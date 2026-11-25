RTVE no deja de cambiar de planes y marear a su audiencia. Después de anunciar que este jueves iba a ofrecer dos capítulos íntegros de 'La Promesa' en la tarde de La 1, la corporación dio marcha atrás e indicó que se trataría de la emisión del episodio correspondiente (955) y de la mitad aproximadamente del 956.

Sin embargo, en una nueva actualización de su guía de programación, TVE recoge que, finalmente, no habrá doble entrega de la serie protagonizada por Xavi Lock y Arturo García Sancho este jueves. Es más, se anuncia un retraso en su horario: en lugar de arrancar a las 18:40 horas, como es habitual, lo hará a las 19:05. Es decir, casi media hora más tarde.

Así, el capítulo 955 se encajará entre las 19:05 y las 20:00 horas, momento en el que cederá el testigo a 'La Gran Decisión', el contenedor informativo que acogerá tanto el 'Debate a 4' como el previo y el post con Pepa Bueno. Esta demora vendrá originada por una ampliación de 'Directo al Grano', que se estirará hasta las 18:15 horas. Por ende, 'Valle Salvaje' también sufrirá un retraso y no comenzará su emisión hasta entonces.

Programación vespertina de La 1 del jueves 26:

15:50 horas - 'Directo al Grano'

18:15 horas - 'Valle Salvaje'

19:05 horas - 'La Promesa'

20:00 horas - 'La Gran Decisión: Debate a 4'

¿Y qué pasa con esa doble apuesta de 'La Promesa' anunciada por RTVE? Pues bien, el giro en la hoja de ruta que les estamos contando supone aplazar esta estrategia con la ficción de Bambú al viernes 27. Si no vuelven a registrarse cambios de idea en la dirección del ente, será entonces cuando La 1 acoja dos capítulos de estreno (y completos).

Ahora mismo, mientras se escribe este artículo, el canal estatal informa, vía EPG, que el episodio 956 se lanzará en su franja natural, de 18:40 a 19:35 horas, y que el 957 se emitirá de 19:35 a 20:30 horas, ocupando el espacio de 'Malas Lenguas' y actuando de telonero de 'Aquí la Tierra'.

Programación vespertina del viernes 27:

15:50 horas - 'Directo al Grano'

17:50 horas - 'Valle Salvaje'

18:40 horas - 'La Promesa' (Capítulo 956)

19:35 horas - 'La Promesa' (Capítulo 957)

20:30 horas - 'Aquí la Tierra'

Avance de 'La Promesa' capítulo 955

Manuel cuenta a Trini su historia con Jana y su amor por Julieta: debe hacer justicia para poder vivir ahora su amor sin remordimientos. Ella, emocionada, acepta quedarse, pero pide protección para su hermana. Adriano y Jacobo descubren a Martina escuchando y hacen las paces: es curioso cómo funcionan “las parejas de tres”. Lorenzo mete prisa a Ciro con los planos, la logia los espera. Aunque el joven dice que no va a ser fácil, termina abriendo la caja fuerte para coger unos pocos planos.

Ricardo no quiere involucrar a nadie del servicio, pero necesita buscar algo contra Julio, y pide cobertura a Teresa para poder salir sin que nadie lo sepa. La relación entre las cocineras mejora, para disgusto de Tomasa. Tendrá que buscar otra víctima de sus manipulaciones. Curro y Manuel cambian a Trini de lugar: se quedará en la posada hasta que el juez los llame a declarar. Así, al menos, verá el sol, pero sigue en peligro. Nadie puede saber que se esconde aquí.

Avance del capítulo 956

Lorenzo acepta el ritmo de Ciro para entregar los planos: poco a poco. Es importante que nadie los eche en falta. Además, Máximo le advierte que le está vigilando. Curro consigue una habitación para Trini en la posada a la espera de que el juez acepte el caso y la llame a declarar. Pero aquí no podrá recibir visitas, ¿aguantará el encierro?

Ángela interroga a Curro por la cena que dijo tener la noche anterior. Él da un relato vago y cuando ella propone pasar un rato juntos, él vuelve a escaquearse: Máximo le ha pedido una reunión. Ángela intuye que le pasa algo que no le cuenta… ¿Descubrirá la verdad?

Tomasa inicia un acercamiento a Samuel, le recuerda al padre Tiago, un buen hombre, el cura que tanto le alivió a ella en el pasado. Samuel se ofrece a confesarla, pero de momento, la mujer declina la oferta. Petra advierte a Samuel que tenga cuidado. Martina está de buen humor, parece feliz. ¿Ha cambiado algo de su situación? ¿Ha tomado alguna decisión? Adriano y ella se besan cuando alguien les interrumpe. ¿Les habrán pillado?

Avance del capítulo 957

Jacobo sorprende a Martina y Adriano besándose. Cómo tienen tan poco cuidado. Lorenzo informa a Ciro de que la logia ya recibió los primeros planos cuando los sorprende Máximo, que advierte a Julieta que los vigile: algo se traen entre manos. Así, ella va al hangar por la noche y sorprende allí a Ciro y justo llega Lorenzo. ¿Qué hace él allí?

Tomasa pregunta a María y Carlo sobre Samuel, lo que pone a María en alerta: ¿sabe algo de lo que tuvieron? Leocadia duda de que Curro tenga tanto trabajo como dice y pregunta a Máximo. Éste asegura que a él no le está dedicando tiempo. Ricardo necesita pruebas contra Julio, pero lo tiene constantemente encima, así que pide ayuda a Teresa para despistarle.

Julio sorprende a Carlo haciendo una tarea que debería estar haciendo Ricardo, ¿dónde está?, ¿qué trama? Trini sigue esperando en la posada donde no recibe visitas de nadie, solo Curro puede ir a verla. Pero cuando éste llega a la habitación, descubre que no hay nadie. Ha desaparecido.