Rosario Mohedano, sin pelos en la lengua, se enfrenta contra Lydia Lozano por cómo la llamó en 'De Viernes' 

Tras trece años rechazando ofertas para hablar sobre su familia en televisión, Rosario Mohedano se sentó esta semana en el plató de 'De viernes'. En el programa de Telecinco habló sobre la separación de sus padres, sobre la relación con su prima, Rocío Carrasco, e incluso sobre su ex, Antonio Tejado. Además, protagonizó un tenso momento con Lydia Lozano.

Después de un breve encuentro con los presentadores, Santi Acosta y Bea Archidona, Rosario Mohedano se enfrentó a las preguntas de los colaboradores del programa. Sin embargo, antes de entrar en materia, tuvo un rifirrafe con Lydia Lozano, quien la llamó "Chayo", en lugar de Rosario, ya que durante años así se la ha llamado en los medios de comunicación.

En un momento dado, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano pidió tanto a Lydia como al resto de tertulianos que la llamasen Rosario, algo que les descolocó. "Es que toda la vida…", empezó diciendo la periodista, que fue interrumpida de inmediato por la invitada: "Vamos a ver toda la vida tampoco, si tú y yo no hemos compartido ni un café. ¿Chayo de qué? Chayo me conoce mi gente".

Esto dejó atónita a Lydia Lozano, que visiblemente enfadada, exclamó: "¿Me vas a decir a mí que yo no te he llamado durante años Chayo Mohedano? ¿O yo me he vuelto loca?". "No empieces a gritarme", le pidió la cantante. "Si todo el mundo hablaba de Chayo Mohedano y llega un momento en que te plantas y dices 'ya no soy Chayo, soy Rosario'", le recriminó la colaboradora.

Sin embargo, la invitada explicó de donde surgió que se la empezase a llamar por el diminutivo: "No es verdad Lydia. Lo de Chayo es porque mi madre, cuando yo estoy en 'Gran Hermano' a ella le nace llamarme Chayo, pero a mi madre. Yo me presento como Rosario Mohedano en todos los sitios. Yo me he presentado siempre como Rosario Mohedano y así ha sido como he querido que me llamaran siempre en un medio de comunicación", sentenció.

Rosario Mohedano recuerda el momento en que su madre quemó las alianzas en 'Sálvame'

Más allá de este encontronazo con Lydia Lozano, la artista habló de uno de los momentos más duros de su vida: la separación de sus padres, en mayo de 2012, poco después de que Rosa Benito ganase 'Supervivientes'. Ella dice desconocer los motivos reales de la ruptura: "A mi madre siempre se le llenaba la boca hablando maravillas de mi padre y diciendo 'vosotros volaréis, pero yo con quien me voy a quedar es con mi marido, que es al que elegí y al que quiero para toda la vida'".

También recordó el día en que Rosa Benito quemó sus alianzas en directo en 'Sálvame', algo que a ella no le hizo ninguna gracia: "No tenía ni idea que iba a quemar las alianzas en directo. Sí que le hago responsable también a mi madre de haber hecho público momentos que a mí me dolieron, a mis hermanos les dolió, a mi padre por supuesto también, y a ella, a la larga, le han dolido mucho hacer ciertas cosas, como por ejemplo, lo de las alianzas. Fue un acting. Yo he tenido muchas discusiones con mi madre, y muchas discusiones con mi padre por cosas que han pasado en un plató de televisión. Yo dejé la televisión porque vi que no era capaz de afrontar este tipo de situaciones".

Rosario Mohedano confiesa que no le gustó que su madre quemara las alianzas en directo: "He tenido muchas discusiones con mis padres por cosas que ha pasadon en un plató".



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Rosario Mohedano también habló largo y tendido de su relación con su prima, Rocío Carrasco, a la que consideraba su hermana: "Yo siempre estuve ahí para mi prima. Me da mucha pena porque sentía que era la hermana que la vida había puesto en mi camino. Tengo tres hermanos, pero para mí ella era como una hermana porque mi madre la sentía como una hija y mi tía Rocío también me sentía a mí como una hija".

Sin embargo, la relación se rompe cuando se emitió en Telecinco la primera parte de la docuserie sobre Rocío Carrasco: "Me duele sobremanera cómo expone públicamente a mi familia y todo lo que dice. No tuvo corazón. No puso corazón en lo que estaba diciendo… le mandé un texto enorme porque no me cogía el teléfono. Le expliqué con qué cosas no estaba de acuerdo y terminé diciéndole algo así como: 'Pero quiero que tengas claro que te quiero'", sentenció Rosario Mohedano.