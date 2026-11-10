Sarah Santaolalla exige una rectificación a 'El Hormiguero' de Pablo Motos por un bulo difundido sobre La Séptima: "Espero sus disculpas"

Este lunes, 9 de noviembre, 'El Hormiguero' no lo ha tenido nada fácil, puesto que ha competido contra la entrevista de Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta' y la de Javier Ruiz a Pedro Sánchez en La Séptima. En el caso del programa de Antena 3, Pablo Motos recibió la visita de Macarena Gómez a la que, en un momento dado, le dio una información por la que Sarah Santaolalla exige una rectificación inmediata al tratarse de un bulo para dejar mal a La Séptima.
En una de sus noches más complicadas, 'El Hormiguero' se tuvo que conformar con un 8,3% de share y 1,2 millones de espectadores, uno de sus datos de audiencia más bajos. Macarena Gómez, que siempre ha demostrado no tener pelos en la lengua, volvió a ponerlo de manifiesto durante su charla con Pablo Motos, con el que habló sobre los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, así como del nuevo canal de televisión, La Séptima.
Aunque en este último caso fue el presentador el que sacó el tema, y lo hizo para dejar mal a la nueva cadena, algo que ha indignado a Sarah Santaolalla. A través de sus redes sociales, la presentadora de 'En Línea' dejó claro que se trata de un bulo por lo que exige una rectificación inmediata al programa de Antena 3.
El momento de 'El Hormiguero' por el que Sarah Santaolalla pide una rectificación
En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos preguntó a Macarena Gómez: "¿Estuviste en la manifestación por Ceuta?". A raíz de esto, le dio una información falsa que su invitada desconocía: "Escribiste en tus redes que se te caían las lágrimas porque tu país sufre. Y después de esto, La Séptima subió un vídeo a TikTok en el que decían 'actrices como Macarena Gómez no serán bienvenidas a La Séptima'".
"Pues eso no lo sabía. Pues que no me inviten si no quieren", se limitó a contestar la actriz de 'La que se avecina'. "Pensaba que lo sabías", añadió el presentador, antes de que su invitada sentenciara, sin darle mayor importancia: "Ya me invitas tú a tu programa". Sin embargo, este momento de 'El Hormiguero' provocó el enfado de uno de los rostros más reconocidos de la nueva cadena, Sarah Santaolalla.
A través de su cuenta de X, la presentadora de La Séptima escribió: "Bulo. Otra mentira más de Pablo Motos en Prime Time. Jamás un perfil real de La Séptima publicó un vídeo contra Macarena Gómez ni contra nadie. Esta mañana te has tragado un bulo como una catedral y, sin molestarle siquiera en comprobarlo, lo has repetido esta noche". "Espero la rectificación", exigía la analista política a 'El Hormiguero' unas horas después. Rectificación que, por el momento, no se ha producido.
La respuesta de Sarah Santaolalla a 'El Hormiguero'
Posteriormente, este martes en la sección de 'La trituradora' de 'En línea' se ha desmontado el bulo difundido por Pablo Motos en 'El Hormiguero'. "Es llamativo que en ningún momento nadie del programa de El Hormiguero se ha puesto en contacto para contrastar esa información. Hay cuentas donde incluso se crean perfiles falsos nuestros, también de la cadena, y hay perfiles falsos del propio Pablo Motos. Hay perfiles míos, incluso pidiendo el voto para Abascal. Fijaos como estamos", ha destacado la presentadora.
"Esto pasa y el problema es que se lleve esto como información y que de alguna manera se condicione la respuesta de la invitada, en este caso de la actriz Macarena Gómez, contra una cadena en un programa de máxima audiencia, no anoche porque le ganó Javier Ruiz en 'La última hora', pero otras noches sí, oye que este tipo de propaganda se haga contra una cadena que acaba de nacer. Que hace cinco días y Pablo Motos no nos ha dado la bienvenida, pero si nos ha dado la patada", ha seguido diciendo.
"Y algunos se preguntarán, ¿pero te esperabas otra cosa? Pues yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que se sigue haciendo periodismo si esto es cierto. Si todos llevamos a la pantalla los bulos al final convertimos esto en un estercolero, que hay que repetir y dejar claro que no todos somos iguales. Espero que esta noche Motos, Trancas, Barrancas o Petancas rectifique y pueda disculparse. Y que no tenga que entrar esta vez el Instituto de la Mujer como con el comentario machista de su colaboradora, que esta vez sea por las buenas y se informen antes de condicionar a un invitado", ha sentenciado Santaolalla.
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