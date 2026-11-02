RTVE responde así a la vuelta de 'El Ministerio del Tiempo' tras casi 7 años: "La puerta está abierta, pero no hay prevista una nueva temporada"

Han pasado más de seis años desde que las puertas de 'El ministerio del tiempo' se cerraron en RTVE. Este sábado 31 de octubre, parte de su equipo se reencontró en un evento especial dedicado a la ficción creada por Pablo y Javier Olivares dentro del marco del South International Series Festival en Cádiz.

Durante la charla, en la que estuvo presente Fernando López Puig, quien fuera director de Cine y Ficción de RTVE y que actualmente forma parte del equipo de la cadena como director de producción, se habló de la posibilidad de que la histórica serie pueda volver en un momento dado con algún capítulo especial o a modo de miniserie.

A este respecto, Fernando López Puig reconoció ante todo el auditorio que si hay algo que le han preguntado mucho en todos estos años es por el futuro de 'El ministerio del tiempo'. "Es la pregunta que más se ha hecho en los últimos años", aseveró sobre si es posible que la ficción regrese de alguna manera a la pantalla de TVE.

El directivo quiso ser muy claro. "Ahora mismo no hay prevista una nueva temporada pero nunca se ha cerrado la puerta", recalcó López Puig en su comparecencia. "Siempre hay una intención de que se pueda retomar la serie, porque no es algo que se haya quedado antiguo", declaró, incidiendo en que es una producción que, pese al paso del tiempo, sigue viéndose moderna tanto en el concepto como a nivel técnico.

Es por eso que desde RTVE no cierran la puerta definitivamente a que en algún momento se reanude la ficción que protagonizaron Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo, Jaime Blanch, Juan Gea, Hugo Silva y Macarena García, entre otros. "Siempre va a estar abierto a una reflexión. A lo mejor como miniserie, a lo mejor como otro tipo de formato", añadió el alto cargo, según recoge Vertele.

Nacho Fresneda, Marc Vigil, Javier Olivares y Fernando López Puig en el homenaje de 'El ministerio del tiempo' / Fuente: South International Series Festival

En ese mismo sentido, y a la pregunta del citado medio, Javier Olivares también se manifestó. "Si RTVE lo quiere hacer, puede hacerlo sin mí. Porque es la dueña para empezar", recordó el director y guionista de series como 'ENA, la reina Victoria Eugenia'. "Si quieren que yo participe en un nuevo 'El Ministerio del Tiempo', siempre será para mejorar lo que ha habido. Porque, si es para empeorarlo… mejor dejarlo como está", sentenció.

En este encuentro en el South International Series Festival, Javier Olivares también explicó cómo fue la negociación con RTVE para poner en marcha una serie como 'El ministerio del tiempo'. Y es que lo primero que hizo al reunirse con Fernando López Puig fue decirle que se leyera el primer guion antes de empezar a hablar sobre la misma. "Si hubiera dicho que era una serie de viajes en el tiempo, me hubieran dicho que no", aseveró. Tras esa lectura, todo pareció ir como la seda sin ningún problema. "Fue muy fácil que la aceptaran, en un momento en el que RTVE buscaba un contenido nuevo y distinto", reconocieron.