Después de que Mediaset anunciara hace unos días a sus presentadores de las Campanadas 2026-2027 en Telecinco y Cuatro, este miércoles ha sido RTVE la que ha revelado los rostros que despedirán el año en los canales de la corporación. Jesús Vázquez, Silvia Abril y Manuel Carrasco se tomarán las uvas en La 1 y en La 2 tomando el relevo de Chenoa y Estopa.

La noticia la ha dado a conocer Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. El cómico ha contado así con la gran exclusiva buscada por todos los medios como uno de sus alicientes de la entrega de este miércoles, que se ha realizado desde el Teatro Benito Pérez Galdós desde Las Palmas en Gran Canaria.

Así, Manu Sánchez ha conectado con Jesús Vázquez desde la Puerta del Sol de Madrid. "Son casi las 12 de la noche. El día 31 estaré aquí mismo con todos los españoles y las españolas despidiendo el 2026 y saludando al 2027. No sabes la alegría que tengo en el cuerpo, que no quepo en mí mismo", ha reconocido el gallego. Justo después él ha sido el encargado de anunciar que una de sus compañeras será Silvia Abril.

🎇🍇 Las uvas se toman en RTVE con este TRÍO DE ESTRELLAS: ¡Sílvia Abril, Manuel Carrasco y Jesús Vázquez!



Música, humor y cercanía se darán la mano para recibir junto a ti el año 2027 💫



Nos lo han contado en @elperroandaluzTVE con @_ManuSanchez_ #CampanadasRTVE pic.twitter.com/KsdRjB3hCA — La 1 (@La1_tve) November 25, 2026

De este modo, la actriz y humorista cumplirá su sueño de presentar las Campanadas de RTVE este año después de que en 2026 se cayera a última hora por la retirada de Andreu Buenafuente. "Yo tenía muchas ganas de pasar esta noche tan mágica como es la del 31 y voy a estar muy bien acompañada", ha aseverado la catalana.

Y el tercero en discordia será el cantante Manuel Carrasco. "Estoy muy emocionado. Primero porque lo voy a compartir con ellos, que los quiero y los admiro mucho. Lo compartí primero con mi madre que estaba muy ilusionada, porque es algo que hemos vivido siempre desde pequeños y más en TVE, que es la tele de todos, y el estar ahí y dar ese pasito con la gente para este nuevo año que esperemos que sea mucho mejor que este vamos a dejar atrás. Y me hace muy feliz porque ha sido un gran año para mí, pero estoy con ganas de ver qué va a pasar este año, que espero que pasen cosas buenas", ha comentado el andaluz.

Finalmente, Jesús Vázquez ha querido lanzar un último mensaje. "Es un año muy especial, TVE cumple 70 años. Para mí es un honor estar en este aniversario porque además, a falta de un mes, somos la televisión más vista de este país, es la televisión que cada vez eligen más españoles y españolas y eso es un honor grandísimo", ha sentenciado el gallego.

🍾 SÍLVIA ABRIL, MANUEL CARRASCO Y JESÚS VÁZQUEZ, PRESENTADORES DE LAS #CAMPANADASRTVE 2027 🍾



Tres ESTRELLAS de la música, el humor y la televisión se unen en el fin de año más especial 🧡



Te esperamos para tomarte las uvas con nosotros desde la Puerta del Sol de Madrid, en… pic.twitter.com/vjJDO9fhXZ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 25, 2026

Jesús Vázquez, Silvia Abril y Manuel Carrasco asumirán el reto de mantener el gran resultado de audiencia que obtuvieron sus antecesores el año pasado. Y es que Chenoa y Estopa otorgaron a la cadena el liderazgo con un enorme 34% de cuota y 4.993.000 espectadores de media. En el minuto exacto de las Campanadas se elevó a un 36,3% de share y 5.823.000 seguidores. Unas métricas que se incrementaron al 40,6% y casi 6 millones de personas sumando todos los canales de RTVE.

Para Jesús Vázquez será la segunda vez que presente una retransmisión de las Campanadas, pues ya las condujo en Mediaset en el año 2019-2020 desde Guadalupe (Cáceres). Mientras que Silvia Abril y Manuel Carrasco debutarán en esta labor.

Cabe señalar que aunque hay gran incertidumbre por el futuro de RTVE dado que este domingo se celebran las elecciones, la selección de este particular trío de presentadores no peligra. Y es que aunque el PP y Vox ganaran las elecciones y consiguieran la mayoría para poder gobernar habrá que esperar a 2027 para que los cambios en la corporación se hagan efectivos.

Los otros presentadores de las Campanadas 2026-2027

Jesús Vázquez, Silvia Abril y Manuel Carrasco se suman a la lista de rostros confirmados para dar la bienvenida al 2027 en la televisión. En Mediaset serán Ion Aramendi y María Lamela los encargados de despedir el 2026 desde Santiago de Compostela. Mientras que Antena 3 volverá a contar con Cristina Pedroche. Lo que por ahora se desconoce es si repetirá Alberto Chicote y si también se emitirán en simulcast en La Sexta como el año pasado.

En cuanto a las cadenas autonómicas, hay que decir que por ahora los confirmados son Miki Núñez y Laura Escanes, que repetirán por cuarto año consecutivo en TV3; mientras que Telemadrid ya ha anunciado que los presentadores serán Christian Gálvez y Patricia Cerezo.