RTVE fija el horario definitivo de 'Cine de barrio' en la programación de La 2 tras su histórica retirada de La 1

'Cine de barrio' ya tiene fecha y horario de estreno de su nueva etapa en La 2 después de su retirada de La 1 tras más de 30 años. Así, el célebre espacio de cine vuelve a la cadena en la que nació después de que RTVE optara por eliminarlo de su canal principal para poder lanzar 'Cosas nuestras'.

Tras semanas de promoción y con la incógnita de si 'Cine de barrio' mantendría su día y su horario de emisión con su salto a La 2, ahora la cadena pública confirma que el formato se mantendrá en las tardes de los sábados y que se ofrecerá a partir de las 19:45 horas.

De esta forma, 'Cine de barrio' se ofrecerá en las tardes de los sábados de La 2 justo después de otros dos programas dedicado a la cultura y al cine como son 'Atención obras' y 'Días de cine' para dar después el relevo a 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora.

Para su regreso, La 2 tira de uno de los clásicos de 'Cine de barrio' como es la película 'La guerra de papá', del año 1977 dirigida por Antonio Mercero y basada en la novela de Miguel Delibes 'El príncipe destronado'. La cinta está protagonizada por Lolo García, Teresa Gimpera, Héctor Alterio, Verónica Forqué, Vicente Parra, Queta Claver, María Isbert y Rosario García Ortega.

🎦 Nuestro @CinedebarrioTVE SE ESTRENA en @la2_tve con un clásico... Una película que forma parte de nuestra vida...



🎦 'La guerra de papá', este sábado 7 de noviembre a las 19.45 h. https://t.co/IEjv8MJhue pic.twitter.com/qHmB70MX9M — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 3, 2026

Así será la nueva etapa de 'Cine de barrio'

El programa seguirá siendo una producción 100% propia de RTVE y mantendrá su equipo directivo, con Machús Osinaga al frente. En su nueva etapa, tenderá un puente entre el cine más querido por sus espectadores más fieles y las nuevas tendencias estéticas y culturales. Desde una mirada moderna, se potenciará un diálogo intergeneracional y profundamente transversal.

En cada emisión, la película irá precedida de una presentación que correrá a cargo de diferentes invitados del mundo del cine o de la vida social y cultural de nuestro país. Desde diferentes localizaciones, estas personalidades acercarán la película a la audiencia desde sus propias vivencias y explicarán sus conexiones emocionales con el título que cada semana emita el programa.

Asimismo, al margen de los colaboradores habituales, ‘Cine de Barrio’ incorporará nuevos perfiles como Juan Sanguino, Alberto Rey, Pablo González Batista o Ángeles Caballero y secciones que se intercalarán en las presentaciones para ayudar a contextualizar la película.