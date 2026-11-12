RTVE cambia su programación sobre el Chequia-España de la Nations League: La 1 cancela 'La Revuelta' y mueve de horario a 'El perro andaluz' hoy

La UEFA Nations League vuelve a la parrilla de La 1 de RTVE hoy jueves 12 de noviembre con el partido que enfrentará a España con la República Checa. El encuentro deportivo trastocará toda la oferta nocturna de la televisión pública como suele suceder en otras citas de estas características. Sin embargo, en esta ocasión las consecuencias serán aún más drásticas.

Y es que, además de los efectos obvios de la retransmisión futbolística, el cambio de táctica que ha determinado la dirección de la corporación pública provocará una circunstancia que dista de los antecedentes: la cancelación total de 'La Revuelta' de David Broncano en un momento convulso después de la polémica entrevista a Santiago Abascal.

Por sorpresa, RTVE se ha inclinado por no apostar por la estrategia de programación que sí se ha aplicado en anteriores partidos de la Nations League, que pasaba por ofrecer el show producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa tras el evento futbolístico de turno en una edición reducida de 22:35 a 23:20 horas. En cambio, como apuntamos, esta vez no será así y 'La Revuelta' no tendrá ni un solo minuto de cuota de pantalla.

En este movimiento de parrilla, que, insistimos, difiere de los predecesores, existe una razón de peso: 'El perro andaluz' de Manu Sánchez acogerá este jueves una emisión muy especial con la entrevista al presidente Pedro Sánchez en riguroso directo. Por tanto, La 1 de TVE ha considerado que lo razonable es que ésta se ubique justo después del partido Chequia-España y no en un horario tan tardío e intempestivo para el espectador como serían las 23:20 horas.

De este modo, se buscará, también, que la segunda entrevista del dirigente socialista en el ente público en menos de un mes llegue a más audiencia gracias al efecto arrastre del choque entre la selección checa y la liderada por Luis de la Fuente. Además, este adelanto en el horario de emisión en detrimento de 'La Revuelta', permitirá que la entrega de 'El perro andaluz' finalice antes de la medianoche (23:55 horas) y no bien entrada la madrugada como suele ocurrir habitualmente.

Así queda la programación nocturna de La 1 de TVE este jueves: