el primero en Madrid, y Más Madrid con todo el derecho reivindica los cuatro primeros puestos, pues que ese pacto inhabilita al resto. Eso no se ha dicho y se ha dicho con ERC y Podemos", se defendió Rufián.

"¿Es poco generoso ese pacto de Más Madrid imponiendo?", le formuló entonces la presentadora. "No, no, me parece que es un error y lo digo, no por su pregunta que la entiendo perfectamente, pero creo que lo de las izquierdas estemos todo el rato hablando de nosotros entre nosotros y para nosotros es que cansamos. Creo que lo importante es hablar de propuestas y ser ambicioso y tratar de alcanzar el máximo número de votos posible", sentenció él.