RTVE acogerá este lunes, 23 de noviembre, el debate a ocho entre los portavoces parlamentarios de las fuerzas políticas que concurrirán a los comicios del domingo 29. Se retransmitirá a partir de las 22:00 horas en simulcast en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play y estará moderado por el periodista Xabier Fortes.

Esta importante cita electoral, organizada en exclusiva por la corporación pública, contará con la asistencia de Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

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Y aunque su emisión está enmarcada entre las 22:00 y las 23:30 horas, como así se recoge en la guía de programación, la cobertura en torno a este encuentro arrancará mucho antes. Si bien, Pepa Bueno conducirá un 'Telediario' especial que dará comienzo a las 20:45 horas y que actuará de preámbulo a dicho debate.

Este espacio, con la periodista extremeña al frente, contará con analistas, expertos y politólogos como Iván Redondo, Carlos Cué, Marta Nebot, Lola García, José Antonio Vera y Pablo Montesinos. Además, realizará conexiones en directo con la sede de RTVE en Prado del Rey para mostrar los preparativos, la llegada de los participantes y el ambiente previo al encuentro.

Tras el debate, el análisis continuará en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play con las primeras reacciones y valoraciones de los parlamentarios y de los partidos en su conjunto en un programa dirigido igualmente por Pepa Bueno, la presentadora del 'Telediario 2', que se prolongará hasta bien entrada la noche; concretamente hasta las 01:00 horas tal y como se indica en la EPG.

Este acontecimiento traerá consigo una sustancial reestructuración de parrilla en La 1, con una ampliación de horario en el caso de 'Malas Lenguas' y con una cancelación de 'Aquí la Tierra' y 'La Revuelta' al coincidir de lleno con la programación especial que les estamos contando. El programa divulgativo y el show de David Broncano no tendrán cabida alguna este lunes y el magacín de Gonzalo Miró, Ana Hinestrosa y Ester Palomera aumentará, en cambio, su franja de emisión alargándose hasta las 20:45 horas.

Con el foco puesto también en la antesala al debate a 8, esta versión extraordinaria de 'Malas Lenguas' se adueñará del terreno del formato que presenta Jacob Petrus y sumará, en total, veinte minutos más a su metraje habitual como medida de reajuste. A continuación, cederá el testigo al 'Telediario 2'.

Así queda la oferta nocturna de La 1 de TVE este lunes: