Sarah Santaolalla denuncia la agresión a una periodista de La Séptima por la Policía durante la huelga general: "Las imágenes nos horrorizan"

Este miércoles, 11 de noviembre España vive otra Huelga General, la primera en 14 años. Unos paros provocados por la crisis de la vivienda y por los bajos salarios que no permiten poder acceder a un hogar y vivir en condiciones que no sean precarias. Pero las manifestaciones se están viendo alteradas por las cargas policiales y por algunas agresiones, como el empujón que ha sufrido una reportera de La Séptima y que ha indignado a Sarah Santaolalla.

Todo se ha producido en pleno directo en 'El Pulso', el programa que presenta Verónica Sanz en La Séptima, y que este miércoles está dedicando toda su programación a informar de forma íntegra de la huelga general y de todo lo acontecido en este día. La cadena cuenta con servicios mínimos y de hecho se está viendo cómo los tertulianos no llevan los micrófonos habituales sino los de mano.

Así, en mitad de una conexión con María Escolar, una de las reporteras del nuevo canal de la TDT se ha podido ver en directo como un policía la empujaba cuando se encontraba cubriendo en directo las concentraciones en la Gran Vía de Madrid. "Ay, perdona porque me acaban de empujar", se ha escuchado decir a la reportera mientras la cámara mostraba el golpe recibido por la periodista.

"Acaban de empujar a nuestra compañera María Escolar. Nos están empujando. Estamos simplemente haciendo nuestro trabajo, ha sido brutal la imagen de cómo han empujado a nuestra compañera María. Estamos simplemente enseñando imágenes, la gente está siendo en todo momento pacífica. Y esta es la imagen de la policía, nosotros somos servicio esencial y estamos haciendo nuestro trabajo que es mostrar la imagen, no queremos tampoco ser protagonistas. Esta es la imagen de la protesta y de la represión policial en directo", ha relatado por su parte Pablo Collantes, otro de los reporteros que se encontraba a solo unos metros de su compañera.

Después, María Escolar ha retomado la conexión con Verónica Sanz. "Ya estoy viendo desde este punto, desde donde me dejan seguir informando, varias reducciones de la policía y una brutalidad que por momentos está siendo desmedida aquí en el centro de la capital", ha explicado la reportera. "Te vemos, vemos tu cámara y vemos que estáis empotrados en la acera, que no hay espacio para que circuléis y cada vez tenéis menos espacio y estáis más oprimidos", ha recalcado la presentadora mientras se escuchaba a los manifestantes protestar contra las cargas de la policía.

Empujón a nuestra reportera de LA SÉPTIMA María Escolar mientras informaba de la huelga. #ElPulso11nov pic.twitter.com/QMxHTz5REB — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 11, 2026

Poco después, en el relevo de 'El Pulso' de Verónica Sanz a 'En línea' de Sarah Santaolalla se ha podido ver a esta última muy indignada por lo que había visto con su compañera. "Esta mañana hemos vivido un momento muy duro y muy tenso, realmente quién lo ha vivido ha sido nuestra compañera María Escolar que estaba allí informando y vamos a ver cómo se ha llevado un empujón que podría haber tenido consecuencias importantes. La profesora de Valencia se fue a su casa con una lesión tan grave como esa rotura del tabique nasal", ha expresado Verónica recordando también lo que pasó con una maestra en una manifestación por la educación en la Comunidad Valenciana.

Sarah Santaolalla alza la voz ante el empujón a una reportera de La Séptima: "Es incomprensible que policías carguen contra periodistas y contra manifestantes, esto no se puede permitir"

"Lo primero es verdad que las imágenes nos horrorizan. Me parecen unas imágenes muy violentas a la que llevan tiempo acostumbrándonos algunos agentes de la policía. Ha sido María Escolar, ha sido también nuestro compañero Pablo Collantes donde hemos visto esas imágenes de empujones. Y también hemos visto imágenes de otras cargas en piquetes y otras ciudades del país", ha empezado señalando por su parte Sarah Santaolalla.

"La realidad es que todo esto nos recuerda a ese empujón que recibió la profesora de Valencia, una profesora jubilada de 67 años, una profesora que como ustedes vieron estaba simplemente manifestándose y protestando y no estaba haciendo nada ilegal ni irregular. Y que cuando hablamos de empujones, hablamos también de violencia, porque la profesora no se partió el tabique por casualidad, le empujó un policía que en ese momento además era el jefe del dispositivo", ha insistido la presentadora de 'En línea'.

Tras ello, Sarah Santaolalla ha querido enviar toda su "solidaridad a la gente que se está viendo con la porra en la pierna y con la placa en la cabeza y, por supuesto, para nuestros compañeros que están intentando contarnos, de la mejor forma, y como mejor saben hacer de lo que está pasando en las calles". "Es incomprensible que algunos policías carguen contra periodistas y contra manifestantes, esto no se puede permitir", ha sentenciado Santaolalla.

''Esto no se puede permitir''. Sarah llega al Relevo indignada con lo que ha sucedido. pic.twitter.com/mmdPRO2uPd — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 11, 2026

La denuncia de Samantha Hudson en La Séptima tras recibir gas pimienta

Otro de los rostros famosos que ha sufrido este miércoles la brutalidad policial en plena manifestación por la huelga del 11-N ha sido Samantha Hudson. Y precisamente, María Escolar, la reportera que había sufrido el empujón ha podido hablar con ella. "Estamos viendo como protección civil está atendiendo y auxiliar a todos aquellos que han recibido esa violencia policial, que han sido gaseados y que tienen brechas incluso", ha explicado la reportera.

"Han entrado los antidisturbios para desalojar la carretera y nos han empezado a empujar contra las aceras, pero claro la acera es estrecha y ya no cabía nadie más. Se ha caído una chica al suelo y ellos seguían empujando, han empezado a aporrear a gente y nosotros nos hemos quedado en primera línea de brazos cruzados y cantando consignas resistiendo. Y hemos visto que se llevaban a un chico detenido y que a otro lo estaban empujando contra el suelo entre cuatro policías, era una escena desoladora, hemos ido a decirles que pararan y entre los escudos ha venido un oficial y ha apuntado directamente el gas pimienta contra nuestra cara. Ha sido horroroso, me ha entrado en los ojos, en la nariz y en la boca y he estado a punto de ahogarme. Lo he pasado fatal porque no ves nada. He tenido un montón de ansiedad y es injusto. ¿A qué se debe? ¿Tanto molesta que cortamos la Gran Vía y que hagamos una huelga un día? ¿En serio es necesario esta represión policial?, ha denunciado la activista.