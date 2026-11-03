RTVE confirma oficialmente a la pareja de presentadores elegida para la Nochevieja de La 1: un dúo inesperado y variopinto

TVE sigue preparando estos días todos los programas con los que celebrará las navidades en su programación. Después de que hace unos días supiéramos quiénes serán los encargados de conducir 'Telepasión' en Nochebuena, ahora la cadena pública ya tiene cerrada a su pareja de presentadores para la tradicional gala de Nochevieja con la que despedirá el 2026 y dará la bienvenida al 2027. Y hay sorpresa.

Según ha confirmado, ya oficialmente, la corporación RTVE, se vuelve a cambiar de pareja para la gala '¡Feliz 2027!', pues esta vez se ha decidido que sean Chenoa y el actor Alejandro Vergara ('La Promesa') los maestros de ceremonias de este especial que estará lleno de actuaciones musicales de primer nivel.

De esta manera, Chenoa será nuevamente protagonista de la Nochevieja de TVE después de que el pasado año fuera la responsable de dar las Campanadas junto al dúo Estopa. Una cita que llevó a La 1 a liderar la noche y el momento de las 12 uvas, con el mejor dato de audiencia para la cadena pública desde 2015 con un espectacular 34% de cuota y 4.993.000 espectadores de media. En el minuto exacto de las Campanadas se elevó a un 36,3% de share y 5.823.000 seguidores.

Chenoa y Alejandro Vergara presentarán '¡Feliz 2027!' en la Nochevieja de La 1

Chenoa y Alejandro Vergara

Cabe decir, además, que Chenoa ya tiene experiencia presentando la gala de Nochevieja, ya que la condujo en dos ocasiones. En el año 2020 presentó '¡Feliz 2021!' junto a Florentino Fernández y dos años después, en 2022, fue elegida de nuevo para comandar '¡Feliz 2022!' en tándem a Rocío Muñoz Morales y el actor Carlos Torres.

Por su parte, Alejandro Vergara sí es novato en este desafío televisivo. El intérprete sumará así un nuevo hito en su carrera tras haber formado parte del reparto de 'La Promesa' y de haber concursado el año pasado en 'Top Chef: dulces y famosos'. Asimismo, el actor ha participado en otras series de renombre como 'Las hijas de la criada' o 'El secreto de Puente Viejo' y en películas como 'Zeta'.

Con todo, Chenoa y Alejandro Vergara tomarán el relevo de Eva Soriano y Egoitz Txurruka 'Txurru', que fueron los escogidos por TVE para presentar la gala de Nochevieja el pasado año. Una gala que también arrasó en audiencias con un gran 32% y 3.584.000 espectadores. Un dato que permitió que esta tradicional cita de Fin de Año anotara su máximo desde 2019.

Nos faltó esto por contaros el otro día. Chenoa y Alejandro Vergara darán la bienvenida al 2027 en La 1 y presentarán #Feliz2027. 🍾💣



La cantante y el actor estarán al frente del tradicional especial musical de Nochevieja de TVE, que reunirá casi un centenar de actuaciones. pic.twitter.com/jzjLYu5Ur0 — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) November 1, 2026

Con la elección de los presentadores de '¡Feliz 2027!' solo quedan dos incógnitas de cara a la Nochevieja de RTVE. Por un lado, falta conocer si La 1 volverá a apostar por otro especial de 'La casa de la música' tras arrollar en audiencia el año pasado con la reaparición de La Oreja de Van Gogh. Y por otro, lo más importante: quiénes serán los encargados de dar las Campanadas, pues por ahora no existe ni un solo rumor. El secretismo es máximo.