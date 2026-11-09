RTVE cierra toda la programación para su Nochevieja, que completa con 'La casa de la música' por segundo año

Tras confirmar los tres especiales musicales que emitirá este año en su programación de Navidad: Rapahel, Camilo y Manuel Carrasco, y tras dar a conocer que Chenoa y Alejandro Vergara serán los encargados de presentar '¡Feliz 2027!', la gala que se emitirá en Nochevieja; ahora RTVE ha confirmado que tras el éxito del año pasado volverá a apostar por un especial de 'La casa de la música' justo antes de las Campanadas.

De esta manera, RTVE quiere cerrar la celebración del 70 aniversario de RTVE con un nuevo especial que contará con algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional en un proyecto que celebra los valores que han unido a la televisión con su público generación tras generación.

Una producción premium que combinará música, emoción, memoria colectiva y excelencia visual para celebrar los 70 años de TVE junto a quienes han hecho posible su historia: la audiencia.

Varios artistas protagonizarán actuaciones creadas específicamente para esta celebración y desarrolladas en localizaciones singulares de distintos puntos de España, que se anunciarán próximamente. Desde espacios interiores de gran valor patrimonial hasta entornos naturales de extraordinaria belleza, cada escenario aportará una atmósfera propia y una narrativa visual diferenciada.

El gran éxito de 'La casa de la música' en Nochevieja

'La Casa de la Música' ocupará un lugar privilegiado en la programación del 31 de diciembre, inmediatamente antes de las tradicionales Campanadas. Durante los últimos 40 minutos del año, la música se convertirá en la protagonista absoluta de una experiencia compartida que unirá celebración, cultura y servicio público.

La edición del año pasado, con Nicki Nicole en el Castillo de Pedraza; Lola Índigo en el Palacio de Carlos V de la Alhambra; Amaia en el Monasterio de Iratxe (Navarra); Ana Torroja en el Museo Reina Sofía; Rosario Flores acompañada de Ketama, desde el Pirulí; y Shakira poniendo el broche de oro desde Miami, confirmó la enorme relevancia de la cita y se convirtió en el programa musical más visto de los últimos veinte años, con un 39 % de cuota y 4.564.000 espectadores de media en RTVE. Casi 7,5 millones de espectadores únicos vieron el especial en algún momento, espacio líder de su franja con 22.8 puntos más de cuota que la segunda opción.

'La casa de la música' ofrecerá así su tercer especial pues cabe recordar que TVE optó por emitir otra gala con este mismo nombre con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias como sustituto de la final de Eurovisión 2026 el pasado 16 de mayo. En este caso, fue un auténtico fracaso pues el especial no pasó del 9,2% de cuota de pantalla y congregó tan solo a 861.000 telespectadores de media.