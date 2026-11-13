RTVE anuncia la fecha de su debate a ocho del 29-N con una sonada ausencia, y elige como moderador a Xabier Fortes

Ya hay fecha para el debate a siete de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Este viernes, RTVE ha confirmado que organizará y emitirá en directo un debate electoral entre los portavoces de ocho formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso: PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, Euskal Herria Bildu, EAJ-PNV y Junts per Catalunya.

En el caso del partido liderado por Carles Puigdemont, si en un principio se había comunicado desde la cadena pública su plantón, Junts ha confirmado a última hora su presencia. Por lo tanto, la única gran formación ausente será Podemos.

Este debate parlamentario tendrá lugar el lunes 23 de noviembre y estará moderado por Xabier Fortes. El evento se emitirá en La 1, Canal 24 Horas, RNE, RTVE.es y RTVE Play. Además, RTVE cederá de manera gratuita la señal institucional a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

En cuanto a los participantes, la corporación pública ha concretado que serán Esther Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (Bildu) y Maribel Vaquero (PNV).

El debate electoral durará una hora y media y se estructurará en tres bloques temáticos, seguidos del minuto de oro con el que cada participante cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía. Los bloques serán 'Vivienda y estado del bienestar'; 'Economía, empleo e infraestructuras'; y 'Clima sociopolítico y pactos'. Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques y del minuto de oro se han establecido por sorteo, como viene siendo habitual.

🚨 Junts confirma su asistencia al gran debate electoral de RTVE el 23N, que será con ocho fuerzas parlamentarias.https://t.co/lS2YwzlXBx pic.twitter.com/j9ZKCr9RL3 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 13, 2026

¿Cuándo y en qué cadena serán los debates electorales?

Al margen del debate electoral que emitirá RTVE el lunes 23 de noviembre, La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha confirmado su disposición a ofrecer a los ciudadanos los debates que se estimen oportunos. Los debates que, por el momento ya tienen fecha son los siguientes.

Hoy viernes, 13 de noviembre, 'LaSexta Debate' tratará temas como la vivienda, el coste de la vida, la carga fiscal o los servicios públicos. Y contará con la presencia de Carlos Cuerpo (PSOE), Juan bravo (PP), Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y José María Figaredo (Vox). El encuentro tendrá lugar a partir de las 21.30 y estará moderado por Ana Pastor. El lunes 23 de noviembre se ceblebrará el debate electoral de RTVE moderado por Xabier Fortes, con la representación de ocho formaciones políticas.

Además, este jueves 12 de noviembre se ha emitido un primer debate organizado por El País y SER Cataluña. Un encuentro que se celebró en el Estudio Toresky de Ràdio Barcelona a partir de las 10.00 horas y que contó con la participación de los Diputados por Cataluña al Congreso Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasum (Frente Amplio), Jordi Albert (ERC), Xavier García Albiol (PP), Miriam Nogueras (Junts) y Carina Mejías (Vox). Al frente estuvo Marina Fernández Torné, directora del programa ‘Aquí Catalunya’ de SER Catalunya y Miquel Noguer, director de El País en Cataluña.