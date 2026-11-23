RTVE Play da un paso más allá en su apuesta por ofrecer todo tipo de contenidos gratuitos para sus usuarios. Ahora, la plataforma de RTVE amplía su apuesta por la producción europea con la incorporación de ARTE, un nuevo espacio gratuito con cerca de 500 títulos disponibles en español de la plataforma cultural de referencia en Europa, entre los que se sitúan algunas series imprescindibles.

Este nuevo espacio sobre ARTE incluye casi 500 títulos que se irán ampliando y que estarán disponibles de forma gratuita y en español, mediante doblaje o subtitulado. Esta iniciativa nace del acuerdo firmado entre RTVE y ARTE y se podrá disfrutar a partir este lunes en una portada especial con diferentes colecciones: series de ficción, cine europeo con largometrajes y cortos, documentales para entender los conflictos del mundo, música y conciertos, mitos e historias

Grandes series de prestigio internacional y cine europeo de autor

Uno de los grandes reclamos de esta nueva apuesta es sin duda la ficción europea de prestigio internacional. Así, el catálogo cuenta con series como 'Happy Valley', premiada con cinco premios BAFTA, 'The Split' o 'Foodie Love', la comedia romántica dirigida por Isabel Coixet y protagonizada por Laia Costa.

Otra de las ficciones de las que se podrá disfrutar gratuitamente es 'Occupied', un thriller político escandinavo que plantea una distopía en la que Rusia ocupa Noruega, con el consentimiento de la Unión Europea, para hacerse con su petróleo.

Otro de los puntales de este nuevo canal será el cine. En concreto, incluye una selección que combina largometrajes, cortos y animación. Algunos de los títulos que estarán disponibles son 'Una vieja amante', dirigida por Catherine Breillat y protagonizada por Asia Argento; 'Butterfly', el cortometraje de pintura animada nominado a los Oscar 2025 de Florence Miailhe sobre el nadador y superviviente de Auschwitz Alfred Nakache; y la producción española 'Casi septiembre', de Lucía G. Romero. La selección incluye además 'Des-hechos', una irreverente fábula ecológica que mezcla animación e imagen real para reflexionar sobre la sociedad de consumo.

Música, ciencia y divulgación, otros contenidos

Otra de las disciplinas que contará con un hueco muy importante en ARTE es la música con documentales, conciertos y espectáculos que recorren todos los estilos musicales. Entre ellos, se encuentran 'Tina Turner – My Songs. My Life', el concierto de Iggy Pop en la Ciudadela de Spandau así como 'Sting – Sounds Like Art' grabado en el Rijksmuseum de Ámsterdam, Jean-Michel Jarre en la Plaza de España de Sevilla, y Nathy Peluso en el Bilbao BBK Live. La oferta incluye también el 'Réquiem' de Mozart en la Sagrada Familia, con la Orquesta y Coro del Gran Teatre del Liceu, y el ballet 'John Neumeier: El Cascanueces', con el Ballet de Hamburgo.

Otros contenidos de divulgación que se podrán disfrutar en este nuevo espacio de RTVE Play será 'Grandes mitos: Ilíada y Odisea', una serie documental que recorre los relatos de Homero para descubrir a los dioses y héroes de la mitología griega. Consta de 10 capítulos dedicados a ‘La Ilíada’, centrados en la Guerra de Troya, los héroes y los dioses y otros 10 dedicados a la ‘Odisea’ centrados en el largo viaje de regreso de Ulises (Odiseo) a Ítaca.

Este amplio catálogo se une al ya disponible en RTVE Play, que acaba de cumplir cinco años como la plataforma BVOD líder en España y con un nuevo récord histórico de audiencia en octubre: RTVE Play cuenta con más 17 millones de usuarios registrados y un promedio diario de 1,2 millones, según datos de Adobe Analytics.