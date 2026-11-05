RTVE trastoca la programación nocturna de La 1 por su docuserie sobre el franquismo que verá la luz este viernes: Así es 'El Patronato'

Esta semana, La 1 de RTVE habrá dedicado dos noches a mostrar el franquismo en su forma más descarnada y en el horario de máxima audiencia. Por un lado, con la película 'Mientras dure la guerra' sobre la Guerra Civil española; y, por otro, con una serie documental sobre 'El Patronato', una institución que se creó durante la dictadura de Franco, concretamente en 1941, para reeducar a las mujeres dentro de la moralidad que impuso el régimen.

El largometraje, dirigido por el aclamado cineasta Alejandro Amenábar y protagonizado por los actores Karra Elejalde y Eduard Fernández. Se emitió este martes: un poderoso drama que nos sitúa directamente en la contienda que se libró entre 1936 y 1939 entre republicanos y sublevados. Si no pudiste verlo en La 1, se encuentra disponible en la plataforma RTVE Play para verlo bajo demanda.

Por su parte, la docuserie sobre El Patronato se estrenará este viernes 6 de noviembre en la cadena principal de TVE. Se ofrecerá en la quinta noche de la semana (a las 23:00 horas) haciendo tándem con 'Cuánta guerra' de Conchi Cejudo y bajo la marca 'Lo hacemos público'. Un bloque temático destinado a ilustrar al público sobre los capítulos más oscuros y menos conocidos de la historia -no tan lejana- de nuestro país.

A lo largo de tres episodios, esta producción de TVE escuchará atentamente a quienes conocieron de buena tinta el funcionamiento de este feroz organismo en el que se ejerció una brutal represión y una privación de libertades contra las mujeres consideradas "histéricas, desviadas y descarriadas" bajo el pretexto de protegerlas y reeducarlas.

La serie documental estará protagonizada por testigos, familiares, especialistas y antiguas internas, que hablan como nunca sobre lo que se vivió dentro de esas paredes. Al hilo, se pondrá el foco en el centro Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, supuestamente vinculado con una trama de bebés robados y descrito como "el horror de los horrores".

Por otra parte, se tratará de dar respuesta a cómo El Patronato continuó activo en España hasta 1985, diez años después de la muerte del caudillo y del final de su régimen. ¿Cómo pudo sobrevivir este sistema de opresión contra las mujeres en plena Transición y en los albores de la Democracia? Es uno de los grandes interrogantes más sorprendentes que plantea esta oferta que La 1 promociona bajo el claim 'La historia sale a la luz'.

La historia sale a la luz.



'El Patronato', la nueva serie documental de @rtveplay. #LoHacemosPúblico el próximo viernes, 6 de noviembre, después de 'Cuánta Guerra', en @La1_tve pic.twitter.com/8VB03i4JkH — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 30, 2026

Para hacer hueco a la emisión de 'El Patronato', La 1 de RTVE hará un cambio en la programación de este viernes, prescindiendo de la doble entrega de 'Cuánta guerra' que se ha venido ofreciendo en las dos últimas semanas. En esta ocasión, solo habrá un episodio. En él, el cantante Rodrigo Cuevas se adentrará en una parte desconocida de su historia familiar. Asturiano como su bisabuelo Salvador, el artista sabe muy poco de cómo vivió la Guerra Civil y de las consecuencias que tuvo el conflicto para él y los suyos. De la mano de la periodista Conchi Cejudo, emprenderá un viaje para reconstruir su historia y recuperar una memoria que ha permanecido en buena medida oculta.

Después, a las 23:00 horas, recogerá el testigo 'El Patronato', que, según se indica en la guía EPG, se extenderá hasta las 01:10 horas. Está por ver si eso significa el lanzamiento de los tres capítulos de golpe o si, en cambio, se distribuirán en varios viernes. Esta nueva producción integra el arsenal de documentales que RTVE ha preparado sobre la reciente historia de España en su función de servicio público y en su ejercicio de memoria democrática.

Así queda la parrilla nocturna de La 1 este viernes 6 de noviembre: