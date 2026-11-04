RTVE confirma el salto de Gonzalo Miró al prime time para contrarrestar a Nacho Abad, con el estreno de 'La cena de los idiotas'

Tras retomar la promoción de 'La cena de los idiotas' hace unas semanas, TVE ya ha puesto fecha al estreno de este nuevo formato con el que Gonzalo Miró salta al prime time de La 1 después de su labor al frente de 'Malas Lenguas', tanto en las tardes diarias de La 2 con Esther Palomera como con Ana Hinestrosa en La 1.

Así, tal y como anuncia TVE, 'La cena de los idiotas' se estrenará el próximo martes 10 de noviembre a partir de las 23:00 horas tras la emisión de 'La Revuelta'. Este nuevo formato vendrá a ocupar el hueco que dejó 'Al cielo con ella' tras su vuelta a La 2, después de que en las últimas dos semanas la cadena haya ofrecido 'MasterChef Celebrity Legends' y la película 'Mientras dure la guerra' con poco éxito de audiencia.

De esta forma, 'La cena de los idiotas' tendrá que competir contra 'En tierra lejana' en Antena 3, 'Código 10', el programa que presentan Nacho Abad y David Aleman en Cuatro y que vive uno de sus mejores momentos en audiencia, 'Supervivientes All Stars' en Telecinco y el primer debate de 'La Sexta debate' con Ana Pastor en La Sexta.

Desde Bertín Osborne a Pablo Echenique: Los primeros invitados de 'La cena de los idiotas' en La 1 de RTVE

'La cena de los idiotas' es un formato en el que Gonzalo Miró ejercerá de anfitrión de cuatro personajes famosos que se sentarán junto a él para compartir una velada y una conversación distendida sobre un tema central. La intención del programa es juntar a caras variopintas y que estén en las antípodas ideológicas.

De hecho, la promo avanza que los primeros invitados que recibirá Gonzalo Miró serán el cantante y presentador Bertín Osborne, el ex portavoz y ex secretario general de Podemos Pablo Echenique, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y la periodista Montserrat Domínguez.

Te invitamos a la cena del momento 🍽️



Gonzalo Miró reúne a diferentes personalidades para compartir mesa, conversación... ¡y alguna que otra sorpresa!



📅 'La cena de los idiotas', GRAN ESTRENO el próximo martes 10 de noviembre, después de 'La Revuelta' en @La1_tve pic.twitter.com/MyS5MwcP8k — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 3, 2026

Así es 'La cena de los idiotas'

Según avanza RTVE, 'La cena de los idiotas' nace con el fin de demostrar que es posible sentarse a cenar con personas que piensan diferente. ¿De qué hablamos en España cuando dejamos de discutir? La filosofía de este nuevo proyecto parte de una idea sencilla: no es de idiotas -ni de ilusos- pensar que en torno a una cena se puede conversar y debatir sin gritos, aunque seamos diferentes.

El programa se desarrollará en una casa y la secuencia principal tendrá lugar en un comedor con una gran mesa que será protagonista absoluta de la escenografía. En ella se proyectará el gran archivo audiovisual de TVE, que enriquecerá cada uno de los temas. La cocina también será el escenario de los momentos previos y posteriores a la cena, donde se producirán conversaciones íntimas y paralelas entre Miró y sus invitados.

'La cena de los idiotas' es una producción de RTVE en colaboración con Proamagna, la productora que vuelve a trabajar en la cadena pública tras 'En la tuya o en la mía' y 'Todos en casa'. Así, la compañía suma un nuevo reto tras producir numerosos formatos para Atresmedia como 'Emparejados', 'El capitán en...', 'Joaquín, el novato' o 'Joaquín, la última y me voy'.