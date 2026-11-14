RTVE, obligada a cambiar su parrilla: La 1 mueve 'El Perro Andaluz' a otro día de emisión y cancela 'La Revuelta' por el cara a cara

RTVE emitirá en directo el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que, finalmente, va a organizar la Academia de Televisión. Ante la falta de acuerdo entre los partidos después de las propuestas que lanzaron Mediaset, RTVE y Atresmedia, con el veto del PP a la cadena pública y la no contestación del PSOE a las ofertas de los grupos privados, será este organismo neutral el que constituya una cita decisiva de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Este primer debate entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno se celebrará el próximo jueves 19 de noviembre a partir de las 22:00 horas, y contará con María Casado como moderadora. La Academia de la TV ofrecerá una señal institucional que podrán utilizar todas las televisiones interesadas y La 1 de TVE será una de ellas. Esto implicará un sustancial movimiento de programación que te adelantamos a continuación.

Y es que, además de retransmitir el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, la cadena estatal ya anuncia una cobertura extraordinaria para arroparlo. Todas las claves del encuentro se analizarán antes y después del debate en especiales que correrán a cargo de los Servicios Informativos de RTVE y que estarán conducidos por la periodista y presentadora del 'Telediario 2' Pepa Bueno.

Por tanto, La 1 se verá obligada a agitar su parrilla, cancelando la emisión de 'La Revuelta' de David Broncano, al coincidir de lleno con dicho careo, y a mover 'El Perro Andaluz' de día, pues tampoco se podrá ofrecer en la noche del jueves ante esa programación excepcional. Concretamente se mudará al miércoles 18, con Miguel Ríos y Ángels Barceló como invitados como así ha adelantado ya la corporación en sus RRSS.

🐶 ¡Ojo, que la semana que viene nos vemos el 💥MIÉRCOLES 18 EN DIRECTO ‼️Cambiamos este jueves por el miércoles. ¡Os esperamos! 📺#ElPerroAndaluzTVE @_ManuSanchez_ https://t.co/qJbWVyLe3Q — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) November 14, 2026

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estará dirigido -insistimos- por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, y se vertebrará en cinco bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y Migración y política exterior. Por sorteo se ha acordado que sea el presidente del PP quien abra el debate y el líder socialista quien lo cierre.

Por último, hay que destacar que RTVE no será el único grupo que acoja el debate. Tanto Atresmedia (a través de Antena 3 y La Sexta) como La Séptima han confirmado ya su emisión. Solo queda por pronunciarse oficialmente Mediaset, aunque todo apunta a que también se sumará dados sus movimientos adelantando el estreno de 'GH VIP 9' al miércoles.