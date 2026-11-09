Santiago Abascal irrumpe en La Séptima antes de grabarse 'La Revuelta', que contará con público afín a Vox según 'En Línea'

La entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' está envuelta en polémica incluso antes de su celebración. Todo empezó el pasado viernes cuando empezó a destaparse que el público que estaba cerrado para este lunes 9 de noviembre estaba siendo desconvocado. Poco después, Javier Ruiz reveló el La Séptima que desde Vox estaban intentando imponer a su propio público, algo a lo que RTVE se negó.

Así, al parecer el acuerdo entre Vox y RTVE para que la entrevista de Santiago Abascal con David Broncano se produjera, era que el público fuera de agencia para evitar así que los asistentes habituales a 'La Revuelta' pudieran estar presentes en el Teatro Albéniz este lunes y así tratar de impedir que se produjeran abucheos al político. Y es que no hay que olvidar que el pasado jueves cuando Broncano confirmó la entrevista de Abascal un sector del público pitó de forma rotunda mostrando su disconformidad con la aparición del líder de Vox en el programa de La 1.

Sin embargo, parece que lo del público de agencia era simplemente una excusa. Y es que según ha revelado 'En Línea', el programa de Sarah Santaolalla en La Séptima, la realidad es que Vox ha realizado sus propias listas de invitados para que sean los que estén presentes en las butacas del teatro en el que se graba 'La Revuelta' y así Santiago Abascal esté rodeado de los suyos y de su propio público.

Así lo ha explicado Carla Acuña, que estaba desplazada como reportera a las inmediaciones del Teatro Albéniz de Madrid en el que se graba 'La Revuelta'. "Conectamos con Carla Acuña, que está en la cola de los que van a ver esta noche 'La Revuelta', con toda la revolución y polémica que ha habido con esa entrevista. No tanto por la entrevista, sino porque el propio Abascal pidió que se fuese la gente que tenía una invitación para hoy lunes", ha empezado diciendo Sarah Santaolalla.

"Sarah, lo que te puedo contar a esta hora es que hemos podido saber por trabajadores de 'La Revuelta' que Vox ha entregado la lista con los asistentes que van a participar hoy en esa entrevista entre Santiago Abascal y David Broncano. O sea que ha sido el partido, que ha sido Vox quien ha seleccionado a los asistentes de hoy a la entrevista. Nosotros hemos podido preguntar a algunas personas que están en la cola y nos han confirmado que ellos hablaron al partido y luego la productora de 'La Revuelta' les ha confirmado la asistencia", ha explicado la reportera de La Séptima.

"Esto es la extrema derecha. Santiago Abascal, la misma persona que dice que Pedro Sánchez no puede salir a la calle, el día que acepta una invitación de un programa como 'La Revuelta' en TVE resulta que solicita que no vaya gente a ese programa y que seleccionen a los invitados", ha destacado de primeras Sarah Santaolalla tras escuchar la revelación de su compañera.

Vox ha entregado la lista de asistentes que participarán hoy en la entrevista de 'La Revuelta'. #EnLínea9nov pic.twitter.com/elB7d2qEX1 — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 9, 2026

La Séptima habla con Santiago Abascal antes de entrar a 'La Revuelta'

Santiago Abascal responde a Carla Acuña en La Séptima antes de entrar a 'La Revuelta'

Tras ello, la presentadora de 'En Línea' ha recordado cómo 'La Revuelta' es un programa con público abierto. "Aquí la libertad de expresión....", ha añadido Santaolalla antes de abrir el debate con sus tertulianos. "Madre mía. A mí es que este tema me indigna tanto. Yo he trabajado en Telemadrid y sé como funcionan las televisiones públicas y sé que si no quieres entrevistar a personas de un partido, por razones obvias de las televisiones públicas lo tienes que hacer. Yo entiendo que David Broncano tiene que entrevistarle, pero dicho lo cual me parece bastante lamentable que alguien pueda tener un público a la carta", ha opinado Euprepio Padula.

"¿Dónde está la valentía de ir a un programa de televisión? Además desde el punto de vista de la comunicación creo que es un error. A Santiago Abascal le hubiera venido estupendamente acudir a un programa, más progresista evidentemente de lo que es el señor Abascal, y que le hubieran pitado. Eso le habría venido perfectamente para su público, así que no lo entiendo", ha añadido el colaborador.

Mientras que Sarah Santaolalla ha dado la cara por RTVE y por David Broncano. "Yo entiendo que la tele pública y Broncano intentan facilitar esa entrevista a un candidato como es Santiago Abascal, lo que es incomprensible es que elija los invitados y que alguien que presume de que otros no pueden salir a la calle lo haga", ha añadido la presentadora. "Luego se habla de masajes. Esto es un tanque de privación sensorial. Yo lo veo como torpe porque si tú quieres ser presidente lo quieres ser para todos. Me parece un tiro en el pie, pero por lo menos me deja tranquilo que no va a poder hacerse un Trump de fingir un atentado porque es su público", ha añadido por su lado Rayden.

Poco después, 'En línea' ha mostrado lo que uno de los asistentes a 'La Revuelta' ha revelado sobre cómo había conseguido apuntarse para acudir de público al programa de Broncano. "¿Cómo os habéis postulado para venir?", le ha preguntado Carla Acuña al hombre. "Porque tenemos relación humana con gente de Vox, y con Santi principalmente, y nos apetecía y nos facilitó los datos de la empresa que organiza esto", ha añadido confirmando así que Vox ha cerrado la lista de asistentes aunque haya sido a través de una agencia.

El muy HEAVY que finalmente el público de @LaRevuelta_TVE lo lleve VOX



Que yo recuerde, esto es la primera vez que ocurre en TV y me parece un ESCANDALAZO



Menos mal que, gracias a las redes, todos sabemos que lo de hoy es una PUESTA EN ESCENA a lo Kim Jong-un en Corea del Norte pic.twitter.com/HNMc5AefPl — BĒR (@BernarGM) November 9, 2026

Finalmente, durante el relevo de Sarah Santaolalla y Rocío Delgado, La Séptima ha podido emitir cómo se ha producido la llegada de Santiago Abascal al Teatro Albéniz y su entrada antes de empezar la entrevista de 'La Revuelta'. Un momento que ha permitido que Carla Acuña tratara de preguntar al líder de Vox por las condiciones de la entrevista. "¿Señor Abascal por que hay circunstancias especiales para su entrevista en 'La Revuelta'", le ha cuestionado la reportera. "Es muy importante que por fin nos escuchen en la televisión pública. Ustedes hoy también tienen un trabajo muy importante", se ha limitado a contestar.