Santi Acosta se enfrenta a Terelu Campos tras la mayor bronca de la historia en 'De Viernes' y acaba pidiendo perdón: "No merezco este trato"

El regreso de Belén Esteban a 'De Viernes', donde anunció su fichaje por 'GH VIP', provocó un tensísimo momento entre ella, Terelu Campos y Lydia Lozano. Hasta tal punto que Santi Acosta se vio obligado a intervenir para poner fin a la discusión, aunque sus formas sorprendieron al público. Y es que el presentador del programa de corazón de Telecinco se mostró como nunca hasta ahora.

Después de que Belén y Terelu rindieran cuentas de declaraciones que han dicho la una sobre la otra en el pasado, la de Paracuellos sacó a relucir el fichaje de los excolaboradores de 'Sálvame' por TEN, donde en un primer momento iba a estar Terelu. "Tú hiciste el anuncio y no viniste al final", le reprochó, ya que, según ella, "lo que querías era que te pusieran de presentadora en Ten y pusieron a María Patiño, y tú te enfadaste".

Una afirmación que Lydia Lozano confirmó: "Hay una persona de este programa que está de testigo de que tú me dices 'me podían haber llamado para presentar'". Sin embargo, Terelu Campos negaba la mayor: "Estás faltando a la verdad". Esto provocó una fuerte bronca entre las tres, con la hermana de Carmen Borrego de pie dando un ultimátum: "Si no me dejáis contar la verdad, la que se pira soy yo".

Tras lo cual, Terelu explicó lo sucedido, según su versión: "Cuando yo estoy fuera de Telecinco, sé que en esta casa, esta productora (Mandarina) y Cuarzo están peleando porque yo venga. Tengo conversaciones con Óscar (Cornejo) y Adrián (Madrid). Estas conversaciones con esta productora están muy avanzadas y a mi Óscar y Adrián me proponen irme con ellos y presentar unos días yo. Y yo digo que no".

La fuerte discusión entre Terelu y Lydia que obligó a Santi Acosta a mostrar un lado desconocido

Según Terelu Campos, las productoras se pelearon por ella, lo que provocó el estallido de sus excompañeras de 'Sálvame'. "Ay, qué graciosa", comentó con sorna Belén Esteban, mientras que Lydia Lozano lo negaba categóricamente. Visiblemente enfadada, la periodista dejó clara su posición: "O miente ella o miento yo, y yo no miento". Esto hizo que, una vez más, la hija de María Teresa Campos se levantara de su asiento, con actitud amenazante: "¿Te digo todas las mentiras que tú has dicho sobre mi vida? Que yo estaba donde no estaba… ¡Venga Lydia no me toques las narices! ¡No me las toques!".

"¿Qué yo he mentido sobre tu vida? ¿Sobre tu vida?", le preguntaba la canaria. A lo que su compañera contestó: "Sí, en los platós de televisión". "¿Y por qué no me llamaste y me dijiste estás mintiendo? ¿Por qué me lo dices después de 20 años? Yo te voy a decir una cosa: como el testigo trabaja aquí, yo le pediré al testigo si estoy mintiendo o no, porque trabaja aquí", le espetó, dolida, Lydia Lozano. Al ver que la cosa se estaba yendo por otros derroteros y que había que avanzar en otros temas, Santi Acosta pidió a sus colaboradores que pusieran fin a la riña: "Lydia, ya está. Terelu, se termina este tema, ¿vale?".

"Si no estás a gusto, te puedes ir"

Sin embargo, Terelu Campos se encaró con el presentador: "El tema no lo he empezado yo ¿eh?". "Me da igual, se termina ya. Terelu, he dicho que se termina ya. Y ya está", insistió Santi Acosta, alzando la voz y con una mirada fulminante. Visiblemente afectada por este trato del conductor de 'De viernes', la colaboradora se limitó a decir: "Bueno, pues sí se puede terminar ya, es probable". "Estás en tu casa, te puedes ir cuando quieras", le soltó él, a lo que ella respondió: "Efectivamente, porque no merezco ni esa mirada ni este trato, Santi".

"Cuando el presentador dice que se ha acabado un tema se ha acabado un tema, Terelu. Si no estás a gusto, te puedes ir", volvió a insistirle Santi, algo que no sentó nada bien a su compañera, quien le dijo: "Soy la persona más respetuosa del mundo con los presentadores". "Terelu, lo he repetido cinco veces, ¡ya!", sentenció por última vez el conductor del programa de Telecinco. Este bronco momento hizo que la tertuliana clamara un "qué vergüenza" y, después, rompiera a llorar; por lo que Santi Acosta acabó entonando el mea culpa y pidiéndole perdón.

ES LO MEJOR QUE HA EMITIDO TELECINCO EN AÑOS HA SIDO INCREIBLE LA ESENCIA SÁLVAME QUE DESPRENDE ESTE MOMENTO #DeViernes pic.twitter.com/SQF36ZUYPy — EliamSweet (@eliamsweet) November 14, 2026

Santi Acosta acaba pidiendo perdón a Terelu Campos: "Si te he hecho daño, disculpas"

Al verla tan afectada, el presentador intentó justificar su actitud: "Terelu, no me gusta verte llorar, pero cuando pido diez veces que por favor paréis porque hay que cambiar de tema porque el tiempo se nos va, pues yo también a veces me puedo poner un poco tenso, que no me veis nunca tenso, pero no es nada personal. Ya está, Terelu, no pasa nada". "A mí sí me pasa", le contestó la colaboradora, entre lágrimas.

"No lo he hecho con mala intención. Perdona, no me gusta verte así y si te he hecho daño te pido disculpas, no ha sido mi intención", insistió el comunicador. Unas disculpas que Terelu Campos aceptó: "Te lo agradezco, de verdad". Tras esto, Acosta se levantó de su asiento para darle un cariñoso abrazo a su compañera que puso fin al desagradable momento vivido en el plató.