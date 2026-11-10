Santiago Abascal señala desde 'La Revuelta' a Jesús Cintora por un rótulo que se mostró en 'Malas Lenguas Noche' de RTVE

Este lunes, Santiago Abascal ha visitado por primera vez 'La Revuelta' de David Broncano. Lo ha hecho con una condición de la que se ha hablado mucho en estos últimos días y que se ha confirmado al principio del programa: Vox ha pedido poder encargarse de la selección del público asistente al teatro para evitar tener abucheos. Algo completamente insólito y que ha generado mucha polémica.

Con su entrevista en 'La Revuelta', Santiago Abascal ha roto el veto a RTVE después de meses amenazando a la cadena pública con entrar con lanzallamas y motosierra si llegan al gobierno. Algo sobre lo que el propio líder de Vox ha bromeado al entrar al teatro con uno de los regalos. "Me ha escrito todo el mundo con lo que te tenía que traer desde que me invitaste. Unos diciendo que trajera una piedra porque es el aniversario de la caída del muro de Berlín, otros que trajera un adoquín de los que se tiran e incluso alguno me ha dicho que trajera un extintor para cuando vinieran los de Vox con el lanzallamas", ha soltado el político.

Minutos después, David Broncano y Santiago Abascal han empezado a hablar sobre el machismo y ahí se ha producido un tenso momento con el presentador dándole un corte al líder de Vox pidiendo que no frivolizara con ese asunto. Y ello ha derivado en un ataque de Abascal a RTVE y a Jesús Cintora. "En esta noticia de que Vox se ausenta de un minuto de silencio contra la violencia de género la pancarta era esta. Yo no sé donde ves tú una diferencia ideológica, Santiago, en esta pancarta de ¡Basta ya! No a la violencia de género", le ha cuestionado Broncano.

"En esa pancarta si puedes ampliarlo, es que no sé que pancarta es. Tendría que comprobarlo, y te voy a decir porque tendría que comprobarlo, porque yo sé que este es tu programa, es de una productora, no es TVE y tendría que comprobarlo porque en esta casa se ha manipulado brutalmente sobre nosotros, y de una manera increíble. Ayer mismo, en TVE, aparecía una pancarta en un programa que no sé si era el de Cintora y decía 'el día que Santiago Abascal hizo apología del franquismo' y estaban sacando una pancarta que estaban colocando unos que vinieron contra mí a atacarnos en Vizcaya", ha expresado Abascal respecto al rótulo.

"Era absolutamente falso. Ayer mismo tras la detención de unos tipos de una organización que se llama Núcleo Nacional aparecían todas sus imágenes encapuchados, y TVE emitía mi imagen en mitad de todo ese relato cuando no tengo absolutamente nada que ver con la gente que va encapuchada ni con esa noticia", ha sentenciado al respecto Santiago Abascal en su ataque a la televisión pública y a 'Malas Lenguas Noche' de Jesús Cintora.