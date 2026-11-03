RTVE confirma una tercera gala musical para esta Navidad, protagonizada por Manuel Carrasco y la irrupción de la IA

Tras anunciar que Raphael y Camilo serán dos de los protagonistas de la programación de Navidad de TVE con sus propios especiales musicales, ahora la cadena pública ha dado a conocer un tercer programa musical para las fechas navideñas con Manuel Carrasco.

El que fuera concursante de la segunda edición de 'Operación Triunfo' protagonizará así un programa único que realizará un viaje musical entre la tecnología y el regreso a nuestras raíces bajo el título 'Pueblo Salvaje', que es precisamente el nombre con el que se conoce su nuevo álbum de estudio publicado.

La propuesta del cantante y compositor Manuel Carrasco en este especial buscará reconectar a la audiencia con sus raíces y con lo más profundo de su ser. En un mundo marcado por el ruido digital y las pantallas, planteará una reflexión: ‘Pueblo Salvaje’ es ese lugar interior donde reside la raíz y el poder de cada persona. Un emocionante concierto con una narración innovadora donde una IA omnipresente interactúa con el artista y aprende del alma humana.

Con este especial navideño, RTVE reafirma su apuesta por la producción musical de gran formato, combinando innovación técnica, entretenimiento familiar y la sensibilidad poética de uno de los artistas más importantes del panorama musical en español.

Por ahora se desconoce cómo quedarán configurados dichos especiales y si los tres verán la luz en Nochebuena junto a 'Telepasión', que contará con Paula Vázquez y Javier de Hoyos como maestros de ceremonia o si alguno se estrenará en otra fecha señalada. Cabe recordar que el pasado año, la Nochebuena contó con especiales de Dani Fernández y a Abraham Mateo, que fueron líderes absolutos de audiencia con un 20,3% de cuota y un 19,2%, respectivamente.

De esta forma, poco a poco, La 1 va configurando la que será su parrilla de esta Navidad pues también ha confirmado este martes que Chenoa y el actor Alejandro Vergara ('La Promesa') serán los encargados de presentar la gala '¡Deliz 2027!' en Nochevieja. Una noche en la que tampoco faltará el tradicional especial de José Mota, que este año llevará por título 'Historias para no vivir'.