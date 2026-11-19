RTVE se volcará con el primer debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este jueves, 19 de noviembre. Los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno se enfrentarán en un cara a cara organizado por la Academia de la Televisión, moderado por María Casado y retransmitido en la cadena estatal y también en Atresmedia, Mediaset, La Séptima y la FORTA.

En el caso de la corporación presidida por José Pablo López, ofrecerá el encuentro simultáneamente en La 1, La 2 y en el Canal 24 horas. Además, ha diseñado un contenedor informativo en torno a esta cita televisiva ineludible titulado 'La Gran Decisión', que se extenderá desde las 19:30 horas hasta las 02:00 de la madrugada.

Aunque el cara a cara se disputará de 22:00 a 00:00 horas aproximadamente, habrá una larga previa y un profundo análisis posterior de todo lo que acontezca. En el post debate se tratará de escrutar quién ha sido el vencedor con la opinión de un nutrido elenco de colaboradores, entre los que se encontrarán Iván Redondo, Jesús Maraña, Esther Palomera, Gabriela Ortega, Fátima Iglesias, Juanma Lamet y Patry Centeno.

En total, serán seis horas y media de programación especial que conducirá Pepa Bueno antes y después del cara a cara. La periodista y presentadora del 'Telediario 2' se pondrá al frente de una retransmisión extraordinaria que correrá a cargo de los servicios informativos de TVE y que implicará que varias ofertas regulares se levanten de la parrilla de La 1, La 2 y el Canal 24 horas.

En el caso de la cadena principal, se cancelará 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, que se mantendrá únicamente en La 2 entre las 17:50 y las 19:30 horas, 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus y 'La Revuelta' de David Broncano. Tampoco se ofrecerá 'El Perro Andaluz', que, como saben, se adelantó a este miércoles.

Además, esa transmisión en simulcast del careo entre Sánchez y Feijóo provocará la cancelación de otros espacios de entretenimiento como el magacín 'Sukha', los concursos 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y Letras' y el contenedor cinematográfico 'Historia de nuestro cine' en el caso de La 2 de RTVE. También supondrá la retirada total de 'La noche en 24 horas' con Xabier Fortes en el Canal 24 horas.

Así queda la parrilla de La 1, La 2 y Canal 24 horas en la tarde y noche de este jueves: