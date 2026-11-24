Este lunes conocíamos que la Junta Electoral Central había decidido abrir un expediente sancionador a Silvia Intxaurrondo después de que Vox la denunciase ante dicho organismo por haber reflexionado en 'La Hora de La 1' sobre si la "ultraderecha tenía que tener cabida o no" en RTVE. Las muestras de afecto y apoyo a la periodista no se han hecho esperar. Numerosos compañeros de profesión no han dudado en salir en su defensa.

Euprepio Padula, Paloma del Río o Sarah Santaolalla son solo algunos de los rostros televisivos, vinculados además a RTVE, que han mostrado su respaldo a la comunicadora vasca. El primero, colaborador habitual de 'La Hora de La 1' no solo ha salido en defensa de su compañera, sino también de la libertad de prensa. "Mi solidaridad con Silvia Intxaurrondo", empieza el mensaje del periodista italiano en su cuenta de X.

"Abrir un expediente sancionador a título personal a una periodista por sus preguntas y reflexiones en una tertulia es un precedente preocupante. La neutralidad no es silencio. El pluralismo no exige renunciar al pensamiento crítico. Y el periodismo no puede ejercerse con miedo a preguntar. Defender la libertad de prensa es defender nuestra democracia", ha sentenciado Euprepio Padula.

Mi solidaridad con @SIntxaurrondo

Abrir un expediente sancionador a título personal a una periodista por sus preguntas y reflexiones en una tertulia es un precedente preocupante.



La neutralidad no es silencio. El pluralismo no exige renunciar al pensamiento crítico. Y el… https://t.co/ecYDdno0W8 — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) November 23, 2026

Con la misma contundencia se ha mostrado una histórica periodista del ente público como Paloma del Río, quien no da crédito a lo sucedido. "Alucino con la Junta Electoral Central. Ahora ya no se puede ni siquiera plantear en la tertulia las preguntas que nos gustaría que los tertulianos respondieran porque te abren expediente. Yo no quiero volver al blanco y negro, apoyo a Silvia Intxaurrondo en su trabajo como periodista libre y directora del programa", ha dejado claro en la misma red social.

Alucino con la JEC

Ahora ya no se puede ni siquiera plantear en la tertulia las preguntas q nos gustaría q los tertulianos respondieran xq te abren expediente

Yo no quiero volver al blanco y negro, apoyo a @SIntxaurrondo en su trabajo como periodista libre y directora dl programa https://t.co/b0JrUfKBF8 — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) November 23, 2026

El comunicado de Silvia Intxaurrondo tras la denuncia de la JEC

También Sarah Santaolalla, actual presentadora de 'En Línea' en La Séptima, y hasta hace poco colaboradora de TVE ha querido brindar su "apoyo y solidaridad" a la presentadora de 'La Hora de La 1': "Todo mi apoyo y solidaridad a Silvia Intxaurrondo y con los profesionales de Televisión Española. El periodismo no puede estar sometido a presiones ni convertirse en rehén de las disputas políticas".

"Defender la independencia de RTVE, el rigor y la libertad de información es defender el derecho de la ciudadanía a estar informada. Hoy, más que nunca, todo mi apoyo a quienes hacen periodismo con profesionalidad y compromiso. Larga vida a la pública y a la libertad de información", ha añadido la analista política en su perfil de X.

Todo mi apoyo y solidaridad con @SIntxaurrondo y con los profesionales de Televisión Española.



El periodismo no puede estar sometido a presiones ni convertirse en rehén de las disputas políticas. Defender la independencia de RTVE, el rigor y la libertad de información es… — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 23, 2026

La JEC estimó oportuno la denuncia que interpuso Vox contra Silvia Intxaurrondo por considerar que sus manifestaciones "podían vulnerar los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa establecidos en el artículo 66.1 de la LOREG". Tras hacerse pública la resolución del organismo, la periodista mostró su estupor en redes sociales: "Creo que es la primera vez que la Junta Electoral Central abre un expediente sancionador contra una periodista a título personal por hacer preguntas y plantear un debate".

A continuación se hacía eco de una parte de la resolución de la JEC: "En el presente caso, las manifestaciones denunciadas se produjeron en el espacio de análisis y tertulia de 'La Hora de La 1', y no en su bloque estrictamente informativo. Es cierto que la presentadora formuló sus intervenciones en forma de preguntas y reflexiones y permitió a sus colaboradores expresar posiciones discrepantes, incluidas aquellas que defendían la presencia en la televisión pública de todas las formaciones políticas legalmente constituidas". "Recibo esta sanción con orgullo. Iremos a los tribunales para revertir este ataque a la libertad de prensa", concluyó su comunicado Silvia Intxaurrondo.