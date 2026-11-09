RTVE anuncia que cancela 'La Promesa' y retira parte de 'Malas Lenguas' en La 1 en su programación de este martes

La 1 de RTVE modificará su parrilla vespertina este próximo martes 10 de noviembre para retransmitir el Funeral de Estado por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda que acogerá la Catedral de Toledo.

La misa se oficiará a partir de las 19:00 horas y, según se indica en la guía oficial del ente público, esta cobertura, que se extenderá desde las 18:45 hasta las 20:15 horas, implicará la suspensión total de 'La Promesa'.

Además, también provocará un recorte sustancial en la duración de 'Malas Lenguas', en su edición en La 1 presentada por Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa. En esta ocasión, en lugar de arrancar a las 19:50, lo hará a las 20:15 horas, es decir, se estima que veinticinco minutos más tarde de lo habitual.

Esta programación especial no afectará al resto de ofertas de la tarde. 'Directo al grano', 'Valle Salvaje' y 'Aquí la Tierra' no verán alterados sus horarios y emitirán con absoluta normalidad.

El especial, a cargo de los servicios informativos de RTVE, estará presentado por Pepa Bueno y Marc Sala, que se desplazarán hasta Toledo para informar de este acontecimiento, que estará presidido por el arzobispo de Toledo y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

También asistirán los Reyes de España y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otras autoridades; así como profesionales y voluntarios que ayudaron tras el trágico siniestro.

El despliegue contará además con varios puntos de directo para narrar todo lo que suceda en torno a este homenaje a las víctimas del accidente que ha costado la vida a 69 personas. Tras el funeral, La 1 de TVE ofrecerá parte de la segunda edición del 'Telediario' desde Toledo.

Así queda la programación vespertina de La 1 este martes: