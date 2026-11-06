RTVE retira la doble emisión de 'Cuánta Guerra' en la programación de La 1 por 'El Patronato', su nueva producción

La 1 de RTVE emite este viernes 6 de noviembre 'El Patronato', la serie documental sobre la institución que reprimió a mujeres consideradas "histéricas, desviadas y descarriadas" por el régimen franquista.

Se ofrecerá a partir de las 23:00 horas haciendo tándem con 'Cuánta guerra' de Conchi Cejudo y bajo la marca 'Lo hacemos público'. Un bloque temático destinado a ilustrar al público sobre los capítulos más oscuros y menos conocidos de la historia -no tan lejana- de nuestro país.

A lo largo de tres episodios, esta nueva producción de RTVE escuchará atentamente a quienes conocieron de buena tinta el funcionamiento de este feroz organismo en el que se ejerció una brutal represión y una privación de libertades contra las mujeres consideradas "histéricas, desviadas y descarriadas" bajo el pretexto de protegerlas y reeducarlas.

La serie documental estará protagonizada por testigos, familiares, especialistas y antiguas internas, que hablan como nunca sobre lo que se vivió dentro de esas paredes. Al hilo, se pondrá el foco en el centro Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, supuestamente vinculado con una trama de bebés robados y descrito como "el horror de los horrores".

Por otra parte, se tratará de dar respuesta a cómo El Patronato continuó activo en España hasta 1985, diez años después de la muerte del caudillo y del final de su régimen. ¿Cómo pudo sobrevivir este sistema de opresión contra las mujeres en plena Transición y en los albores de la Democracia? Es uno de los grandes interrogantes más sorprendentes que plantea esta oferta que La 1 promociona bajo el claim 'La historia sale a la luz'.

Para hacer hueco a la emisión de 'El Patronato', La 1 de RTVE aplicará un cambio en la programación de este viernes, prescindiendo de la doble entrega de 'Cuánta guerra' que se ha venido ofreciendo en las dos últimas semanas. En esta ocasión, solo habrá un episodio.

En él, el cantante Rodrigo Cuevas se adentrará en una parte desconocida de su historia familiar. Asturiano como su bisabuelo Salvador, el artista sabe muy poco de cómo vivió la Guerra Civil y de las consecuencias que tuvo el conflicto para él y los suyos. De la mano de la periodista Conchi Cejudo, emprenderá un viaje para reconstruir su historia y recuperar una memoria que ha permanecido en buena medida oculta.

#LoHacemosPúblico | ¿Qué sabemos realmente de nuestros antepasados? El cantante asturiano Rodrigo Cuevas se adentra en los recuerdos de su familia.



🪖#CuántaGuerraCuevas, este viernes 6 de noviembre a las 22 h en @La1_tve. https://t.co/LmKswYhsxq pic.twitter.com/EXZbRv0q1E — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 5, 2026

Como decimos, después, a las 23:00 horas, recogerá el testigo 'El Patronato', que, según se indica en la guía EPG, se extenderá hasta las 01:10 horas. Está por ver si eso significa el lanzamiento de los tres capítulos de golpe o si, en cambio, se distribuirán en varios viernes. Esta nueva producción integra el arsenal de documentales que RTVE ha preparado sobre la reciente historia de España en su función de servicio público y en su ejercicio de memoria democrática.

Horario y dónde ver 'El Patronato', la serie documental que rescata la historia de miles de mujeres silenciadas durante décadashttps://t.co/EocXXnpefo pic.twitter.com/HvErdHr4ti — La 1 (@La1_tve) November 5, 2026

Así será la programación nocturna de La 1 de TVE este viernes: