RTVE anuncia una entrevista con Pedro Sánchez en 'El Perro Andaluz' tras el República Checa-España de la Nations League en La 1

Después de hacer historia con su visita a 'La Revuelta' y de llevar a máximo a La Séptima con su entrevista con Javier Ruiz, Pedro Sánchez prosigue su gira televisiva de cara a las elecciones generales y el próximo jueves, 12 de noviembre visitará 'El perro andaluz' de Manu Sánchez en TVE justo después del partido entre República Checa y España de la Nations League, y como preludio al arranque de la campaña electoral del 29-N que se producirá esa misma noche a las 00:00 horas.

De esta forma, el Presidente del Gobierno se enfrentará al "presidente del prime time" y al "Perro Sánchez" de RTVE. Lo hará después de que en anteriores semanas ya acudieran al formato de La 1 tanto Ada Colau como José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, y de que Irene Montero apareciera por conexión anunciando su próxima visita, que quedó cancelada por el accidente de Urda.

Con su visita a 'El perro andaluz', Pedro Sánchez sigue apostando por aparecer en formatos de entretenimiento para mostrar una faceta más cercana y diferente a la que suele tener en sus entrevistas en programas de actualidad e informativos. Además, con su visita sin duda se producirá un guiño total al nombre del programa que surgió precisamente de la broma del "Perro Sánchez".

Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) acepta la invitación de @_ManuSanchez_ y visitará el plató de @ElPerroAndaluzTVE



Este jueves, después del fútbol, en @La1_tve pic.twitter.com/kUbPbmgKo2 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 9, 2026

De hecho, la voz en off de RTVE juega con ello en la promo que lanzó la cadena este lunes justo después de la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta'. "Sánchez frente a Sánchez. El presidente del prime time recibe al presidente del gobierno. Pedro frente a Perro. El jueves después del fútbol en La 1".

Con su aparición en 'El perro andaluz', Pedro Sánchez continúa con su gira tras haber acudido a 'La Revuelta' y a 'La última hora' de La Séptima mientras que Alberto Núñez Feijóo hace lo propio visitando este martes 'Horizonte' en Cuatro tras su aparición en 'En boca de todos' el lunes y su entrevista en 'El Hormiguero' prevista para este miércoles.

Hablando de 'El Hormiguero' todavía queda por ver si Pedro Sánchez asistirá finalmente al programa de Pablo Motos como ya hiciera en la anterior campaña electoral después de que el presentador reconociera hace unas semanas la cantidad de llamadas que habían hecho para contar con el presidente del gobierno en estas próximas semanas. También queda por ver si el líder del PSOE concede finalmente la entrevista que tenía pactada con 'Salvados' antes del accidente de Urda.

Así queda la programación de La 1 de RTVE en el prime time del jueves, 12 de noviembre: