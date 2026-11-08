Santiago Abascal denuncia públicamente un veto de 'El Hormiguero' a Vox: "Ese programa al que no nos invitan"

En plena polémica por su visita a 'La Revuelta' este próximo lunes 9 de noviembre, Santiago Abascal ha utilizado un mitin con los suyos para destapar, para sorpresa de todos, que está vetado en 'El Hormiguero'. Y de paso, arremeter muy duramente contra un gran amigo del programa, y uno de sus últimos invitados, Miguel Ángel Revilla.

El pasado miércoles, el expresidente de Cantabria regresó a 'El Hormiguero' para analizar con Pablo Motos la actualidad política, marcada por las elecciones del 29 de noviembre. Revilla pronosticó que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, aunque se verá obligado a pactar con Santiago Abascal, el líder de Vox, algo que a él no le hace ninguna gracia.

Al cántabro le preocupa la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno y que eso se traduzca en una privatización de los servicios que él considera fundamentales, como son la sanidad, la educación y las pensiones. "Todo es un derecho hasta que deja de serlo", advirtió. "La sanidad pública es un patrimonio que ha conseguido España, cuesta dinero, pero eso no puede tener recortes, ni privatizarse", dejó claro en el programa de Antena 3.

Estas declaraciones ya han tenido respuesta por parte de Santiago Abascal. Lo ha hecho en un mitin de precampaña, desde donde no dudó en atacar vilmente a Miguel Ángel Revilla. Aunque lo más sorprendente es cuando reveló que no ha sido invitado por 'El Hormiguero' que, sin embargo, sí ha invitado a Alberto Núñez Feijóo, que acudirá el próximo miércoles, y a Pedro Sánchez, quien todavía no ha confirmado su asistencia.

Santiago Abascal revela que Vox no es invitado por 'El Hormiguero'

"Ayer encendí la televisión y vi en el programa este, uno de los que no nos invitan, da igual", empezó diciendo, antes de lanzarse contra el expolítico: "Y veía a este tipo del bigote que ya da arcadas verlo, el del norte, el de Cantabria, el de las anchoas. No lo digo con desprecio lo de Cantabria, que mis abuelos son de Cantabria, pero eran gente seria".

Haciendo alusión a las palabras de Revilla en el programa de Pablo Motos, Santiago Abascal traspasó todos los límites: "Pues salía en televisión diciendo que Vox se iba a cargar la sanidad pública. Hay que ser delincuente, hay que ser mentiroso, hay que ser estafador y hay que ser sinvergüenza para haber apoyado al gobierno de Pedro Sánchez, que es el que está destruyendo la sanidad pública en España", sentenció el líder de Vox, jaleado por los suyos.

Santiago Abascal ha visitado en varias ocasiones 'El Hormiguero' pero, según él, en esta ocasión no le han invitado, como sí han hecho en 'La Revuelta', a donde acudirá este lunes. Aunque la entrevista de Broncano al líder de la ultraderecha está envuelta en la polémica, debido a la inédita decisión que han tomado desde la dirección del programa de TVE.

‼️🥦Santiago Abascal a 🍐Revilla: “Salía en televisión diciendo que 🥦VOX se iba a cargar la sanidad pública. Hay que ser delincuente, hay que ser mentiroso, hay que ser estafador y hay que ser sinvergüenza para haber apoyado al gobierno de 🌹Pedro Sánchez que es el que está… pic.twitter.com/QBlBcvNbQw — Electodatos (@electodatos) November 7, 2026

Polémica en RTVE ante la entrevista de Broncano a Abascal

Y es que, el público que tenía previsto acudir a la grabación de 'La Revuelta' este lunes, día de la visita de Santiago Abascal, ha recibido en las últimas horas un correo electrónico en el que se le notifica la cancelación. "Sentimos comunicarte que la grabación del próximo lunes 9 acaba de cambiar y por tanto tu asistencia y la de tus acompañantes queda anulada", dice el mensaje que El Terrat, productora del programa, ha enviado a los interesados, según algunos de estos asistentes han difundido por redes sociales.

En cuanto al motivo de esta anulación, se limitan a decir que "ese día habrá emisión del programa, pero por circunstancias especiales se va a grabar en condiciones distintas de calendario y de público". Esta decisión ha generado, como es lógico, malestar entre quienes habían reservado el día para acudir como público a 'La Revuelta', algunos incluso viniendo de fuera de Madrid.

Según explicó este sábado el programa de Quequé en La Séptima, 'La Revuelta' ha optado por seleccionar al público de la entrevista de Santiago Abascal a través de un proceso de "casting", decisión que supuestamente adoptaron después de que el líder de Vox pusiera sus propias condiciones, ya que, al parecer, él quería llevar a "su propio público", algo a lo que RTVE se negó. Así es que finalmente han tirado de "casting" para escoger al público que llenará las gradas del Teatro Albéniz donde se graba el programa.