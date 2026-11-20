Carlota Corredera continúa creciendo en TVE con un nuevo proyecto que llega con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. La periodista y colaboradora de habitual de 'Directo al grano' liderará durante cinco tardes un documental especial titulado 'La vida sin ellas', en el que se dará voz a cinco familias marcadas por la tragedia de perder a una mujer a manos de su pareja o ex pareja.

El espacio conducido por Marta Flich y Martín Barreiro cede parte de su escaleta de la próxima semana para emitir cinco entregas de este trabajo de investigación, que surge de la necesidad de poner el foco en una realidad que a menudo queda relegada a un segundo plano tras el crimen: la vida de lo menores que pierden a su madre y la del entorno que los acoge. El documental, que se estrenará dentro del programa el próximo lunes 23 de noviembre y que se extenderá hasta el viernes 26, es el resultado de meses de trabajo conviviendo con las cinco familias protagonistas.

Carlota Corredera presenta 'La vida sin ellas', un documental sobre la violencia machista acogido por 'Directo al grano' en la semana del 25-N

Durante varios meses un equipo encabezado por Carlota Corredera ha reconstruido a través de testimonios de los familiares cinco historias marcadas por el duelo, la desprotección y la dificultad para rehacer sus vidas tras el crimen. Una de las protagonistas de 'La vida sin ellas' es Teresa, que tuvo que hacerse cargo de sus tres nietos tras el asesinato de su hija Patricia a manos de su marido en Teruel, en el año 2003. Los hijos de la víctima tenían en ese entonces 8, 6 y 3 años.

En este caso, su historia estuvo plagada de obstáculos por una decisión judicial que obligaba a los tres menores a visitar a su padre en prisión además de ciertas dificultades económicas. Además, el agresor, tras salir de la cárcel en libertad condicional, asesinó a su nueva pareja, la abogada que le había defendido durante su juicio. El documental también dará voz al caso de Juani y Paloma, madre y hermana de Jessica, asesinada en el año 2007 tras haber denunciado a su pareja por malos tratos.

Carlota Corredera pondrá el foco en esta trágica historia de violencia casi dos décadas después. La víctima fue acuchillada por su pareja delante de sus tres hijos, que en ese momento tenían 3 años, 2 años y apenas cinco meses de vida en el caso del más pequeño. Y es que, tras casi veinte años, los hijos de Jessica continúan sin medidas de protección con respecto a su padre.

El proyecto acogido por 'Directo al grano', cuenta también con la historia de Eva Vigo, que perdió a su madre a la edad de 10 años. Al asesinato de su figura materna se suman los malos tratos que recibió durante años por parte de sus abuelos maternos, que se hicieron cargo de ella tras la tragedia, además del historial de malos tratos de su pareja. "Mi padre mató a mi madre, mi ex me violó, mi abuela me esclavizó… Pero aquí estoy, viva", asegura la protagonista.

La quinta y última historia que aborda 'La vida sin ellas' es la de Lucy, hermana de Guacimara, asesinada en Tenerife delante de sus dos hijos y su madre. Este caso se centra especialmente en las dificultades burocráticas que afrontan las familias cuando necesitan apoyo para rehacer sus vidas. Pero Carlota Corredera no estará sola en esta tanda de emisiones especiales, pues contará con varias voces expertas en la materia.

Entre los perfiles profesionales que se suman a este proyecto enmarcado en la cobertura del 25N se encuentran Teresa Peramato, fiscal general del Estado, Pilar Álavarez, periodista de El País y Marisa Soleto, de Fundación Mujeres. En sus intervenciones, abordarán el olvido social e institucional que enfrentan las familias afectadas por estos casos de violencia machista cuando la atención mediática se disipa.