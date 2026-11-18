Quedan dos días para una cita ineludible en televisión: el primer debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Este jueves, 19 de noviembre, los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno se enfrentarán en un cara a cara organizado por la Academia de la TV, moderado por María Casado y retransmitido en RTVE, Atresmedia, Mediaset y la FORTA.

En el caso de la corporación pública, ofrecerá el encuentro simultáneamente en La 1, La 2 y el Canal 24 horas. Además, ha configurado un contenedor informativo titulado 'La Gran Decisión' que se extenderá desde las 19:30 horas hasta las 02:00 de la madrugada. Aunque el cara a cara se disputará de 22:00 a 00:00 horas aproximadamente, habrá una larga previa y un profundo análisis posterior de todo lo que acontezca en esta cita decisiva de cara al 29-N.

Más información Así será la cobertura de Atresmedia para el cara a cara de Sánchez y Feijóo con Vicente Vallés y Ferreras en Antena 3 y La Sexta

En total, serán seis horas y media de programación especial que conducirá Pepa Bueno antes y después del debate. La periodista y presentadora del 'Telediario 2' se pondrá al frente de una retransmisión extraordinaria que correrá a cargo de los servicios informativos de TVE y que implicará que varias ofertas regulares se levanten de la parrilla de La 1, La 2 y el Canal 24 horas.

En el caso de la cadena principal, caerán 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, que se mantendrá únicamente en La 2 entre las 17:50 y las 19:30 horas, 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus y 'La Revuelta' de David Broncano. Tampoco se ofrecerá 'El Perro Andaluz', aunque en su caso no podemos hablar de una cancelación. Para ser exactos, el formato de Manu Sánchez afrontará un cambio de día al adelantarse a este miércoles 18 (23:15 horas). Es decir, no perderá su emisión semanal.

Además, esa transmisión en simulcast del cara a cara entre Sánchez y Feijóo provocará la cancelación de otros espacios de entretenimiento como el magacín 'Sukha', los concursos 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y Letras' y el contenedor cinematográfico 'Historia de nuestro cine' en el caso de La 2 de RTVE. También supondrá la retirada total de 'La noche en 24 horas' con Xabier Fortes en el Canal 24 horas.

Así queda la parrilla de La 1, La 2 y Canal 24 horas en la tarde y noche del jueves: