RTVE restringirá las emisiones de 'La Revuelta' de David Broncano esta próxima semana del 23 al 27 de noviembre. El programa de humor y entrevistas del access de La 1 se ofrecerá únicamente el martes 24 y el miércoles 25. Una reducción de su cuota de pantalla del 50% que tiene una explicación de peso detrás.

La corporación pública que preside José Pablo López retransmitirá el debate a ocho entre los portavoces parlamentarios el lunes 23 y el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau el jueves 26. Por tanto, será inviable mantener en la parrilla al espacio producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa.

Más información La Séptima levanta hoy su programación y anuncia la emisión de la docuserie de Pedro Sánchez que se censuró y persiguió

En el caso del lunes, esa cita electoral, organizada en exclusiva por RTVE y moderada por Xabier Fortes, contará con Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

Se emitirá a partir de las 22:00 horas en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play. Además, el ente cederá de manera gratuita su señal institucional a todos los medios e instituciones que la soliciten. Sin embargo, la cobertura en torno a este encuentro arrancará mucho antes. Pepa Bueno conducirá el programa previo que dará comienzo desde las 20:45 horas. De modo que este lunes tampoco habrá 'Aquí la tierra', el programa divulgativo con Jacob Petrus.

Bueno contará con analistas, expertos y politólogos como Iván Redondo, Carlos Cué, Marta Nebot, Lola García, José Antonio Vera y Pablo Montesinos. Realizará conexiones en directo con la sede de RTVE en Prado del Rey para mostrar los preparativos del debate, la llegada de los participantes y el ambiente previo al encuentro. Y, tras el mismo, continuará el análisis con las reacciones de los participantes y los partidos en un espacio dirigido igualmente por la periodista y presentadora del 'Telediario 2' de TVE.

Algo similar sucederá el próximo jueves 26 de noviembre ante el debate a cuatro que, en este caso, constituirá la Academia de la Televisión y que, como ocurrió con el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, se podrá ver en los grandes grupos mediáticos: RTVE, Atresmedia, Mediaset, La Séptima y la FORTA. Está fijado a las 22:00 horas, pero el previo en La 1 se iniciará al filo de las 20:00 horas, una vez concluya la serie 'La Promesa'. De modo que ese día tampoco se ofrecerá 'Aquí la tierra' y 'La Revuelta', que -insistimos- solo tendrán hueco en la programación el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre.

