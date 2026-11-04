RTVE descarta a Pepa Bueno, cara principal del 'Telediario', y elige a otra presentadora para las entrevistas electorales del 29-N

RTVE ya ha determinado quién va a ser su periodista y presentadora de cabecera para llevar a cabo las entrevistas electorales en el marco de la campaña que se extenderá desde el 12 al 27 de noviembre ante los decisivos comicios generales del domingo 29; en los que la ciudadanía elegirá continuismo o cambio, en manos de la extrema derecha.

En la corporación pública se debatían entre Silvia Intxaurrondo y Pepa Bueno, dos de sus principales activos en la programación regular de La 1. Además, ambas conducen espacios, 'La hora de La 1' y el 'Telediario 2', que cuentan con una producción plenamente internalizada; sin participación de compañías externas como sí ocurre, por ejemplo, con 'Mañaneros 360' de Jesús Cintora o 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró.

Por tanto, ambas profesionales eran candidatas idóneas para ponerse al frente de las entrevistas a los principales líderes que optan a la Presidencia del Gobierno el próximo 29-N. Y RTVE ya ha tomado partido, apostando por el continuismo y eligiendo a la comunicadora vasca en detrimento de Pepa Bueno para asumir esta enorme responsabilidad como sucedió en el año 2023 frente a las elecciones del 23-J. Una información que ha avanzado El Plural y que ha verificado El Televisero.

Entonces, durante la campaña, pasaron por el plató de 'La hora de La 1' los grandes candidatos a la Moncloa, como Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Alberto Núñez Feijóo. Cómo olvidar la intervención del presidente del Partido Popular, que se tornó en polémica por el encontronazo que se produjo entre él y Silvia Intxaurrondo. Un episodio que dio la vuelta al país y que influyó en los resultados electorales.

De hecho, la sombra de dicha entrevista explica la recrudecida cruzada del PP contra la periodista de RTVE desde entonces. Las pensiones fueron concretamente el asunto de la discordia. El político gallego afirmó que su formación "nunca dejó de revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC". Por su parte, Silvia le confrontó sin remilgos con un "no es correcto", desmintiendo, en pleno directo y con datos, que lo hicieran en los años 2012, 2013 y 2017.

Feijóo en su entrevista con Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1' en 2023

A partir de ahí, Feijóo anudó un cordón sanitario a 'La hora de La 1'. Sin embargo, ante la cita con las urnas que tendrá lugar en menos de un mes no tiene mucha escapatoria. Desde Génova negaron que su líder vaya a aceptar debates electorales en TVE (los prefiere en Mediaset y Atresmedia), pero sí accedieron a una entrevista única con condiciones: si se organizaba "en un espacio de producción propia" y no de una "productora externa".

Pues bien, como el programa comandado por Silvia Intxaurrondo ya no es un formato externalizado, Alberto Núñez Feijóo no tendrá pretexto alguno para no enfrentarse de nuevo a las preguntas y a la contrarréplica (si es necesaria) de la periodista vizcaína. Y es que el ente público cumple de esta forma con los requisitos de 'producción propia' que había reclamado el PP. En caso de declinar esa aparición, ese relato se le caería por completo, refrendando que, en realidad, existe un veto particular a la 'reina de las mañanas' en audiencias.

Con todo, y recapitulando, la dirección de RTVE se inclina por el continuismo y decide que sea Silvia Intxaurrondo la profesional que asuma tal función ante las elecciones del 29 de noviembre. Así, 'La hora de La 1', espacio -insistimos- de producción interna, volverá a ser el escaparate en el que los candidatos a la Presidencia defenderán sus programas como ya ocurrió en los anteriores comicios nacionales. El plan, de acuerdo a lo que exige la normativa en una cadena estatal, ya ha sido trasladado a la Junta Electoral Central para su validación.