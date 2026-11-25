Esta semana, La 1 de RTVE no podrá ofrecer la versión nocturna de 'Malas Lenguas' en la noche del sábado debido a que se trata de la jornada de reflexión ante las elecciones generales del domingo 29 de noviembre. Entre las limitaciones, se contempla la prohibición de cualquier acto de propaganda electoral y la petición del voto.

De modo que, para cubrirse en salud y no enfrentarse a una eventual sanción de la Junta Electoral Central (JEC), la corporación pública ha adoptado medidas. La dirección no quiere renunciar a la emisión semanal del formato con Jesús Cintora en una semana de alto consumo político y, por ello, ha determinado cambiarlo de día.

Así, 'Malas Lenguas Noche' se moverá excepcionalmente al prime time del viernes. Eso sí, con restricciones, ya que sufrirá un importante tijeretazo en su duración. En lugar, de extenderse de 22:00 a 02:00 horas como es habitual, se limitará hasta la medianoche (00:00 horas), momento en el que arrancará el día de reflexión, para no incurrir en una vulneración de la legislación electoral.

Por tanto, el formato producido por RTVE en colaboración con la factoría Big Bang ofrecerá una edición reducida de dos horas, con el cierre de campaña de las principales formaciones políticas (PSOE, PP, Frente Amplio y Vox) como tema central de la escaleta y del debate en mesa que moderará Jesús Cintora. Posteriormente, La 1 rellenará el resto de la velada con el consolidado contenedor temático 'Lo hacemos público', dedicado a los años de la Transición.



Este movimiento de programación implicará que 'Malas Lenguas Noche' se enfrente por primera vez a 'La última hora' de Javier Ruiz en La Séptima, máxima competencia por el tipo de formato que es. Pero ojo, que no solo tendrá un único rival directo: Atresmedia ha reaccionado y ha decidido fijar también un especial de 'La Sexta Xplica' con José Yélamo en la noche del viernes para continuar con su firme apuesta informativa y, de paso, no dar alas a la oferta de La 1 de TVE.

Esa emisión extra, que implicará la retirada de 'Equipo de Investigación', se llamará 'Especial La Sexta Xplica: Cierre de Campaña', se ofrecerá de 21:30 a 02:00 horas y estará precedida por un access titulado 'Las claves de Xplica', también con Yélamo, para anticiparse así al inicio de 'Malas Lenguas' (22:00h). Asimismo, el programa de análisis comandado por Jesús Cintora se medirá con 'La Voz' en Antena 3, 'El Blockbuster' en Cuatro y con 'First Dates' y 'De Viernes' en Telecinco.

Programación nocturna de La 1 de TVE el viernes:

21:00 horas - 'Telediario 2'

22:00 horas - 'Malas Lenguas Noche' (Especial)

00:00 horas - 'Lo hacemos público'

00:45 horas - 'Lo hacemos público'

Programación nocturna de La Sexta el viernes: