Grison ha aprovechado el inicio de 'La Revuelta' este martes para desvelar la fecha de estreno de 'El escondite', el nuevo concurso que presenta y que llegará a La 1 el próximo lunes 30 de noviembre. El colaborador de David Broncano dará el salto al prime time de la cadena con esta nueva apuesta de RTVE, que adapta el formato internacional 'The house of hide and seek' y que cuenta con un impresionante plató en forma de casa con más de 120 escondites.

Ha sido durante el arranque de programa de este martes cuando el músico ha aprovechado para promocionar el game show con el que se embarcará en su primera aventura como presentador. "Lo van a decir hoy, se estrena el día después de las elecciones...", ha comentado entre risas por el futuro incierto de la programación de RTVE ante un posible cambio de Gobierno.

Grison pone fecha al estreno de 'El escondite', su nuevo concurso que llega al prime time de La 1 el próximo lunes 30 de noviembre

"Lo tenía ya grabado y he dicho sacadlo ya que sino...", ha comentado Grison entre risas, adelantándose a la promo que 'La Revuelta' tenía preparada para después del hombre mágico, donde han mostrado las primeras imágenes del nuevo formato en el que 18 famosos tendrán que poner a prueba su ingenio y trazar un sinfín de estrategias para salir victoriosos del clásico juego del escondite.

1️⃣ casa

1️⃣2️⃣0️⃣ escondites

1️⃣8️⃣ famosos...



¡El juego de tu infancia es ahora el mayor espectáculo de la televisión!



🏠 'El Escondite', presentado por @grisonbeatbox, GRAN ESTRENO el lunes 30 de noviembre, después de 'La Revuelta' en @La1_tve. pic.twitter.com/zLU1N8QDQE — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 24, 2026

Producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP junto a Talpa Studios, el concurso responde a la mecánica clásica del juego tradicional, y se desarrolla en un imponente plató a gran escala con forma de casa, constituida por dos pisos y más de 120 escondites. Así, los concursantes se someterán a una ronda de juegos antes de entrar a la casa para determinar quién se esconde y quién asume el papel de buscador.

Se trata de una estancia realista de grandes dimensiones con diferentes estancias cuidadas hasta el más mínimo detalle: escaleras, cocina, habitaciones, pasadizos y rincones diseñados específicamente para que los famosos puedan desaparecer con facilidad sin que sus compañeros los descubran. La dimensión del plató juega un papel fundamental en la dinámica de este nuevo formato conducido por Grison, que ejercerá como maestro de ceremonias.

Paco Tous, Rosa López, Sergio Bezos, Belinda Washington, Inés Hernand, Bertín Osborne, Asha, Kira Miró, Javi Hoyos, Vicco, Ana Fernández, Miquel Montoro, Pepón Nieto, Jorge Garbajosa, Álvaro Casares, Elena Furiase, Guillermo Furiase y Valeria Vegas son los protagonistas de esta primera edición de 'El escondite', un amplio casting que según el presentador, reúne "a las dos Españas".

Este nuevo proyecto, que tendrá a 'La Revuelta' como telonera durante su noche de estreno en La 1 el próximo lunes, se apoya en tres pilares fundamentales: suspense, humor y estrategia. Una combinación que transportará a los concursantes de vuelta a su infancia, reviviendo el peligro de ser descubiertos durante este clásico juego, en el que los espectadores serán los únicos que puedan vigilar cada movimiento de los jugadores alrededor de la casa.

Competencia directa de 'Honesty House' en Telecinco

El formato conducido por Grison llega como competencia directa de 'Honesty House', el nuevo reality con parejas conducido por Raquel Sánchez Silva que estrena Telecinco el mismo día y en la misma franja que 'El escondite'. Mediaset anunció este lunes el lanzamiento de este nuevo dating show en el que 12 solteros se embarcarán en la búsqueda de su verdadero amor.

Producido por Mediaset España con Brutal Media, esta nueva apuesta de la cadena pondrá a convivir a seis chicos y seis chicas seleccionados por una coach emocional en función de sus perfiles y expectativas, poniendo a prueba sus sentimientos bajo una regla inquebrantable durante su estancia: la verdad absoluta. A lo largo de su paso por el programa, los concursantes tendrán citas y se enfrentarán a pruebas diseñadas para sanar heridas y crear vínculos auténticos.