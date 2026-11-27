Después de su polémica visita a 'La Revuelta' donde vetó al público habitual y exigió acudir con su propios espectadores, Santiago Abascal no se ha reprimido en soltar un dardo a David Broncano en pleno debate a cuatro. Así, el líder de Vox ha mencionado directamente al presentador de RTVE en uno de sus speech al querer denunciar el gasto en asociaciones no gubernamentales.

Todo ha sucedido cuando Santiago Abascal ha querido contestar a Pedro Sánchez tras poner sobre la mesa como Amnistía Internacional ha denunciado hasta 57 retrocesos al analizar los programas de PP y Vox. "Qué bien que ha mencionado Amnistía Internacional, como a tantas organizaciones no gubernamentales mantenidas con dinero público de los españoles, de los europeos o de Soros", ha empezado diciendo el político de ultraderecha.

Tras ello, el líder de Vox ha querido aprovechar su turno de palabra para denunciar "otro tipo de corrupción", que según él tiene que preocupar mucho a los ciudadanos. "Lo voy a leer con precisión porque les va a sorprender a muchos españoles que no lo saben", ha advertido antes de enumerar diferentes inversiones en diferentes ONG's poniendo de ejemplo los 900.000 euros para un proyecto de "ganadería resiliente baja en emisiones" en El Salvador o tres millones de euros para la "gestión del agua de Xuchitoto con enfoque de género".

Asimismo, también ha incluido en su inventario cómo se ha destinado desde el Gobierno 540.000 euros para una asociación de jueces de Mozambique. Y ha sido ahí cuando le ha hecho una interpelación directa a Pedro Sánchez al preguntarle lo siguiente: "¿Tiene usted algún juicio en Mozambique? ¿Están pagando algo?".

Y antes de terminar, Santiago Abascal ha querido tirar de ironía y ha sido cuando se ha acordado de David Broncano y le ha lanzado un recado por lo que hizo en su entrevista en 'La Revuelta'. "Parece una broma, una broma de Broncano en La Revuelta, de las que hace con ustedes, conmigo no", ha soltado el político de Vox. "Pero es un martes cualquiera, señores, en el Consejo de Ministros. Un martes cualquiera", ha terminado diciendo.

🗣️ #DebateACuatro | Abascal repasa el gasto en asociaciones no gubernamentales: "Parece una broma de Broncano en la Revuelta, de las que hace con ustedes, conmigo no" pic.twitter.com/Oh29Q99Kkh — Cadena SER (@La_SER) November 26, 2026

La amenaza de Santiago Abascal a RTVE tras advertir con entrar con "motosierras"

En otro momento dado del debate a cuatro, Santiago Abascal ha vuelto a dejar claro que cambiarán a toda la cúpula de RTVE después de que también Alberto Núñez Feijóo asegurara que "no habrá ningún Tezanos más en TVE". Así, el líder de Vox ha arremetido duramente contra la cadena pública tras haberse negado a ser entrevistado por Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1'.

Lo ha hecho después de que Ada Colau le interpelara y le preguntara si él estaba de acuerdo en que el PP mantenga a Carlos Mazón aforado en la Comunidad Valenciana después de toda su gestión de la dana y su desaparición aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024. "Creo que el señor Sánchez no debería estar de pie en este debate después de haberse reído hoy mismo de una forma intolerable de las víctimas de la dana, a las que les ha dicho que no tendrían que haber bajado a sus garajes, explicándoles lo que es la protección civil. Y no tendría que estar aquí después de haber asaltado RTVE el mismo día en el que todavía estaban flotando los muertos", ha soltado el bilbaíno. "Hay que barrer todo este asalto a las instituciones en España", ha concluido.